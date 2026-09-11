Эльвира Набиуллина рассказала, от чего будет зависеть ключевая ставка в будущем

Глава Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В эту пятницу Банк России провел очередное заседание совета директоров по денежно-кредитной политике. На этот раз обошлось без сюрпризов. Как и прогнозировали большинство аналитиков, ЦБ оставил ставку без изменений, сохранив ее на уровне 14% годовых. Это произошло впервые с апреля 2025 года. До этого в течение 10 заседаний подряд ставку только опускали. Правда, в последние два раза шаги были минимальными – по 0,25 процентного пункта. Почему в ЦБ приняли такое решение? И чего ждать дальше? Об этом на традиционной пресс-конференции рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ПРИЧИНЫ ПАУЗЫ

Их несколько. Во-первых, так называемые разовые факторы, которые невозможно было предсказать. В частности, это атаки украинских БПЛА на российские НПЗ и логистические комплексы. Это сразу же отразилось на стоимости и доступности топлива и других товаров.

Во-вторых, из-за внешних ограничений доходная часть бюджета оказалась ниже, чем было запланировано. В итоге дефицит бюджета уже превышает 6 трлн рублей. К концу года эксперты ожидают, что он может увеличиться до 7 трлн. А это тоже влияет на инфляцию. Ведь правительству в этих условиях приходится занимать деньги на рынке. Это приводит к росту денежной массы и, как следствие, - к росту цен.

И в-третьих, в ЦБ отмечают рост кредитования. В частности, корпоративного. Конечно, далеко не все предприятия влезают в долги из-за хорошей жизни. Но это тоже увеличивает денежную массу. И влияет на повышение инфляции.

В ЦБ отмечают рост кредитования. В частности, корпоративного. Фото: Rawpixels stock/Shutterstock/Fotodom

ПРОГНОЗЫ

В Центробанке прогнозируют, что ситуация с топливом будет стабилизироваться до конца года. Хотя и понимают, что загадывать наперед в таких условиях очень сложно.

- Мы считаем это разовым фактором, но ситуация с топливом уже влияет и на другие сферы, возникают вторичные эффекты. По нашей оценке, они будут постепенно затухать. Но мы следим за развитием ситуации. Наша задача в том, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилось в общий рост цен завтра, - объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В Центробанке прогнозируют, что ситуация с топливом будет стабилизироваться до конца года, но загадывать наперед в таких условиях очень сложно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом сделать что-то с растущим дефицитом бюджета в Центробанке не могут. Это лишь реальность, из которой исходит ЦБ при принятии решения.

- При оценке денежно-кредитных условий в ближайшие месяцы особое внимание мы будем уделять двум факторам. Во-первых, тому, насколько устойчивым и сильным будет рост корпоративного кредита. Во-вторых, тому, какими будут итоговые бюджетные проектировки, которые, как ожидается, станут известны в этом месяце. Любой дополнительный рубль государственного спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки, - пояснила Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ключевая ставка не живет сама по себе. Она в той или иной степени отражает состояние нашей экономики.

- Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может. Но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, - резюмировала глава Центробанка.

ЦИФРА ДНЯ

По данным ЦБ, за первые 10 дней сентября россияне открыли 87 тысяч цифровых кошельков и провели по ним свыше 50 тысяч операций.

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