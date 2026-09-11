Цена американских предложений о мире невелика: Вячеслав Никонов заявил, что США в любой момент могут отказаться от своих слов

Вячеслав Никонов в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 11 сентября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К нашей передаче с самого начала подключился известный политик, писатель, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

Предлагаем вашему вниманию примечательный фрагмент нашего разговора.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Вячеслав Алексеевич, хотелось бы начать разговор с ключевой фразы из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прозвучавшей как раз в вашей программе «Большая игра». Уже много часов ее анализируют, рассматривают сверху, снизу, сбоку. Лавров сказал буквально следующее: «Война будет совершенно другой и очень короткой».

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Вячеслав Никонов:

- Надо сказать, что у Сергея Викторовича Лаврова в его интервью было много фраз, на которые я лично обратил внимание. Это, конечно, одна из них. Но хотелось бы подчеркнуть, что у нас все-таки внешнюю политику проводит президент Российской Федерации. В данном случае Сергей Викторович Лавров не может идти впереди главы государства. То, что президент в последнее время говорит о специальной военной операции, наводит на мысль о том, что мы все-таки хотим довести дело до конца, именно до установления в Киеве такого режима, который мог бы с нами сосуществовать мирно, на внеблоковых основаниях.

На самом деле, я считаю, что ключевая фраза Сергея Викторовна была другая. Там, где он сказал о том, что та Украина, с которой мы в свое время заключали межгосударственный договор, которую мы признавали как независимое государство, была немножко другой страной. Или совсем другой страной. А именно, Украиной, которая в Конституцию вписала свой безблоковый статус. Украиной, которая была дружественна нашей стране, где был зафиксирован государственный статус русского языка. То есть это была та страна, которую мы готовы были признавать.

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Договор какого года?

Никонов:

- 1991-го, конечно. И у нас есть основания для того, чтобы не признавать нынешнюю Украину как независимое, суверенное государство. Во всяком случае, это не то государство, которое мы признавали. А значит, вообще под вопросом признание нами легитимности нынешнего киевского режима.

Бут:

- Это очень важное заявление. Получается, что впервые официально позиция была донесена через нашего министра иностранных дел. То есть это действительно сдвиг, наверное, во всей архитектуре европейской. безопасности?

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Никонов:

- Естественно, это очень серьезный тезис, который показывает, что мы готовы признавать независимость Украины, но только в том виде, в каком она была изначально образована. Сейчас это уже другое государство, и такое государство мы признавать просто не будем.

Гамов:

- На днях состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, а перед этим спецпосланники американского президента Кушнер и Уиткофф были у нас в гостях. И российская сторона хранила молчание о содержании разговора нашего президента с делегатами. Даже на брифинге помощника президента Юрия Ушакова Кремлевскому пулу мы не так много чего узнали. Потом Уиткофф и Кушнер поехали в Киев. Может быть, вы в курсе, что все-таки русская сторона сказала американской стороне?

Никонов:

- Что сказали американской стороне, если бы даже я знал, я бы вам не сказал.

Гамов:

- Ну, намекните хотя бы, пожалуйста.

Никонов:

- У нашей стороны нет привычки разбалтывать секреты, которые обсуждаются на переговорах, в отличие от украинской стороны. И все, что мы знаем о содержании американских предложений, мы знаем как раз от украинской стороны. Насколько им можно верить - это отдельный вопрос. Я бы не сильно верил, там всегда бывают какие-то искажения.

Но, понимаете, речь-то вот о чем идет. Ведь это не первый раз, когда посланцы американского президента приезжают в Москву, а восьмой. Перед этим они привозили некоторые предложения, которые обсуждались. И в какой-то момент Российская Федерация согласилась с теми предложениями, которые привезли американцы. После этого Путин на встрече с Трампом в Анкоридже, собственно, эти же американские предложения и озвучил. Сказал, что мы согласны с ними практически полностью.

Потом выяснилось, что не согласна украинская сторона, не согласны европейцы. А потом Марк Рубио, Госсекретарь США, заявил, что вообще никаких договоренностей не было в Анкоридже.

И поэтому сейчас вопрос самый главный - какова цена тех предложений, которые могут привезти Уиткофф и Кушнер? Ну, привезли они эти предложения. Мы, предположим, на что-то согласимся. А дальше что? Опять сказка про белого бычка?

Да, мы будем продолжать вести переговоры, при этом понимая, что американцы в любой момент могут сослаться на позицию европейцев и Украины и сказать, что ничего не получилось, либо сами поменяют свою позицию и заявят, что никаких договоренностей не было. И всегда надо иметь в виду, что через пару лет может прийти другая администрация, которая объявит, что она не имеет никакого отношения к тем договоренностям, которые были заключены предшественниками.

Гамов:

- Марк Рубио сказал: мы на стороне Украины.

Никонов:

- А что, был какой-то момент, когда они были не на стороне Украины? С самого начала, естественно, они были во многом сторонниками и инициаторами развала Советского Союза, затем отдаления Украины от России. Вся антирусская Украина - это американский, в первую очередь, проект, в меньшей степени британский. И потом, естественно, и Майдан, и то, что произошло на Донбассе, и провоцирование войны - это, в первую очередь, конечно, Соединенные Штаты.

Бут:

- Трамп то ли от безысходности, понимая, что рейтинги падают, решился на то, что впервые в истории накануне промежуточных выборов организовал и провел Конгресс республиканцев, на котором было много очень ярких заявлений. Я специально послушал его почти двухчасовую речь, и меня там, в общем-то, не то что смутила, но очень позабавила сама риторика президента. Трамп пытался сделать вид, что все хорошо, что все под контролем, и фактически впервые пошел на открытый подкуп избирателей, предложив всем, если республиканцы выиграют выборы, по 5 тысяч долларов. На ваш взгляд, республиканская партия и сама Америка действительно настолько заметно потеряла свои позиции на внутренней и внешнеполитической арене?

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Никонов:

- Конечно, ситуация для республиканцев достаточно тяжелая. Сказалась крайне непопулярная война с Ираном, поддержки здесь Трамп не получил, это отражается на ценах на топливо. В Соединенных Штатах Америки рекордные цены на бензин, дизель в Калифорнии уже к 10 долларов за баррель подскакивает, а такого никогда не было в Америке. Конечно, разочарование в деятельности администрации Трампа очень большое. Что бы Трамп ни говорил, но большинство американцев как раз считают, что его экономическая политика и в целом политика не отвечает интересам трудящихся. И если говорить о его заявлениях по поводу растущего жизненного уровня, то в Америке этого нет.

Съезд Республиканской партии Трамп срочно созвал потому, что, действительно, есть большие проблемы с избирательной кампанией. По опросам, для республиканцев имеются все шансы потерять Палату представителей и, возможно, даже и Сенат. Поэтому ситуация для Трампа непростая. Если он действительно проиграет эти выборы, то станет уже «хромой уткой», которого просто будут подвергать импичменту каждый месяц. И уже можно на этом будет поставить точку в славном президентстве, которое он считает самым лучшим в истории Соединенных Штатов.

Поэтому, да, сейчас трамписты идут на любые уловки для того, чтобы не проиграть избирательную кампанию.

А пять тысяч долларов… На наши это где-то 400 с лишним тысяч рублей. С одной стороны по американским меркам - не Бог весть. Я не знаю, ну, два раза коммуналку оплатить за однокомнатную квартиру. Но с другой стороны, у половины американцев вообще нет никаких сбережений. И для них это – существенная сумма. Поэтому обещание вообще-то щедрое и вполне может сработать.

Гамов:

- А есть у Трампа такие деньги? Ведь, по подсчетам специалистов, там огромная сумма собирается.

Никонов:

- Могут ли они эти деньги выплатить? А почему бы и нет? В конце концов, какая им разница будет бюджетный дефицит 40 триллионов, как сейчас, или будет 41,2, потому что стоимость вопроса - 1220 миллионов долларов. К тому же Трамп считает, что он может эти деньги каким-то образом расходовать без утверждения Конгресса. Не знаю - как, но его юристы говорят, что они на это надеются.

Что это будет? Были подобные опыты выплат при администрации Байдена. Я напомню, в ковид. Тоже были вертолетные выдачи по полторы тысячи долларов всем гражданам Соединенных Штатов. Так что ничего тут такого уникального нет. Вопрос, связанный с подкупом избирателей американским избирательным законодательством никак не регулируется. Поэтому я не исключаю, что это может быть сделано и может иметь эффект.

Бут:

- Причем очень интересная логика. Сегодня я смотрел Fox News, сенатор Тед Круз заявил: да, это где-то триллион долларов, но поверьте, это не так много, потому что, если победят демократы, то они раздадут намного больше и не всем, а только своим.

Никонов:

- Инфляция в Америке идет постоянно. Там цены растут очень быстро, причем абсолютно на все. Прежде всего, на продукты питания. И люди это чувствуют. И когда цены на бензин расту – ведь США практически полностью автомобилизированная страна. Поэтому, да, будет недовольство.

Если говорить о нас, то Трамп в сегодняшней Америке – это, наверное, лучшее, на что мы вообще в принципе можем рассчитывать. Мы знаем, что такое демократы. Это за поддержку Украины до последнего украинца, вооружение на Украину в неограниченном количестве за счет американских налогоплательщиков.

Поэтому, если Трамп сохранит свои позиции, я думаю, для нас на данном этапе это, наверное, было бы лучшим исходом. Потому что, если придут демократы, они спеленают Трампа и начнут изменять бюджет в пользу Украины. Нам это нужно? Нет, на мой взгляд, не нужно.

Гамов:

У Трампа есть еще какие-то аргументы в свою пользу, чтобы склонить избирателей к поддержке республиканцев?

Никонов:

- У Трампа еще есть, на самом деле, помимо этих 5 тысяч долларов, некоторые козыри в рукаве, которые, я уверен, свою роль сыграют во время избирательной кампании. Я вот что имею в виду. Трамп пользуется безусловной поддержкой тех высокотехнологичных компаний, которые сейчас имеют наивысшую капитализацию в мире. Каждая из этих компаний капитализирована больше, чем на несколько триллионов долларов. И, собственно, руководители этих компаний, включая Илона Маска, вполне удовлетворены деятельностью Трампа. Они поддерживают его. Они поддерживают его политику в области регулирования криптовалютного рынка. Они поддерживают его политику по энергетике. Все-таки современные информационные технологии, искусственный интеллект - это, прежде всего, электроэнергия в больших объемах.

И поэтому я не исключаю, что они используют свои возможности для того, чтобы помочь республиканцам в этой избирательной кампании. Их точно не устраивает социалистическое крыло демократов, которое сейчас становятся все более активным и практически уже доминируют в Демократической партии. Поэтому Трамп может рассчитывать на то, что республиканцы могут не проиграть.

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