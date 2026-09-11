Они дают браузеру убедиться, что человек заходит на настоящий сайт, а информация передается по защищенному соединению. Сертификаты помогают сохранять стабильный доступ к необходимым российским ресурсам, даже если зарубежный сертификат перестал действовать. Развитие надежной цифровой инфраструктуры и безопасных онлайн-сервисов ведется по национальному проекту «Экономика данных».

Российские сертификаты безопасности действуют с 2022 года и позволяют отечественным ресурсам продолжать безопасную работу в случае, если зарубежные удостоверяющие центры прекращают их обслуживание или отзывают ранее выданные сертификаты. Особенно это актуально для сервисов, при работе с которыми пользователи передают персональные или платежные данные, в том числе сайтов российских банков.

При использовании иностранных браузеров, включая Google Chrome, Safari и Microsoft Edge, отечественный сертификат может не распознаваться автоматически. В таком случае сайт может не открыться или браузер предупредит пользователя о небезопасном соединении. Для корректной работы российских ресурсов на устройство можно установить сертификаты Минцифры. Пользователям «Яндекс Браузера» делать это отдельно не требуется: необходимые сертификаты уже поддерживаются браузером.

Установить сертификаты можно на устройства с Android, iOS, Windows, macOS и Linux. Пошаговые инструкции доступны на Госуслугах. Также их можно получить у Робота Макса: для этого достаточно написать в чат «Установка сертификатов Минцифры» и выбрать свою операционную систему.

Для работы с российской цепочкой доверия необходимо установить два сертификата — корневой и выпускающий. Если сертификаты устанавливались ранее, важно следить за их актуальностью: они могут обновляться. В частности, по актуальной на 1 сентября 2026 года рекомендации пользователям ранее установленных сертификатов необходимо добавить новые корневой и выпускающий сертификаты, чтобы сохранить безопасный доступ к ресурсам, использующим актуальную цепочку доверия.

Установка российских сертификатов не мешает работе зарубежных сайтов: ресурсы с иностранными сертификатами продолжат открываться в обычном режиме. При этом скачивать сертификаты рекомендуется только из официального источника — с Госуслуг — и устанавливать их в соответствии с инструкцией для конкретной операционной системы.