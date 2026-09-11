Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Нью-Дели Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин 11 сентября начал работу на саммите БРИКС в Нью-Дели. Главными событиями дня стали встреча с хозяином саммита, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и выступление главы государства на деловом форуме объединения.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ?

- У нас очень хорошее оружие, часть этого оружия - лучшее в мире, и мы готовы поделиться им с нашими индийскими партнерами, - рассказал в преддверие встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Церемония встречи российского лидера в выставочном комплексе «Бхарат Мандапам» была эффектной. Моди подарил коллеге переведённую на русский язык книгу «Тируккурал», написанную две тысячи лет назад в Индии поэтом и философом Тируваллуваром. Но вступительных слов представители прессы так и не дождались – разговор прошел в максимально закрытом режиме.

Моди подарил Путину переведённую на русский язык философскую тамильскую книгу «Тируккурал» Фото: REUTERS.

Что неудивительно – тем много, и все они требуют тишины. Конечно, военная сфера – не единственная, которую обсуждали Моди и Путин. И все же – после операции «Синдур» против Пакистана в 2025 году премьер-министр Индии сфотографировался именно на фоне российских комплексов ПВО С-400. Настолько впечатлила индусов работа нашей системы противовоздушной обороны. С другой стороны, Индия планирует закупить огромную партию французских истребителей Rafale у Франции, предпочтя их нашим Су-34. Так что поговорить есть о чем.

Есть о что обсудить и в сфере экономики - страна слонов сталкивается с огромным давлением со стороны США в связи с закупками российской нефти. Сотрудничают государства и сфере атомной энергетики. Очень ждут индусы российских удобрений – за последние пять лет поставки выросли в шесть раз.

Россия привезла в столицу Индии внушительную делегацию с целью расширения экономического сотрудничества наших стран Фото: REUTERS.

И, последнее, но не менее важное – вопросы союзничества по линии БРИКС. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и вовсе раскрыл тайну:

- Мы сегодня объявим о соглашении по БРИКС Pay - фактически платежной системе для стран БРИКС, - сообщил глава журналисту Life Александру Юнашеву.

А это значит, что у нас появится новая система расчетов, независимая от SWIFT, доллара, где расчеты можно будет проводить в национальных валютах…

МИЛЛИАРДЫ – НЕ ПРЕДЕЛ

Закончив обсуждение за закрытыми дверями, Путин и Моди посетили выставку «Иннопром. Индия». Это – идеальная возможность найти партнеров, заключить контракты и продолжать развивать торговлю между государствами.

На сегодня оборот России и Индии вырос до 60 млрд долларов, но львиная часть торговли – нефть и нефтепродукты. Важно сбалансированно развивать и другие отрасли – продвижением партнерства именно в эту сторону и занялись два лидера.

На «Иннопроме» в Нью-Дели представили продукцию 146 компаний. 110 из них – отечественные. Экспозиция охватывает почти все сферы: фармацевтика, ядерная энергетика, IT-технологии, машиностроение, химия, добывающая промышленность…

ЛУЧШАЯ ПОЛОВИНА МИРА

Вечер главы государства продолжился выступлением на деловом форуме БРИКС. Здесь Владимир Путин обратился к главам государств и бизнесу с речью о роли объединения стран в современном мире.

- Очевидно, что прочное экономическое партнёрство, надёжные связи бизнеса во многом формируют основу международных отношений, - говорил президент России. - Делают их более устойчивыми, стабильными. Позволяют преодолевать кризисы, с которыми сталкивается современный мир. А он сегодня проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам – условно скажем «старым лидерам», – которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития.

Привет Европе читался между строк. И не только Европе. Вместо этого президент заметил – сегодня страны БРИКС производят больше 40% мирового ВВП.

- Тогда как вклад так называемой «большой семёрки» (почему она «большая» – не понимаю), составил всего 29 процентов. Вот так! – добавил глава государства.

Главы делегаций делового форума БРИКС в Нью-Дели Фото: REUTERS.

Но лучше всего развитие показывают темпы роста. «Семерка» дала миру 18% роста за последнее время, когда страны БРИКС – почти половину!

То есть «догнать» развивающиеся Восток и Азию Запад может даже не мечтать. Путин продолжал: компании стран БРИКС развиваются динамично, покоряя мировой рынок и становясь лидерами в своих отраслях.

- Так, компания Tech Mahindra из Индии предлагает эффективные платформенные цифровые решения, в том числе на основе искусственного интеллекта. Китайский Huawei является глобальным технологическим гигантом мирового уровня, бразильская Embraer занимает прочные позиции в аэрокосмической промышленности, компания DP World из Объединённых Арабских Эмиратов действует в сфере логистики эффективно, а российский «Росатом» – это признанный номер один в области мирного атома, - заявил президент.

РАЗРУШЕННЫЕ ЗАКОНЫ И НОВЫЕ ПУТИ

БРИКС, по словам Владимира Путина, буквально поставил Запад перед фактом – половина мира, жившая в тени, хочет и может развиваться. Быть в числе лучших. В честной борьбе «старым лидерам» делать нечего. И…они начали применять нечестные.

- Всё время нам говорили, что конкуренция – это священная корова (в Индии Путин вставил в речь индийскую образность, настолько тонко работает президент, - ред.), её нельзя вообще трогать, но, к сожалению, ваши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть своё былое лидерство. В ход идут даже инструменты прямого физического воздействия или уничтожения промышленных и логистических объектов, трубопроводов и так далее.

На этих словах все вспомнили «Северные потоки». И, кажется, вздохнули, как об ушедшем навсегда прошлом.

- Предпринимаются попытки блокировать международные транспортные коридоры, захватывать морские суда, а также применяются незаконные ограничения вместе с угрозами так называемых вторичных санкций против тех, кто не согласен действовать в чужих интересах, а защищает свои национальные интересы.

БРИКС, по словам Владимира Путина, буквально поставил Запад перед фактом – половина мира, жившая в тени, хочет и может развиваться Фото: REUTERS.

Путин продолжал сыпать фактами: 30 тысяч разнообразных санкций, от персональных, до ограничивающих целые сферы деятельности, введено против России. Вдвое больше, чем против всех остальных стран вместе взятых, и это считая Иран! Наша страна стала абсолютным чемпионом по желанию «старого мира» ее уничтожить.

ВЫСТОЯТЬ И ПОДНЯТЬСЯ

- В сложнейших условиях Россия действовала с уверенностью в своих силах с опорой на возможности отечественного бизнеса, науки, технологий, на образование, на наши инженерные школы, на наших людей – на граждан России, и добилась позитивных результатов. Мы укрепили национальный суверенитет и развиваем связи с надёжными, предсказуемыми партнёрами. Всего за четыре года география нашей внешней торговли кардинально изменилась.

Глава государства заметил, что темпы роста ВВП у нашей Родины все равно обходят общемировые. Безработицы почти нет – бьем все рекорды. А экономика перестраивается, запуская технологичные отрасли, в РФ есть свой ИИ, свои цифровые платформы, отечественные браузеры…

- Приходится констатировать и другое: в странах-инициаторах санкционного давления, в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада. Они сами, оказывается, столкнулись с последствиями. Это не домыслы, а данные их статистики. В ведущих экономиках еврозоны, не буду показывать пальцем, но снижение промышленного производства за последние несколько лет на 8 процентов!

И пока санкции бьют по инициаторам – БРИКС пожинает плоды. Укрепляется сотрудничество и торговля, бизнес находит новых партнеров. Нет, мы не против, если Запад вернется и захочет торговать. Но пока будем развивать связи с тем, кто не уходит по щелчку пальцев высшего руководства.

- Уважаемые друзья! Общими усилиями БРИКС формирует новую устойчивую платформу глобального роста. Наши правила опираются на новаторские подходы бизнеса, на прорывные технологические решения, ставят во главу угла национальные интересы государств, интересы наших народов. Да, речь идёт о сложной, кропотливой работе, но страны БРИКС доказали, что умеют упорно трудиться, - закончил Путин.

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