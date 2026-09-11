Президент Сербии сдает пост: Вучич уходит в отставку ради нового политического рывка

После ухода Вучича в отставку выборы нового главы государства должны быть проведены в течение трех месяцев. Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что готов подать в отставку. Сделает он это сразу после своего возвращения с заседании Генассамблеи ООН – 25 или 26 сентября. Но из политики 56-летний Вучич уходить не собирается, а рассчитывает просто сменить пост.

Срок его президентских полномочий истекает лишь весной 2027 года, но избираться в третий раз конституция страны ему не позволяет. Поэтому задействована такая схема: Вучич уже подписал указы о роспуске Скупщины и назначении на 25 октября досрочных парламентских выборов; уйдя сейчас в отставку, он на этих выборах будет баллотироваться в национальный парламент как обычный гражданин. В случае победы его Сербской прогрессивной партии (она в данный момент правящая) экс-президент сможет пересесть в кресло премьера и продолжить руководить страной уже оттуда. Партия уже поддержала кандидатуру Вучича на пост главы правительства. Сам он заявил, что рассчитывает на продолжение нынешнего политического курса Сербии.

Однако выборы обещают быть непростыми: досрочного голосования давно добивалась оппозиция и студенческое движение, которое почти два года проводит массовые акции протеста по всей стране.

ВЫБОРЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Сербская политика последние два года живет в напряжении. Точкой отсчета молодежных протестов стала трагедия на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года: обрушившийся навес унес жизни 16 человек. Особенно остро общество отреагировало на то, что здание незадолго до этого прошло масштабную реконструкцию с участием китайских компаний.

Точкой отсчета молодежных протестов стала трагедия на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года: обрушившийся навес унес жизни 16 человек Фото: REUTERS.

Оппозиция обвинила власти в бездействии. Наконец расследование началось, Вучич потребовал уголовной ответственности для виновных, но было уже поздно - протестные настроения вышли далеко за рамки расследования причин катастрофы. Инцидент стал поводом для выражения накопившегося в обществе недовольства коррупцией в высших эшелонах и неэффективной работой госинститутов.

Акции неповиновения охватили университеты, крупные города и практически всю страну. Одним из символов движения стала акция «Сербия, остановись!»: по пятницам в 11:52 (время трагедии в Нови-Саде) участники на 15 минут замирают в память о погибших.

ПУШКА ПРОТИВ СТУДЕНТОВ

Студенты требуют установить и привлечь к ответственности представителей силовых структур, участвовавших в разгоне демонстраций, прекратить уголовное преследование задержанных протестующих и увеличить финансирование высшего образования.

Отдельно они добиваются расследования инцидента, который произошел во время акции 15 марта 2025 года. Тот протест стал одним из крупнейших: в Белграде на улицы вышли более ста тысяч человек. Оппозиция утверждает, что власти якобы применили против демонстрантов спецсредство - акустическую пушку. В результате мощного звукового удара у многих людей возникли проблемы со здоровьем.

Студенческие митинги и марши продолжались и в нынешнем году. В мае на одну из таких акций в столице собрались до 180 тысяч участников.

10 сентября 2026 года. Студенты провели предвыборный митинг в Нови-Саде Фото: REUTERS.

На этом фоне досрочные выборы стали для власти способом одновременно перехватить инициативу и попытаться получить новый мандат доверия. Но есть и еще один фактор, который способен серьезно повлиять на расклад, – давление со стороны Евросоюза.

ЗАПАД УСИЛИВАЕТ НАЖИМ

Сербия давно балансирует между стремлением вступить в Евросоюз и желанием сохранить дружественные отношения с Россией. Вучич поддерживает евроинтеграцию и реформы, но Белград по-прежнему не присоединился к антироссийским санкциям.

Эта двойная политика все сильнее раздражает Брюссель. Летом еврокомиссар по расширению Марта Кос заявила о намерении лишить Сербию транша в 1,5 млрд евро «из-за замедления реформ». Эксперт белградского Центра европейской политики Марко Тодорович назвал это самым резким предупреждением Белграду и признаком снижения доверия ЕС к сербским властям.

В Брюсселе принялись обхаживать популярного в молодежной среде ректора Белградского университета Владана Джокича, которого считают одним из главных оппонентов Вучича. Сербский президент воспринял это как явный сигнал поддержки своего соперника со стороны Запада. Но продолжает искать баланс: Сербия сохраняет тесные политические и экономические связи с Москвой, получает наш газ на выгодных условиях, а для россиян по-прежнему действует безвизовый въезд сроком до 30 дней.

МОСКВА ИЛИ БРЮССЕЛЬ

Возникает вопрос: происходящее в Сербии – чисто внутренний политический кризис или часть более серьезных геополитических сдвигов? Сторонники Вучича указывают: протесты нельзя объяснить лишь трагедией в Нови-Саде. По их мнению, к накопившемуся недовольству добавилось воздействие внешних сил, заинтересованных в смене власти в Белграде.

Причина, как считают сторонники президента, – особые отношения Сербии с Россией. Вучич в итоге оказался между двух огней: Брюссель требует реформ и все более жестко связывает евроинтеграцию с внешней политикой Сербии, а Москва остается важным партнером.

Отдельно стоит проблема Косово. ЕС фактически связывает ускорение переговоров о вступлении Сербии с признанием со стороны Белграда независимости отторгнутого края. Но такой шаг стал бы для любого сербского руководителя политическим самоубийством.

Временно исполнять президентские обязанности будет спикер парламента Ана Брнабич. Фото: Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

После ухода Вучича в отставку, временно исполнять президентские обязанности будет спикер парламента Ана Брнабич. Выборы нового главы государства должны быть проведены в течение трех месяцев.

Так что Сербию ждут сразу две судьбоносные избирательные кампании – парламентская, а затем президентская. Именно они покажут, сохранит ли Белград нынешний курс или начнет постепенно разворачиваться в сторону Брюсселя.

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