Александру Розенбауму - 75 лет

Александр Розенбаум на сцене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Виталий Демидкин, ветеран группы «Альфа»:

- Песни Розенбаума все достойные. Я за ленточкой с ним не пересекался, но когда слышу его песню «Черный тюльпан» - она и сегодня вызывает слезы по тем ребятам, которые ушли. И все они - самые лучшие парни. Они отдали жизнь за правое дело. И Розенбаум это прочувствовал и передал.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития

- «Мы в кильватерном гордом строю» - это любимая песня Розенбаума для Балтийского флота, и мы все в Санкт-Петербурге ее очень любим...

Григорий Гладков, композитор, автор песен к мультфильму «Пластилиновая ворона»:

- «Вальс Бостон», конечно! Я же видел, как Александр Розенбаум делал свои первые шаги в музыке, он прекрасно играет на рояле.

Андрей Матюха, один из лучших шеф-поваров России по версии экспертного жюри WHERETOEAT Russia:

- Хотел сказать, что любимая «...На ковре из желтых листьев», но, подумав, на самом деле, - это «Гоп-стоп, вы подошли из-за угла».

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Михаил Муромов, певец, исполнитель песни «Яблоки на снегу»:

- «Утиная охота». Мне очень нравится эта песня, особенно строчки: «Вечереет. И над озером летают утки. Разжирели. Утка осенью в большой цене».

Александр Сучков, полковник юстиции в отставке, ветеран ГСУ СК России по Ставропольскому краю:

- Многие песни Розенбаума можно читать как прекрасные стихи! Сейчас в голову сразу пришла его песня «Белая ночь». Там есть строка: «Белая ночь, шпагою шпиль проколол твой тонкий батист». Я в Ленинграде учился и много раз бывал. Поэтому как наяву вижу эту самую белую ночь…

Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог:

- Выделю прекрасную и чуть хулиганскую про Скорую: «Светофоры, дайте визу, мчится Скорая на вызов». В курсантские годы я подрабатывал фельдшером на той же Первой «гвардейской» подстанции, где раньше работал Александр Яковлевич. Сейчас на Скорой в Московской области эту песню поет уже мой сын с коллегами, и считают ее народно-медицинской. Не каждому выпадает честь написать такую «народную» песню, у Александра Яковлевича получилось.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Сергей Середа, заслуженный ветеринарный врач РФ:

- Вспоминается восемьдесят второй год и Афганистан. И одни из самых любимых песен, которые мы - врачи - там слушали, это были записи Розенбаума. Все подряд. Нам тогда это очень помогало.

Александр Яцко, актер мюзикла «Вальс-бостон» (по песням Розенбаума):

- Еще с 1981 года слушаю песни Розенбаума, поэтому одну выделить сложно. Я, как и весь советский народ, сразу запал на песни этого исполнителя. Музыка выделялась на общем фоне. Думаю, что он создал отдельный жанр, который нельзя отнести к отдельной классификации.

Михаил Алоян, боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира:

- Так получилось, что мой друг – очень большой поклонник Розенбаума. И на сборах мы часто его слушали, так что со временем его творчество оценил и я. Напеть что-то мне сложно, но и «Ау», и «Вальс-бостон», и «Утиную охоту» знаю наизусть.

Андрей Панферов, исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

- Когда я служил в Афганистане, Розенбаум приезжал к нам в отряд специального назначения. Он пообещал тогда написать песню о войсках специального назначения, и слово сдержал: написал «Караван». А несколько лет назад мы случайно встретились в аэропорту, и Александр спросил: «Я вас где-то видел?». И я напомнил про Кандагар: мы поздоровались, было очень приятно.

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