В России появилась сфера со средней зарплатой выше 1 миллиона рублей: кто получает больше айтишников и финансистов

Рыбоводство может приносить 1 миллион 52 тысячи рублей в месяц! Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Хотите верьте, хотите нет, но в России появилась сфера деятельности со средней зарплатой выше миллиона рублей. Согласно данным Росстата по номинальной начисленной зарплате за январь-июнь 2026 года, это морское пастбищное рыбоводство — 1 миллион 52 тысячи рублей в месяц!

Что это вообще за сфера? Это такая разновидность рыбоводства (разведения рыбы в хозяйственных целях), когда искусственно выращенная из мальков молодь запускается в естественные морские условия, где нагуливает вес на природном корме, а потом вылавливается. Подобным образом иногда у нас на Дальнем Востоке выращиваются, например, лососевые. А также деликатесные гребешки или устрицы.

Если верить Росстату, подобная деятельность приносит среднестатистическому работнику гораздо больший доход, чем в традиционно высокооплачиваемой сфере финансов и страхования (см. «Только цифры»). Интересно, что в среднем по рыбоводству зарплаты, по Росстату, вполне средненькие — чуть больше 110 тысяч. Если взять рыбоводство прудовое — так там вообще всего 65 тысяч. Но даже в целом по морскому рыбоводству, куда относится в том числе и то самое пастбищное с волшебными зарплатами, — около 205 тысяч.

Почему же именно в морском пастбищном рыбоводстве столь высокие доходы? Не торопитесь искать вакансии в этой сфере с зарплатой в миллионы. Потому что есть детали. Первая — значительная часть предприятий морского пастбищного рыбоводства (их в принципе немного) относятся к малому и среднему бизнесу. А Росстат малое предпринимательство в данных по среднемесячной номинальной зарплате работников не учитывает.

- Когда речь идет о крупных отраслях с большим количеством предприятий, статистика более правильно отражает тенденции, связанные со средней заработной платой. Именно за счет большого массива данных, в который попадают зарплаты и руководства, и низовых работников, - объясняет KP.RU профессор Финансового университета Александр Сафонов. - Когда же речь идет о подотрасли с небольшим количеством уникальных предприятий и выраженной сезонностью, по полученным средним данным корректные выводы делать сложно. Например, на небольших предприятиях с сезонным характером работы штатные должности могут быть только у руководящих работников. Остальные набираются на сезон по гражданско-правовым договорам или оформляются как самозанятые. И в этом случае средняя зарплата вполне может получиться неожиданно высокой, поскольку Росстат видит доходы руководства.

По словам эксперта, возможна и противоположная ситуация — когда средняя зарплата по сфере выше той, что «видит» Росстат.

- Предприятия, где доходы сотрудников реально высоки, зачастую стараются минимизировать свои расходы на фонд оплаты труда, и часть доходов оформляется, например, как совместительство по гражданско-правовым договорам. А в отчетах для Росстата средняя зарплата получается заниженной в сравнении с тем, что люди получают на самом деле, - утверждает Сафонов. - Могу однозначно сказать, что в некоторых сферах финансовой отрасли или IT средний работник на ежемесячной основе получает больше, чем в морском пастбищном рыбоводстве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-5 сфер с самыми высокими средними зарплатами в первом полугодии 2026

(тыс. руб. в месяц)

1. Морское пастбищное рыбоводство - 1052

2. Управление ценными бумагами - 681

3. Перестрахование - 554

4. Управление инвестфондами - 553

5. Страхование рисков - 526

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