Короткие мудрости недели: У жены-змеюки и муж – гад!

Содружество «СОКРАТ» представляет новые байки, шутки, каламбуры Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Содружество «СОКРАТ» представляет новые байки, шутки, каламбуры:

В каждом из нас спит гений, и не дай бог их всех разбудить.

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Хорошая штука лежачий полицейский – и скорость регулирует, и переехать приятно.

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Если уж вы решили выпустить джина из бутылки, то хотя бы убедитесь в том, что он трезвый.

Вадим Зверев

Женские колени целуют до тех пор, пока не кончатся ноги.

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У жены-змеюки и муж – гад!

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Свадьба – это момент пересадки любимой с рук на шею.

Владимир Малёшин

– Я загадка природы?

– Нет, ты просто чудо!

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– У тебя всё в порядке?

– Даже на порядок выше!

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– Приседание полезно!

– А прилежание приятно!

Станислав Овечкин

В каждой женщине есть тайна. Это её возраст.

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Порой неприступное сердце имеет форму кукиша.

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Женщины выходят на охоту в маске макияжа.

Александр Петрович-Сыров

Если у человека ни голоса, ни слуха, значит, он или глухонемой, или поет в хоре.

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Лучше быть большим актером в Малом театре, чем наоборот.

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Для гимнастов под куполом цирка воздушный шарик – эквивалент соломинки.

Сергей Сидоров

Если у женщины в глазах запрыгали бесенята, мужчине стоит поберечь свои рёбра!

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Если бы аисты знали, что детей можно найти в капусте, они перестали бы приносить их сами.

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Один из двигателей прогресса – постоянное желание изобрести вечный двигатель.

Афанасий Смыслов