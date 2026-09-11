В семье Марии Порошиной произошло радостное событие: неожиданные подробности

Мария Порошина выдала замуж старшую дочь от Гоши Куценко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Старшая дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко поделилась счастьем. Полина Куценко вышла замуж. 30-летняя актриса показала свадебные фотографии

Дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко вышла замуж. Свадебная церемония прошла на театральной сцене. Полина Куценко и ее избранник стояли на сцене и обменивались кольцами. "Я до сих пор не осознала", - написала в блоге актриса.

Дочь Порошиной и Куценко вышла замуж Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Имя супруга счастливая невеста раскрывать не стала. Зато ее отец рассказывал о возлюбленном дочери. По его словам, Вадим работает программистом. "У Полины все естественно. Она дитя 90-х, выбирает себе сама. У нее два парня всего было. Первый и последний. Второго Бог послал!", - отметил Куценко.

Полина Куценко показала мужа Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее Полина признавалась, что знаменитая мама очень хотела устроить ее личную жизнь. "Мама с шести лет пытается меня замуж выдать. Постоянно говорит: «твоя свадьба», «до свадьбы заживет», «уж замуж невтерпеж»... И так далее. И как только на горизонте появился бойфренд - все, у нее сразу возник план, как меня сбыть с рук", - делилась актриса.

Дочь актеров востребована в профессии. Она не только выходит на театральную сцену и снимается в кино. Девушка открыла в себе педагогический дар. Полина пять лет преподает актерское мастерство. А с недавних пор стажируется в Щукинском училище, которое окончила.