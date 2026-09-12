Зеленский вновь решил показать миру, насколько уверенно якобы чувствует себя на поле боя и за столом переговоров. Фото: REUTERS.

Зеленский вновь решил показать миру, насколько уверенно якобы чувствует себя на поле боя и за столом переговоров. В интервью медиакомпании Deutsche Welle (признана в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Зеленский бравадно заявил: незалежная сейчас в гораздо более сильной позиции, чем год назад, поэтому будет договариваться лишь с позиции силы. Более того, просроченный готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами в декабре – если туда приедет российский лидер.

Осталось только найти эту самую «силу». По версии Зеленского, Россия ежемесячно теряет более 30 тысяч человек, платит огромную цену и продвигается очень медленно. Значит, киевский режим получил хорошие переговорные позиции. Логика железная: чем тяжелее ситуация на фронте, тем громче заявления с Банковой. Правда, для такой «силы» Украине по-прежнему нужны американские ракеты.

Зеленский также рассказал, что обсуждал со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером условия прекращения огня. Первым шагом он назвал отказ от ударов по энергетике и атак, связанных с перевозками зерна.

Зеленский также рассказал, что обсуждал со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером условия прекращения огня. Фото: REUTERS.

А готовность встретиться с Путиным в Майами и вовсе выглядит как отдельный спектакль. Киев согласен на переговоры, но только если российский лидер тоже окажется на саммите. Пока же украинские власти рассказывают о собственной силе и одновременно выпрашивают у союзников новое оружие.

МИЛЛИАРДЫ В ПРИДАЧУ

Особенно показательно на этом фоне требование Зеленского по ракетам для Patriot. Владимир Александрович подсчитал: зимой украинцам понадобится от 100 до 120 перехватчиков в месяц. А если верить его арифметике, для отражения 140 российских баллистических ракет ежемесячно и вовсе потребовалось бы 280 ракет.

Сам Зеленский признает: получить такие объемы невозможно. Даже 100 ракет в месяц, по его словам, остаются огромной проблемой. Поэтому приходится рассчитывать на американские стратегические запасы. Вот такая ироничная «сильная позиция»: диктовать Кремлю условия переговоров на Банковой готовы, а вот обеспечить себя ракетами без помощи Запада – уже никак.

Но одними ракетами дело не ограничивается. Киевский режим, по словам бывшего замкомандующего сил специальных операций ВСУ генерала Сергея Кривоноса, запросил у Евросоюза еще $27 млрд на покрытие дефицита оборонного и государственного бюджета до конца года. Взамен Западу обещают предоставить подробные обоснования расходов – так называемый «план войны».

Правда, с западными расчетами что-то не сходится. Европейцы обнаружили завышение цифр и теперь требуют объяснений. Особенно неприятно для киевского режима это выглядит на фоне последних коррупционных скандалов: тема украинской коррупции активно обсуждается в западных СМИ, а политики уже используют ее в собственных играх.

НАТО КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Зеленский вновь заговорил и о вступлении Украины в НАТО: членство страны в альянсе может стать гарантией безопасности для Европы и одним из путей выхода из конфликта с Россией. Фото: REUTERS.

На этом фоне Зеленский вновь заговорил и о вступлении Украины в НАТО. Мол, именно членство страны в альянсе может стать гарантией безопасности для Европы и одним из путей выхода из конфликта с Россией.

Украинский главарь также утверждает, что его армия настолько сильна, что ее вступление, наоборот, сделает НАТО крепче. В качестве аргументов называются вооружение, военные технологии, боевой опыт и потенциал ВСУ.

Формула получается удобная: Украина просит европейские страны и США дать больше оружия, одновременно объясняя, что сама Украина обладает армией, без которой Европе якобы не обойтись. Правда, при таком раскладе возникает закономерный вопрос: если украинская армия действительно находится в настолько выгодном положении, почему потребность в иностранных ракетах остается одной из главных тем выступлений Зеленского?

Еще интереснее сопоставить эти заявления с ситуацией на земле. Российские подразделения сохраняют инициативу на ряде направлений и продолжают продвижение в Донбассе, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

ФРОНТ ОТВЕЧАЕТ ИНАЧЕ

Российская группировка «Север» заявляет о продвижении на северо-востоке Харьковской области и формировании крупного окружения украинских подразделений. Под контроль были взяты Березники, Озерное, Долгенькое и Зарубинка, после чего пути снабжения оказались перерезаны. В окружение попали подразделения шести украинских батальонов и пограничные комендатуры общей численностью до 1700 человек. Площадь района составляет около 460 квадратных километров.

Дальнейшей целью российские военные называют Ольховатку, которую рассматривают как важный опорный пункт ВСУ. Одновременно российские подразделения продвигаются в других районах Харьковской области. В частности, заявлено о взятии Гоптовки и создании условий для дальнейшего движения в сторону Казачьей Лопани.

Не менее напряженная ситуация складывается в Донбассе. После взятия Константиновки российские подразделения развивают наступление в сторону Дружковки, Краматорска и Славянска. Сообщается о боях в районе Алексеево-Дружковки и продвижении российских штурмовых групп.

На западном участке российская группировка «Центр» расширяет зону контроля вокруг Доброполья. Продвижение идет сразу с нескольких направлений, так что крупная группировка ВСУ в районе города может оказаться под угрозой окружения.

МОСКВА В ОЖИДАНИИ

Сам Зеленский не исключает встречи с Путиным и в качестве возможной площадки называет саммит G20 в Майами. Но в Москве на эти предложения смотрят иначе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил: если Владимир Александрович действительно хочет поговорить с российским лидером, он может приехать в Москву – приглашение остается в силе.

Ту же позицию обозначил и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Кремль по-прежнему готов к переговорам, но ради них останавливать СВО не собирается. Более того, приезд Зеленского в Москву стал бы «огромным жестом доброй воли» со стороны России, ведь украинский главарь до сих пор не отменил свой указ о запрете переговоров с нашим руководством.

При этом сама площадка для международных контактов никуда не исчезла. Россия продолжает участвовать в мероприятиях «Группы двадцати». В конце августа министр финансов Антон Силуанов уже присутствовал на встрече глав минфинов и центробанков G20, а на следующей неделе в Хьюстоне должен пройти саммит министров энергетики стран «двадцатки», где также ожидается наш представитель.

Получается довольно любопытная картина. Пока Зеленский предлагает встретиться с Путиным на американской территории и рассуждает об условиях возможного разговора, Москва предлагает гораздо более простой вариант – приехать в российскую столицу. А вот готов ли Киев сделать такой шаг и отказаться от попыток диктовать Москве место и правила переговоров – вопрос уже совсем другой.

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