"Зеленский - подходящая кандидатура": когда на Украине подпишут капитуляцию и какую роль в этом играет Трамп

Зеленский - подходящая кандидатура для подписания капитуляции Фото: REUTERS.

В пятницу, 11 сентября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». К нашему разговору с самого начала подключился известный политик, писатель, ведущий популярной программы «Большая игра» на Первом канале, внук сталинского наркома Вячеслава Молотова - Вячеслав Никонов.

Несколько примечательных фрагментов нашего разговора мы уже опубликовали (см. здесь)

А теперь предлагаем вашему вниманию заключительный, но не менее важный отрывок…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «КП», журналист Кремлевского пула:

- … Я забыл спросить, Вячеслав Алексеевич… Как вы думаете, почему Трамп после телефонного разговора с Путиным не позвонил Зеленскому? Хотя как бы была такая договоренность, что он сразу звонит в Киев?

В. Никонов:

- Я не знаю, какая была договоренность у Трампа с Зеленским, но они, бывает, созваниваются друг с другом.

Ясно, что Трамп относится к Путину иначе, чем к Зеленскому. Путина он считает одним из тех крупных мировых игроков, с которым надо иметь дело. И Россию он представляет себе именно в таком качестве.

Что касается Украины, то это вассальное государство, которым и так Соединенные Штаты управляют. Может быть, не полностью и не так, как бы им хотелось, потому что есть и другие управляющие.

И сам Трамп, собственно, и своей-то страной не очень управляет… Потому что есть глубинное государство, которое он, конечно, пытается как-то сократить или уничтожить, но оно от этого не сокращается и не уничтожается.

И все обещания Трампа осушить вашингтонское болото приводят к тому, что это болото в основном «замачивает» Трампа.

Поэтому Трамп, естественно, к Зеленскому относится снисходительно.

Мы помним, что происходило в Белом доме, когда и он, и вице-президент Вэнс просто как мальчишку его отчитывали. Представить что-то такое в отношениях Трампа с Путиным было бы, конечно, абсолютно невозможно.

Это разные весовые категории, в которой находятся Россия и Путин - с одной стороны, и Зеленский и Украина - с другой.

Поэтому, да, относится по-разному. К России, естественно, с гораздо большим уважением.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Вячеслав Никонов Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

- Вопрос к Виктору Буту. В последние часы появились такие заявления, что Зеленский просто истошно просит энергетическое перемирие с Россией. Чего он так испугался, Виктор? И почему нам это не надо?

Виктор Бут, известный российский предприниматель и общественный деятель:

- Потому что, во-первых, уже во многих западных источниках проходит информация, печатаются статьи, что Россия почти полностью выбила возможность Украины восстанавливать свои поврежденные электросети, отопление и прочие, что ее ждет очень суровая зима.

И самое главное, Россия тоже из гуманистических соображений… оставила время для того, чтобы жители Киева и других городов эвакуировались. Потому что изначально задача была - мы не воюем с мирными жителями, мы воюем с ВСУ.

Полтора-два месяца назад, когда была очередная «перемога», западники поверили в ту информационную пропаганду, которую киевский режим устроил… Что они якобы сейчас побеждают и - вот-вот - «заставят Россию сесть за стол переговоров на условиях Украины».

А оказалось все наоборот. Такое вот жесткое и очень грубое протрезвление, конечно.

А ведь это факты на поверхности, как говорится. Плюс, естественно, с каждым раундом таких переговоров условия наши будут жестче.

Бизнесмен и общественный деятель Виктор Бут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

А. Гамов:

- У меня вопрос такой к Вячеславу Алексеевичу. После телефонного разговора Путина и Трампа мы отошли в сторону от войны?

В. Никонов:

- Что значит - отошли от войны? У нас нет войны с Соединенными Штатами, поэтому отходить нам, слава Богу, сейчас незачем. И не было такой опасности. Да…

Что касается тех военных действий, которые идут на Украине, я не думаю, что мы куда-то отодвинулись.

Мы продолжаем проведение Специальной военной операции, решаем ее задачи. И, я так понимаю, если украинская сторона будет по-прежнему упорствовать, доведем это все дело до конца.

А. Гамов:

- Я не могу, Вячеслав Алексеевич, вам не задать еще и такой вопрос… Он, может быть, звучит не совсем правильно. Почему в Европе приходят к власти дураки, извините, неумные люди? Почему в Мерцах проявляется фашизм? Почему их там так напугала «Альтернатива для Германии»? Почему нет «Альтернативы» для Англии, Франции и так далее?

В. Никонов:

- В Германии, как и в Европе, нет политиков. Там есть функции. Причем руководителей западных государств пестуют, в основном, опять же американские спецслужбы, еще разного рода фонды, общественные, неправительственные организации, - «с младых ногтей». Поэтому их двигают, их продвигают. Они привыкли реагировать на сигналы. Самостоятельного мыслительного аппарата у них быть не должно. Свои национальные интересы они должны отодвинуть далеко на задний план и следовать тем указаниям, которые дают им их кураторы.

Поэтому, как правило, все политики, руководящие в западных странах, являются функциями. Они умные или нет… Но умный может еще подумать о собственных национальных интересах. А человек-функция об этом думать совершенно не обязан…

ЗВОНОК В СТУДИЮ

А. Гамов:

- Сергей из Звенигорода до нас дозвонился. Сергей, привет. Кому вопрос?

Сергей:

- Здравствуйте. Не знаю, кто более близок к этой теме. Тема – Зеленский и его существование. Почему наши спецслужбы не хотят его просто устранить? Мне кажется, это реальность в наших условиях, с нашими делами, со всеми возможностями.

А. Гамов:

- Сергей, я не уверен, что буду этот вопрос адресовать Виктору Буту или Вячеславу Никонову. Но, в принципе, если вы внимательно следили за заявлениями главы нашего государства в последние недели… Вот, кстати, одна из публикаций «Комсомольской правды».

«Российские военные не наносят ударов по представителям властей Украины. Москва нуждается в политиках Киева, с которыми можно проводить переговоры об установлении мира в регионе. На это указал Президент России Владимир Путин. Он выступил вечером 1 сентября перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ШОС.

«Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди... Какие-то там переговорщики нужны»,- сказал Владимир Путин. (см. здесь)

Меня может дополнить Вячеслав Алексеевич?

В. Никонов:

- Самое главное, надо будет кому-то капитуляцию подписать. Зеленский, по-моему, вполне подходящая кандидатура.

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А. Гамов:

- Спасибо огромное вам, Вячеслав Алексеевич, за участие в «Русском дозоре Бута и Гамова» на Радио «Комсомольская правда».