Тайна «кричащей мумии» обросла новыми версиями: ее связали с библейским Моисеем

«Кричащая мумия» была обнаружена 91 год назад, тщательно обследована – 2 года назад. Фото: Frontiers Press

Таинственная мумия была обнаружена в 1935 году при раскопках гробницы Сенмута (Сененмута) – архитектора, видного государственного деятеля древнего Египта и предположительно любовника царицы Хатшепсут.

Имея в виду широко открытый рот мумии - словно бы застывший в безмолвном крике, археологи назвали ее «кричащей».

Почему женщина приняла столь кошмарный вид, ученые более-менее поняли – по крайней мере, «накидали» гипотез. А вот разобраться, кем она была при жизни, как ее звали и от чего она скончалась, пока не удалось.

Недавно, как выражаются судьи и криминалисты, «вскрылись новые обстоятельства». Соответственно, появились и новые версии. Расскажем по порядку.

Живых столь тщательно не обследуют

Долгое время считалось, что женщину похоронили небрежно – второпях, возможно, тайно, упрятали в гробницу, не бальзамируя. И поэтому пренебрегли стандартам, принятым в древнем Египте. У «кричащей мумии» сохранился мозг и внутренние органы – обычно их извлекали из тела во время мумификации.

Однако ученые-медики из Каирского университете и Министерства туризма и древностей Египта, которые исследовали мумию 2 года назад, продемонстрировали: тело все-таки было покрыто бальзамирующими составами – причем весьма дорогостоящими для того времени – «импортными».

Парик «кричащей мумии» был аккуратно сплетен из волокон финиковой пальмы, покрашен хной и покрыт каким-то кристаллическим порошком, содержащим кварц. Что свидетельствовало о довольно кропотливой и неторопливой работе бальзамировщиков.

Ученые пришли к соответствующему заключению, применив передовые приборы неразрушающего контроля - инфракрасные и рентгеновские спектрографы с преобразованием Фурье, компьютерные томографы, сканирующие электронные микроскопы, рентгеновскую дифрактографы (!). Живые такую тщательную диспансеризацию не проходят.

Результаты египетского исследования опубликованы в журнале Frontiers of Medicine. Из обнаружившихся странностей: у женщины не хватало нескольких зубов, которых она лишилась непосредственно перед смертью.

Мумию обследовали египетские ученые. Фото: Frontiers Press

Крик длиною более 3 500 лет

Установить, от чего конкретно скончалась женщина, так и не получилось – видимых причин смерти медики не обнаружили. Гипотезы же по поводу широко разинутого рта имеются. Однако, какая из них соответствует действительности, можно только гадать.

Кошмарный вид «кричащей мумии» мог придать так называемый трупный спазм, который охватывает не всё тело, а отдельные мышцы в момент смерти. Женщина могла кричать от боли, находясь в агонии.

Согласно другому предположению, гримаса возникла через несколько дней после смерти – конкретно, после бальзамирования, из-за которого ткани тела поменяли свойства. Или, наоборот. По словам исследователей, «бальзамирование могло быть произведено до того, как тело женщины расслабилось. И бальзамировщики просто не смогли закрыть ей рот из-за напряженных мышцы».

Есть и третья гипотеза - в меру мистическая – о ней говорят в кулуарах: женщину могли похоронить заживо. В наказание за какие-то её прегрешения. Или преступления. Если верить историческим фильмам про ужасы древнего Египта, иной раз там такое практиковали.

Жестокая казнь, кстати, многое бы объяснила: и сохранившиеся органы, и отсутствие заметных причин смерти. И кошмарную гримасу. И потерянные зубы – женщину могли пытать.

Сенмут, так вы Моисей?!

Американский исследователь Скотт Алан Робертс (Scott Alan Roberts ) считает, что Моисей – тот самый, который вывел евреев из Египта, и Сенемут, в чьей гробнице была найдена «кричащая мумия» - это один и тот же человек. В доказательство ученый приводит целый ряд доводов. С ними подробно знакомит публикация в журнале Института библейской археологии Армстронга и наш материал.

Самое впечатляющее: последнее упоминание о Сенмуте в исторических документах относится к 1486 году до нашей эры – тому самому, когда Моисей покинул Египет. То есть, время его жизни и момент исчезновения Сененмута идеально совпадают с библейским повествованием. Где похоронен фаворит царицы Хатшепсут не известно – в гробнице, которую он построил себе на территории заупокойного комплекса самой царицы в Дейр-эль-Бахари, его нет.

Женат Сенмут не был, что не удивительно при такой любовнице. Моисей, с которым его отождествляют, женился уже после того, как сбежал.

Версия, появившееся с учетом вышеизложенного, подразумевает, что «кричащая мумия» все-таки имеет отношение к ним обоим, если так можно выразиться. Конспирологи не исключают, что при жизни женщина вполне могла быть тайной любовницей Сенмут-Моисея, которую тот по какой-то причине бросил – не взял с собой. Царица потом жестоко расправилась с любовницей своего любовника, которую кто-то выдал. Ее похоронили дорого, но живьем – в гробнице изменщика, чтобы тот содрогнулся от ужаса.

Версия, конечно, фантастическая. Всё могло быть чуть проще и не столь ужасающе: женщина скоропостижно умерла, не пережив расставания с Моисеем, а добрая Хатшепсут похоронила ее в его гробнице. Но в любом случае чужой Моисею «кричащая мумия» явно не была.

КСТАТИ

«Кричащая мумия» показала свое настоящее лицо

Как выглядела при жизни женщина, лицо которой 3500 лет назад исказила чудовищная гримаса, в 2024 году продемонстрировал известный бразильский антрополог и специалист по компьютерной 3D-графике Цицерон Мораес (Cicero Moraes).

Воссоздавая портрет «кричащей мумии», автор использовал классический метод российского профессора Герасимова, дополнив его современной техникой так называемой анатомической деформации. Имея сканы черепа мумии, Цицерон привлекал добровольцев со схожими черепами – выверял по ним толщину мышц лица и кожного покрова. То есть, действовал по аналогии.

Воссозданное недавно лицо «кричащей мумии» - с открытым ртом, конечно.

В результате появилась довольно симпатичная дамочка – для своего возраста, разумеется. Египетские медики установили, что в момент смерти ей было 48 лет. Сама женщина была миниатюрная – ростом 154 сантиметра.

Антрополог, конечно, не особенно рассчитывал на то, что воссозданный им портрет приблизит разгадку. Он рассказывал, что взялся за работу исключительно из собственного любопытства – очень уж хотелось взглянуть на таинственную женщину, ставшую «героиней» многочисленных научных и бульварных публикаций.

Если конспирологи правы, то так могла выглядеть тайная любовница Моисея.

Справа: так выглядела бы «кричащая мумия» при жизни, если бы закрыла рот.

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