Мира на Украине хотят Путин и Трамп, но не Зеленский и ЕС: между США и НАТО возник принципиальный раскол?

Европа саботирует мир на Украине, чтобы самой готовиться к войне Фото: REUTERS.

Общий суд ЕС отклонил иск, который оспаривала Венгрия, - использование доходов от замороженных российских активов, чтобы отправлять эти деньги на Украину. По существу, это отказ в рассмотрении дела из-за его политического характера.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с историком, политологом, независимым аналитиком Сергеем Станкевичем.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Какие последствия для Будапешта и для всего механизма изъятия российских активов имеет этот судебный прецедент?

- Общий суд Евросоюза фактически попрощался с наследием Виктора Орбана.

- Это иск, который остался еще от Орбана?

- Да. Но сначала о фонде. Европейский фонд мира был создан в 2021 году.

- Неужели для поддержки дела мира?

- С 2022 года фонд работает только на поддержку участия Украины в конфликте. В 2024 году было принято решение об использовании процентного дохода с замороженных в Европе российских активов на то, чтобы покупать оружие и отправлять Киеву.

- Венгрия тогда была против?

- Она воздержалась. Ее лишили права голоса, она подала по этому поводу в суд, и суд сейчас принял, кстати, формальное решение.

- То есть, отказал по формальным основаниям?

- Суд не рассматривал дело по существу. Сказал: дело политическое. А на вопросы внешней политики и безопасности юрисдикция суда не распространяется. Потому, мол, мы иск и отклоняем.

Общий суд Евросоюза фактически попрощался с наследием Виктора Орбана. Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- Иск отклонен – и что дальше?

- Открыт зеленый свет, чтобы эти средства, процентный доход от замороженных российских активов, пошли на Украину. Это показывает настрой нынешней правящей брюссельской бюрократии на поддержку европейской войны вместо поисков путей к миру.

- Но после общения Трампа с Путиным по телефону прозвучало, что при администрации Трампа объем военной помощи Киеву от Вашингтона снизился и для урегулирования конфликта, по мнению лидера США, надо прекратить поддержку режима. Можно ли эти заявления считать сигналом, что намечается раскол западной коалиции?

- Сначала об американской помощи. Помощь в виде прямых невозвратных денежных и иных материальных субсидий от США Украине, действительно, почти сведена на нет. Штаты производят оружие, продают Европе, Европа покупает и платит, а потом купленное передает Киеву. Безвозмездно Америка предоставляет Киеву разведданные, в том числе, целеуказания для ударов ракетами или беспилотниками. Идет и иная нематериальная помощь. В общем, США остаются страной помогающей, не полностью нейтральной в военном конфликте на Украине.

- Но Трамп говорил, что это война не его, а Байдена?

- Он боялся, что война Байдена превратится в войну Трампа. Подходят к концу первые два года его президентства, и четко можно сказать, война Байдена превратилась в войну Трампа. Если Дональд Трамп с нею не покончит в ближайшее время, это навсегда будет обременять его наследие.

Война Байдена превратилась в войну Трампа. Фото: REUTERS.

ВСЕ-ТАКИ РАСКОЛ?

- Так раскол между США и ЕС по Украине все-таки возник?

- Да, действительно, одна позиция по Украине у Соединенных Штатов, как весомого, доминирующего члена НАТО. И другая позиция - у ЕвроНАТО во главе с брюссельской бюрократией. Трамп вроде бы пытается как-то закончить, завершить дипломатическим урегулированием военный конфликт на Украине. ЕвроНАТО противится этому. По сути, саботирует любое движение к миру и настаивает, чтобы Зеленский воевал еще как минимум три года - до 2030 года, чтобы Европа успела перевооружиться и подготовиться к войне сама. Решайте сами, можно ли это считать расколом в западной коалиции в их отношении к разрешению конфликта на Украине.

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