В России стартовал сериал «Линия сборки» — о заводах и людях, которые создают нашу спецтехнику

Фото: Авито

10 сентября на стриминге вышли первые две серии проекта «Линия сборки». Это совместная инициатива Авито и Минпромторга РФ, направленная на развитие рынка спецтехники и поддержку отечественного машиностроения. Каждую неделю на площадке будут выходить новые серии. В московском кинозале ГУМа провели премьерный показ.

Объясняя мотивацию и экспертизу платформы для съёмок подобного проекта, директор направления «Спецтехника» в Авито Максим Мажуга рассказал, что его направление сегодня занимает лидирующие позиции в онлайн сегменте. С момента старта доля сегмента среди всех сделок на платформе составляет уже 13%. На вторичный рынок платформа генерирует более 60% трафика.

— Даже в такой консервативной отрасли мы видим, что покупатель активно идет в онлайни именно там начинает свой поиск. Авито находится между продавцом, производством и покупателем. Мы видим, какие машины ищет бизнес, какие предложения появляются на рынке и как меняется спрос. Такие данные помогают производителям лучше понимать, какая техника наиболее востребована здесь и сейчас. И мы как технологический партнер отрасли поставили перед собой задачу сделать более видимыми достижения российского машиностроения — рассказывать не только о самой технике, но и о технологиях и инженерных решениях, которые стоят за её созданием, и что они могут дать бизнесу. Совместный с Минпромторгом документальный проект „Линия сборки“ позволяет показать эти разработки широкой аудитории и поддержать интерес к российскому машиностроению, — отметил Максим Мажуга.

Спикер поделился, что во время съёмок многие руководители предприятий давали интервью «с мокрыми глазами», когда речь заходила о темах удержания коллектива, развития индустрии и сложностях, которые приходится преодолевать.

— Рад, что наш вклад как компании высоко ценят. Важно показать нашим партнёрам и покупателям не только технику снаружи и её технические характеристики, но и то, из чего она сделана, насколько она надёжна, сколько этапов тестирования проходит и какая сильная инженерная школа в России.

Замначальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский поделился, что различные министерства и институты развития тесно работают в связке с производителями. У заказчиков есть потребность в «доращивании» качества российской техники и запуске в производство новых решений.

— Также и в сериале «Линия сборки». Когда этот проект начинался, одной из его задач мы видели трансформацию сознания рынка и производителей — с точки зрения позиционирования российского бренда, с точки зрения подходов к продвижению техники. Это не история про увеличение продаж. Всё гораздо сложнее. Лично для меня сериал вышел по человечески особо чувствительным. Когда мы снимали серии и подходили на участках сборки к сотрудникам, те начинали смущаться. Хотя, по сути, они делают великие вещи! Нужно было дать время, чтобы человек раскрылся. И тогда он рассказывал с гордостью о своей работе, — рассказал Станислав Черторыжский.

Одним из интервьюеров проекта выступил замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик. На премьере он поблагодарил платформу для продажи спецтехники за создание важного проекта.

— Он может рассказать человеку, который вообще не понимает, что такое завод, как он на самом деле работает — с учётом современной экономики, с учётом того, что каждый день люди в 6–8 утра приходят на смену и делают свою работу. Это очень круто. Считаю, что, если после нашего проекта кто то из молодых задумается о работе на заводе, это будет огромным плюсом.

В первой серии авторы проекта отправились в промышленную столицу Приволжья — Чебоксары. Выпуск рассказывает о работе завода «Сеспель». В позднесоветские годы предприятие выпускало детские компьютеры, а уже в 90 е годы прошлого века начало собирать полуприцепы. Сегодня прицепы, полуприцепы, цистерны и зерновозы — основная специализация производителя. Серия рассказывает о сложной технологии сварки трением с перемешиванием, которую благодаря чебоксарскому заводу используют в космической промышленности и при разработке спецтехники под запрос российского бизнеса.

Каждая следующая серия будет посвящена новому предприятию. Редакторы проекта отбирают заводы так, чтобы охватить как можно больше направлений отечественной спецтехники.