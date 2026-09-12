«Трамп называет именем себя все, до чего у него рука может дотянуться»: чья сейчас Луна, которую хочет присвоить американский президент

В ближайшее время развернется соревнование за Луну. Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пятницу, 11 сентября, в 20.00 в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла цикловая передача «Русский дозор Бута и Гамова». К нашей передаче с самого начала подключился известный политик, писатель, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова — Вячеслав Никонов. Три примечательных фрагмента нашего разговора мы уже опубликовали.

А сейчас предлагаем вашему вниманию еще один, не менее интересный отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

— … И еще я не могу не спросить у уважаемых участников нашего сегодняшнего «Русского дозора» — чья же все-таки Луна? Трамп сказал, что она — американская.

Бизнесмен и общественный деятель Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Виктор Бут, известный предприниматель и общественный деятель:

— Желание присвоить всем и вся имя Трампа или Америки, конечно, начинает действовать разрушительно… И против образа США, и против самого Трампа. Зачем еще Луну переименовывать в Трампа?

А. Гамов:

— Он просто считает, что это вообще собственность уже Штатов. Это на полном серьезе или просто фантазирует?

В. Бут:

— Во-первых, уже, наверное, лет 20 назад появились компании, которые продавали участки на Луне. Пожалуйста. Они делили, сделали кадастр, разбили на участки, и ты мог купить там себе «клочок Луны».

Более того, такие же компании появились, которые стали продавать участки на Марсе. Это из этой серии.

А. Гамов:

— Вячеслав Алексеевич, а вы как думаете, чья Луна?

Депутат Государственной Думы Вячеслав Никонов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вячеслав Никонов, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам:

— Трамп просто называет именем себя все, до чего у него рука может дотянуться. Поскольку Луна далеко, и пока на нее, кроме Трампа и Соединенных Штатов, никто не претендует, он решил спутник Земли застолбить.

Я думаю, конечно, это можно рассматривать в разделе юмор. Но то, что соревнование за Луну развернется в ближайшее время, сомнений нет.

Я думаю, американцы знают, что у нас с Китаем есть программа совместного освоения Луны. Ясно, что Илон Маск не останется в стороне — с американской стороны. Поэтому, да, будет соперничество.

А чья Луна? Кто сумеет там закрепиться, того она и будет. А кто сейчас станет называть Луну своей, это на самом деле не будет иметь ни малейшего значения.

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