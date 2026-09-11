Промысел Божий, соединивший времена и святых: что значит для страны второе обретение мощей Великого князя Димитрия Донского

Крестный ход от Андроникова монастыря к памятнику князю Димитрию Донскому в день памяти благоверного князя Димитрия Донского. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС.

Лето 2026 года войдет в историю Русской Православной Церкви как время великого чуда — второго обретения мощей святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Событие это не случайно, не есть плод археологической удачи. Оно — явный Промысл Божий, явивший себя в нужный час для Церкви и для всего нашего Отечества.

Путь длиною в 20 лет

Чтобы понять глубину происходящего, необходимо вспомнить, как развивались события. Еще в 2006 году, по благословению Святейшего Патриарха Алексия II, произошло обретение мощей святой благоверной княгини Евфросинии, саркофаг которой вместе с другими, принадлежавшими великим княгиням, царицам и царевнам, был спасен в 1929 году сотрудниками Оружейной палаты. Ее святые останки были идентифицированы и положены в раку, торжественно перенесенную в придел святого мученика Уара у северных апсид Архангельского собора.

Поклонный крест преподобной Евфросинии Московской на Рождественском бульваре в Москве. Фото: Ирина Дмитриева/ru.wikipedia.org.

По стечению обстоятельств в 2007 году началась реставрация надгробниц над захоронениями Дмитрия Донского и Дмитрия Ивановича Жилки. Внутри надгробницы Дмитрия Донского был обнаружен саркофаг, который был исследователями того времени был приписан Ивану Иванович Красному. Человеческая логика говорила о том, что во время прокладки труб калорифера вдоль южной стены собора, его саркофаг был поднят на поверхность земли и поставлен над саркофагом его сына, Дмитрия Донского. Трогать саркофаг, в котором погребен великий князь, скончавшийся от чумы в 1359 году, было опасно, он мог развалится при транспортировке. Это было промыслительно, поскольку во время реставрационных работ 2026 года было установлено, что саркофаг Ивана Ивановича находился внутри его надгробницы, примыкавшей к южной стене, а саркофаг, обнаруженный еще в 2007 году, принадлежал не ему, а самому Дмитрию Донскому!!! Оказалось, что в 1864 году при прокладке отопления два саркофага (Дмитрия Донского и его отца Ивана Красного) были извлечены из могильных ям и после прокладки труб и их засыпки поставлены на поверхности земли. Если бы Дирекция Музеев Кремля не отменила бы тогда, в 2007 году, его перемещение, мощи великого князя, победителя Мамая могли рассыпаться при поднятии саркофага, имевшего значительные трещины, а под саркофагом, как выяснилось теперь, была только кирпичная выстилка и под ней песок, которым засыпали калориферный канал.

Памятник Дмитрию Донскому в Коломне. Фото: ITAR-TASS.

И сегодня мы с полной уверенностью можем сказать: то, что в 2007 году мощи не открылись — на то была Воля Божия. Господь хранил святыню до времени. И вот, летом 2026 года, в Архангельском соборе Московского Кремля начались экстренные противоаварийные работы из-за угрозы разрушения надгробий и проседания пола. И в ходе этих работ, уже по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, реставраторы открыли саркофаг святого благоверного великого князя Дмитрия Донского.

Рака с мощами преподобной Евфросинии Московской. Фото: Ирина Дмитриева/ru.wikipedia.org.

Останки сохранились полностью, лишь косточки стоп рассыпались при вскрытии саркофана в 1864 г., когда барон М.Л.Бодэ вытащил из него слезницу. Проведенная археологическая экспертиза полностью подтвердила подлинность найденных останков. 18 августа 2026 года Святейший Патриарх Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе в ознаменование второго обретения мощей.

Встреча двух святых — небесная и телесная

В 2007 году были обретены мощи и еще одного святого, современника преподобной Евфросинии и благоверного князя Дмитрия Донского, преподобного Стефана Пермского.

Для меня, как для исследователя и священника, это событие имеет особое, сокровенное значение. Оно связано с историей святителя Стефана Пермского — духовного собеседника и друга Дмитрия Донского. Святитель Стефан оказывал духовную поддержку князю, был почитаем преподобным Сергием Радонежским.

Смерть и погребение святителя Стефана Пермского. Фото: скан из книги "Saint Stephen of Perm" (1900).

И вот теперь, спустя шесть с половиной веков, два святых встретились не только в молитвах и воспоминаниях истории Русской Церкви, но и телесно. Предполагаемые мощи святителя Стефана Пермского, обретенные в ходе раскопок 2007 года, находятся в Богоявленском соборе г. Москвы.

Молебен на Святом озере

Знаменательно, что еще до официального обретения мощей, 7 июня 2026 года, в храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на берегу Святого озера в Косино состоялся молебен святому благоверному князю Димитрию Донскому. Богослужение возглавил и.о. управляющего Восточным викариатством города Москвы Преосвященнейший епископ Егорьевский Мефодий.

Место это выбрано не случайно. Со Святым озером связано предание: говорят, что после Куликовской битвы воины Дмитрия Донского омывали здесь свои раны. Инициатором выступила православная общественность столицы — «Русская община» и прихожане нашего храма.

И в 2025, и в 2026 году мы участвовали в этих молебнах со списком чудотворной Табынской иконы Божией Матери — покровительницы Оренбургского казачьего войска. Этот образ, обретенный мною 7 сентября 2025 года, в праздник Собора святителей Московских, уже замироточил и явил многие чудеса. И вот теперь — в год обретения мощей святого князя-победителя — мы видим, как все эти нити Промысла сплетаются воедино.

Святыня для всей России

Святейший Патриарх Кирилл благословил поместить несколько фрагментов мощей благоверного князя Димитрия Донского в ковчеги для дальнейшего поклонения верующих. По имеющейся информации, частицы обретенных мощей будут переданы в различные храмы Русской Православной Церкви. Как представляется, они будут выставлены как в Храме Христа Спасителя, так и в Архангельском соборе Кремля. Отдельные частицы, как сообщается, планируется отправить в зону проведения специальной военной операции.

Мощи Дмитрия Донского оставили в главном православном соборе страны для поклонения верующих. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Идея эта разумная и своевременная. Церковь окормляет военнослужащих, многие из них несомненно захотят поклониться святому князю-воину, защитнику земли Русской, одержавшему победу силой веры.

Знамение для нашего времени

В Патриаршем слове по случаю второго обретения мощей сказано: «Святой князь Дмитрий бросил вызов несправедливому порядку, унижавшему Русскую землю. Но победу он искал и обрел не только в военном искусстве, но — прежде всего — в молитве, праведности, милосердии и уповании на помощь Божию. Пусть его пример будет вдохновлять наших собратьев по вере — особенно тех, кто несет ратное служение.»

Святой благоверный князь Дмитрий Донской, канонизированный в 1988 году, — человек великого мужества, глубокой веры, милосердия и любви к окружающим. Он победил не числом, но умением, и главное — верой в Бога. И сегодня, когда Русская земля вновь проходит через испытания, Господь являет нам своего угодника как небесного заступника и воеводу.

Президент России Владимир Путин (в центре) у раки с мощами святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Президент России принял участие в молебне у мощей благоверного князя Димитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Глава государства высоко оценил значимость находки: "Удивительная, уникальная находка… Только укрепляет все самые значимые основы нашей истории", - подчеркнул Владимир Путин.

Не сами мощи творят чудо, но Промысл Божий действует через цепочку событий, которые человек со стороны может воспринять как чудо, а верующие — как особый знак для Церкви и для страны в определённый момент. Так и случилось - мощи открылись не тогда, когда их искали ученые, а тогда, когда они стали нужны всей Русской земле.

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