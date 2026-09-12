«Я ничего не выдумывал, просто видел своими глазами»: Такер Карлсон вновь оказался в центре внимания после резкого сравнения Москвы и Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон вновь оказался в центре внимания после резкого сравнения Москвы и Нью-Йорка. Несмотря на жёсткую критику, он продолжает рассказывать всему миру про то, что увидел в России.
Карлсон — бывшая звезда Fox News, один из самых узнаваемых американских тележурналистов и политических комментаторов. Он много лет работал на телеканале, затем ушёл оттуда, запустил собственные проекты и стал строить карьеру уже как независимый медийный игрок. Он сам задаёт повестку и сам выбирает, с кем разговаривать. По какой причине именно на него пал выбор пресс-службы российского президента — доподлинно не известно, но именно Карлсон стал одним из немногих иностранных журналистов, кому Владимир Путин дал персональное интервью в 2024-м. Естественно, после поездки в Москву имя Такера Карлсона стало звучать ещё громче: окончательно закрепился в роли человека, которого в США либо считают неудобным, либо воспринимают как голос альтернативной точки зрения.
И Карлсон, как грамотный медийщик, продолжает скакать на этом коне, постоянно подогревая интерес вокруг своей персоны. Очередное его интервью телеканалу RT снова наделало много шума.
«Как только меня уволили, я сразу отправился в Россию, потому что появилась возможность. И первое, что я обнаружил — это процветающий город. Я не хотел этого увидеть. Не хотел для себя открыть, что Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка. Гораздо больше и гораздо приятнее. Я не хотел этого узнать, но узнал», — вспоминает Карлсон свои впечатления двухлетней давности.
Стоит отметить, что подобные восторги по поводу российской столицы американский журналист высказывает не в первый раз. И, как сам признался, у себя на родине за них он постоянно подвергается критике. «На меня за эти слова постоянно нападали, но ведь это просто правда. Я ничего не выдумывал, просто видел своими глазами и об этом рассказал», — заявил он в интервью RT.
Журналист дал понять, что его раздражает не столько спор о Москве, сколько сама агрессивная реакция на попытку сравнить два города без идеологических схем. По его словам, он не строил никаких теорий — только описал личное впечатление от поездки. В его трактовке проблема в том, что откровенный отзыв о российской столице в США воспринимают почти как политическое заявление. Для сторонников журналиста это звучит как смелый личный отзыв. Для его критиков — как очередной жест в пользу России.
Кроме сравнения Москвы и Нью-Йорка Карлсон в очередной раз прошёлся по Западу. По его словам, «Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с Россией через посредников, которыми выступают в том числе Германия и Великобритания». Кроме того, он заявил, что на Западе образовался «информационный вакуум», в итоге простые американцы находятся в полном неведении. «Они просто не знают, что происходит, понятия не имеют». И именно это, по его мнению, «невежество довело нас до того, что скоро все мы можем погибнуть».
Реакция западных медиа на это интервью их коллеги оказалась резкой. Карлсона там чаще всего подают не как беспристрастного собеседника, а как человека, который предоставил RT удобную трибуну для собственных рассуждений о войне, Украине и Западе. Часть изданий напрямую увязывает его риторику с линией на оправдание России и критику США, подчёркивая, что Карлсон в очередной раз выступил в роли крайне удобного для RT интервьюера.
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