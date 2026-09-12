Владимир Путин Фото: REUTERS.

После насыщенного первого дня саммита БРИКС в Нью-Дели Владимир Путин на 10 минут вышел к журналистам. Ответил на один вопрос.

Но ответ прозвучал, как послание Европе.

ОСТАНОВИТЬСЯ ВОВРЕМЯ

Журналисты спросили главу государства о победе партии АдГ на региональных выборах в немецкой Саксонии. И, судя по всему, это не последняя победа, которую одерживает партия, выступающая за восстановление отношений с Россией.

- Как вы к победе «Альтернативы для Германии» относитесь?

- Я не хочу и не буду комментировать события внутриполитического характера, которые происходят, в данном случае, в Федеративной Республике, - отрезал президент.

Но Путину явно было что сказать о самой сложившейся ситуации.

- Я думаю, что всё, что сейчас происходит в Европе в целом, – это результат системных ошибок так называемого Запада, или, точнее, глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики, - сказал глава государства.

Он оговорился – ошибки совершают все. Любая страна. Мы сами. Главное – вовремя остановиться.

- Проблема глобалистского Запада в том, что они после окончания холодной войны и развала Советского Союза почувствовали себя на «вершине Олимпа» и, видимо, полагали, что им: а) всё позволено, и б) что они те, кто ошибок никогда не допускает.

ТРИ ОШИБКИ ЗАПАДА

В итоге Запад совершил три ошибки. Все – с одной целью. «Дожать» молодую, новую Россию.

1. Безопасность превращается в террор

Первая ошибка, как вы догадались – в сфере безопасности. Удар по нашей стране сначала был нанесен с помощью террора. Неспокойный в 90-х годах Кавказ получал огромные транши из-за рубежа. На террор. На развал страны.

2. Взгляд свысока

Этому сопутствовали ошибки политические. Вроде, с одной стороны, европейцы и американцы начали «подавать руку» России. Но отношения были далеки от равенства. На нас смотрели, как на «бензоколонку».

- Они включили нас когда-то в «восьмёрку» (речь идет про G8, - ред.). Но это не было полноценным членством. Мы, я всё это прекрасно видел. Хотя вроде бы слова произносились все правильные, красивые. Но на практике, повторяю, они напрямую поддерживали сепаратизм на Кавказе. Это факт. Постоянные, постоянные элементы давления, - говорил Путин.

Сразу дожать не получилось. Но в ход пошли новые средства. Нарушение обещаний, данных на высшем уровне. Расширение НАТО на восток.

- Ведь мы говорили много раз о неприемлемости для нас расширения НАТО на восток. Добрались наконец до Украины… - констатировал президент.

3. Ненависть и рынок, победившие разум

Последняя ошибка, как следствие предыдущих, коснулась экономики. Запад решил отказаться от наших ресурсов. От дешевой энергии, которая делала их экономику конкурентоспособной.

На фоне появления и развития БРИКС, усиления восточных и азиатских экономик, это была роковая подножка самим себе.

- Сколько раз мы с ними говорили о необходимости сохранения сложившихся отношений в энергетике? Мы же поставляли тот же газ в Европу по 150 долларов, ну по 180, за тысячу кубов. «Это дорого, – нам говорили, – надо перейти на рыночное ценообразование». А что такое рыночное ценообразование? Наши цены были привязаны – ну и сейчас по долгосрочным контрактам мы продаём в привязке к стоимости нефти и нефтепродуктов, которая образуется рыночным путём. «Нет, должны образовываться цены, формироваться на бирже». Мы им говорили: газ не рыночный товар, во всяком случае не классический рыночный товар, ничего не получится, у вас только цены вырастут. Ну, пожалуйте бриться: 1 тысяча долларов или евро сейчас там. А будет, может быть, ещё и больше.

Рост в семь раз. Биржа победила. Теперь все держится на ней. Тем временем Германия мечтает заполнить газовые хранилища к зиме хотя бы на 70%. В Голландии все еще хуже. Тем временем брокеры продают газ – пока взлетела цена.

- Ну так это приведёт к тому, что там будет не 1000, а 1500. Это уже другая, ещё одна ошибка уже в сфере экономики, - сказал президент.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Глава государства резюмировал: Россия и Европа должны были дополнять друг друга, делая обе стороны успешными. Но политика ненависти взяла верх над рацио.

- Сегодняшние элиты в Европе придерживаются других точек зрения. Сегодня они пугают своё население мнимой угрозой России, ещё со времён Советского Союза якобы возникшей. Да нет такой угрозы и не было никогда!

Путин подчеркнул: никаких оснований для конфликтов нет. Все спорные вопросы были решены после Второй Мировой. Россия, как правопреемница СССР.

- А то, что произошло потом, после крушения Советского Союза, было сделано с согласия Российской Федерации как преемницы СССР. Всё, что противоречит этим договорённостям, противоречит нашим интересам и не соответствует основополагающим принципам международного права и Устава ООН, - заявил Путин.

Но в Европе не стихают разговоры о том, что нужно пересмотреть вопросы безопасности, говорил президент. И это та черта, к которой никогда не стоит приближаться.

- Они что, хотят пересмотреть результаты Второй мировой войны? К чему они сейчас подталкивают народы своих стран? К войне с Российской Федерацией? Сейчас они говорят о том, что они думают о том, как бы вводить войска на территорию Украины. Это означает войну с Россией, - сказал Путин.

Президент закончил лаконичным выводом: даже слепой, даже человек, слушающий европейские СМИ не может не видеть, к чему могут привести три страшные ошибки глобалистов Запада.

Поэтому люди голосуют против. Поэтому не только в Германии, а и в других европейских странах, одна за другой, набирают вес партии, стремящиеся остановить происходящее. Отвести мир от страшной черты.

- Вот на этом, мне кажется, и основаны сегодняшние результаты Федеративной Республики и тенденции политических процессов в Европе в целом, - резюмировал Путин.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Почему предупреждение Европе прозвучало именно сейчас – угадать не сложено. Главная проблема Киева, которая может в обозримой перспективе привести к обрушению фронта и поражению, – истощающийся человеческий ресурс. И введение войск (хотя бы на Западную Украину) может вполне серьезно обсуждаться в брюссельских кабинетах.

И Россия максимально четко, всему миру, дала понять, чем это кончится – в субботу это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

- Это не красная линия, это позиция России, причем доведенная до всего мира, в первую очередь до европейцев, в предельно конкретной и понятной манере.

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