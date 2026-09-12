«Я ничего не выдумывал, просто видел своими глазами»: Такер Карлсон вновь оказался в центре внимания после резкого сравнения Москвы и Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон вновь оказался в центре внимания после резкого сравнения Москвы и Нью-Йорка. Фото: SAUL LOEB/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон вновь оказался в центре внимания после резкого сравнения Москвы и Нью-Йорка. Несмотря на жёсткую критику, он продолжает рассказывать всему миру про то, что увидел в России.

Карлсон — бывшая звезда Fox News, один из самых узнаваемых американских тележурналистов и политических комментаторов. Он много лет работал на телеканале, затем ушёл оттуда, запустил собственные проекты и стал строить карьеру уже как независимый медийный игрок. Он сам задаёт повестку и сам выбирает, с кем разговаривать. По какой причине именно на него пал выбор пресс-службы российского президента — доподлинно не известно, но именно Карлсон стал одним из немногих иностранных журналистов, кому Владимир Путин дал персональное интервью в 2024-м. Естественно, после поездки в Москву имя Такера Карлсона стало звучать ещё громче: окончательно закрепился в роли человека, которого в США либо считают неудобным, либо воспринимают как голос альтернативной точки зрения.

«Я не хотел этого узнать, но узнал»

И Карлсон, как грамотный медийщик, продолжает скакать на этом коне, постоянно подогревая интерес вокруг своей персоны. Очередное его интервью телеканалу RT снова наделало много шума.

«Как только меня уволили, я сразу отправился в Россию, потому что появилась возможность. И первое, что я обнаружил — это процветающий город. Я не хотел этого увидеть. Не хотел для себя открыть, что Москва не просто приятнее Нью-Йорка, а намного, бесконечно лучше Нью-Йорка. Гораздо больше и гораздо приятнее. Я не хотел этого узнать, но узнал», — вспоминает Карлсон свои впечатления двухлетней давности.

«Это просто правда»

Стоит отметить, что подобные восторги по поводу российской столицы американский журналист высказывает не в первый раз. И, как сам признался, у себя на родине за них он постоянно подвергается критике. «На меня за эти слова постоянно нападали, но ведь это просто правда. Я ничего не выдумывал, просто видел своими глазами и об этом рассказал», — заявил он в интервью RT.

Журналист дал понять, что его раздражает не столько спор о Москве, сколько сама агрессивная реакция на попытку сравнить два города без идеологических схем. По его словам, он не строил никаких теорий — только описал личное впечатление от поездки. В его трактовке проблема в том, что откровенный отзыв о российской столице в США воспринимают почти как политическое заявление. Для сторонников журналиста это звучит как смелый личный отзыв. Для его критиков — как очередной жест в пользу России.

«Информационный вакуум» и война через посредников

Кроме сравнения Москвы и Нью-Йорка Карлсон в очередной раз прошёлся по Западу. По его словам, «Соединённые Штаты находятся в состоянии войны с Россией через посредников, которыми выступают в том числе Германия и Великобритания». Кроме того, он заявил, что на Западе образовался «информационный вакуум», в итоге простые американцы находятся в полном неведении. «Они просто не знают, что происходит, понятия не имеют». И именно это, по его мнению, «невежество довело нас до того, что скоро все мы можем погибнуть».

Реакция Запада: «удобный интервьюер» для RT

Реакция западных медиа на это интервью их коллеги оказалась резкой. Карлсона там чаще всего подают не как беспристрастного собеседника, а как человека, который предоставил RT удобную трибуну для собственных рассуждений о войне, Украине и Западе. Часть изданий напрямую увязывает его риторику с линией на оправдание России и критику США, подчёркивая, что Карлсон в очередной раз выступил в роли крайне удобного для RT интервьюера.

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