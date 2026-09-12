БРИКС увеличивает отрыв от «большой семерки» и стран НАТО: какую в этом роль играет Россия

БРИКС увеличивает отрыв от «большой семерки» и стран НАТО Фото: REUTERS.

В пятницу, 11 сентября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа «Русский дозор Бута и Гамова». В нашей передаче принял участие известный политик, писатель, ученый, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале - Вячеслав Никонов.

Два примечательных фрагмента нашего разговора мы уже опубликовали.

А сегодня предлагаем вашему вниманию следующий, не менее важный отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- …Вячеслав Алексеевич, событие сегодня у нас с вами – это саммит БРИКС, который в Индии уже работает. Ключевая фраза, прозвучавшая из уст нашего президента, это то, что 11 стран БРИКС обеспечили сегодня почти половину прироста мировой экономики за последние 5 лет. Как вы считаете, это вообще весомое, выдающееся достижения нашего международного формирования?

В. Никонов:

- Конечно, БРИКС - это самая динамичная сейчас часть планеты. Цифры на самом деле, по моим оценкам, даже больше. Поскольку в последние годы только на Китай и Индию приходилось больше половины роста мировой экономики.

Депутат Государственной думы Вячеслав Никонов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Собственно, Путин об этом потом тоже сказал, что - если брать просто прирост экономики, то он достигается практически исключительно за счет государств БРИКС и того, что мы называем мировым большинством или глобальным Югом.

В.Никонов:

- Темпы роста экономики внутри БРИКС сейчас больше 4,5 % в год все годы. Среднемировые - чуть больше 3%.

На Западе растут Соединенные Штаты, но Европа находится в зоне стагнации, причем уже не первое десятилетие.

Поэтому, да, БРИКС увеличивает свой отрыв от «большой семерки», от тех стран, которые входят в НАТО. И это - процесс, который идет все последние десятилетия на самом деле. Потому что, если мы вспомним, когда разваливался Советский Союз, на долю стран Запада приходилось 80% мировой экономики.

Сейчас этот показатель, конечно, не дотягивает и до 40%. И этот разрыв будет продолжать увеличиваться.

Страны БРИКС – это крупнейшие экономики в мире.

Китайская экономика – первая по объему, причем еще с 2014 года по паритету покупательной способности.

В.Бут:

- А считать же надо только по паритету, поскольку по обмену курса расчеты бессмысленны для сопоставления, скажем, силы государств.

Российский предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В.Никонов:

- Итак, Китай - это крупнейшая мировая экономика уже с 2014 года. И уходит в отрыв от Соединенных Штатов стремительно. Американцы уже никогда не догонят Китай. Индия – третья экономика в мире, которая догоняет Соединенные Штаты Америки. И, на самом деле, я считаю, в ближайшее десятилетие уже индийская экономика по паритету превзойдет американскую.

Как известно, наша экономика – четвертая. Дальше идут Япония и Германия, а потом сразу Индонезия и Бразилия, которые уже опережают, скажем, Францию или Великобритания. Поэтому с точки зрения экономики, конечно, БРИКС - это огромная сила, это больше 40 % вообще всей мировой экономики. Поэтому о чем говорить?

Да, экономически БРИКС сейчас абсолютно задает темпы не только в традиционных отраслях, но и в высокотехнологичных, как мы видим.

И кроме того, у нас есть козыри, у каждого – свои.

А.Гамов:

- И какие же у нас?

В.Никонов:

- У России, например, военно-технический задел очень серьезный.

Мы сейчас в военном отношении с точки зрения развития передовых систем вооружения, если не первые, то точно не вторые…