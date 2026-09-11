Спрос на мытые и очищенные овощи увеличился на 33%

За 6 месяцев 2026 года спрос на подготовленные овощи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 33%, сырные нарезки — на 20%. В свою очередь, динамика потребления порционных круп (рост на 8,7%) почти вдвое опережает продажи обычных фасованных аналогов.

Популярность продуктов в удобном формате сильнее всего растет среди жителей крупных городов. Так, объем реализации очищенной и мытой свеклы, картофеля, моркови и кукурузы за 1 полугодие 2026 года достиг более 13,1 млн кг. Доля продаж круп в варочных пакетах увеличилась до 18%, активно укрепляя позиции в городах-миллионниках.

Предпочтения покупателей зависят от дней недели. В будни с понедельника по четверг гости торговой сети чаще приобретают нарезки сыра и колбас на 5% чаще, чем в другие дни — их удобно использовать для перекуса в офисе или на учебе. К пятнице и субботе возрастает спрос на мытые овощи и порционные крупы, когда покупатели запасаются удобными ингредиентами для семейных обедов и ужинов на выходных.

Чаще всего продукты для быстрого приготовления выбирают жители мегаполисов Центрального и Северо-Западного округов. Высокий ритм жизни и растущее количество одиночных домохозяйств делают формат «открой и приготовь» более востребованным. В то же время в южных регионах и Поволжье сохраняется приверженность к традициям: там по-прежнему чаще выбирают классический кусковой сыр и весовые овощи.

В связи с ростом спроса торговая сеть расширяет ассортимент и планирует запуск новинок. В категории риса в порционных пакетах представлены не только круглый и длинный сорта, но и басмати; в планах — миксы из бурого и длиннозерного риса, ячневая и кукурузная крупа, горох.

Аналитики торговой сети уверенно оценивают будущее этого сегмента и прогнозируют его дальнейший рост.