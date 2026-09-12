Короткие мудрости недели: У жены-змеюки и муж – гад!

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП
Содружество «СОКРАТ» представляет новые байки, шутки, каламбуры:
В каждом из нас спит гений, и не дай бог их всех разбудить.
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Хорошая штука лежачий полицейский – и скорость регулирует, и переехать приятно.
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Если уж вы решили выпустить джина из бутылки, то хотя бы убедитесь в том, что он трезвый.
Вадим Зверев
Женские колени целуют до тех пор, пока не кончатся ноги.
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У жены-змеюки и муж – гад!
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Свадьба – это момент пересадки любимой с рук на шею.
Владимир Малёшин
– Я загадка природы?
– Нет, ты просто чудо!
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– У тебя всё в порядке?
– Даже на порядок выше!
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– Приседание полезно!
– А прилежание приятно!
Станислав Овечкин
В каждой женщине есть тайна. Это её возраст.
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Порой неприступное сердце имеет форму кукиша.
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Женщины выходят на охоту в маске макияжа.
Александр Петрович-Сыров
Если у человека ни голоса, ни слуха, значит, он или глухонемой, или поет в хоре.
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Лучше быть большим актером в Малом театре, чем наоборот.
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Для гимнастов под куполом цирка воздушный шарик – эквивалент соломинки.
Сергей Сидоров
Если у женщины в глазах запрыгали бесенята, мужчине стоит поберечь свои рёбра!
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Если бы аисты знали, что детей можно найти в капусте, они перестали бы приносить их сами.
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Один из двигателей прогресса – постоянное желание изобрести вечный двигатель.
Афанасий Смыслов