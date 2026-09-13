Сын потянул Владимира Преснякова в горы — и тот сломал руку: что было дальше

Владимир Пресняков с супругой Натальей Подольской и сыновьями Артемием и Ваней. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В этом году Владимир Пресняков не принимает участие в съемках шоу «Голос». Певца вместе с женой Натальей Подольской заменяет другая пара — Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина. И это к лучшему. Потому что бить по красной кнопке неудобной рукой было бы совсем дискомфортно — на днях Пресняков сломал руку в горах.

Дело было на отдыхе в Сочи, куда вокалист прибыл вместе с супругой и младшими сыновьями: Артемием и Ваней. В поисках острых ощущений, а еще отличного плана для фото, многодетный отец начал подниматься на каменистой почве и не удержал равновесие.

— Я грохнулся, если вы знаете, сломал руку, — признался Владимир. — Это было в Сочи, сын повел меня, говорит: «Давай на какую-то каменистую гору». Я, естественно, там упал и сломал руку.

После поездки в сочинский травмпункт Владимиру наложили гипс. И он признал, что все могло быть и хуже.

— Слава Богу, что я [в горах] был в [защитной] каске, — подчеркнул Пресняков. Иначе травма могла быть куда тяжелее.

Кстати, это не первая серьезная травма в жизни Владимира Владимировича. Один раз его — цитата — «ломал бык». После того, как артист пытался дать пососать мощному парнокопытному леденец.

В шоу Басты «Вопрос ребром» Пресняков вспомнил, что случилось на съемках программы «Большие гонки» (Первый канал) во Франции в 2005 году. Тогда суперзвезды собрались отмечать командировку — и дело продолжалось до утра (при том, что съемки начинались в 8.00). Разумеется, в веселом состоянии российские артисты решили пойти позаигрывать с быком, который был в загоне на месте съемок, и не нашли ничего веселее, чем кормить животное леденцом.

Фото: Руслан РОЩУПКИН, Первый канал

— Я стою — и вдруг выбегает какой-то чувак, который куда-то убегает, и потом несется реальный бык, — вспомнил вокалист. — Единственное, у него на рогах были резиновые шарики. И я с этой штукой стал летать, смотря на этот леденец. Летал где-то 30 секунд. У меня было поломано ребро, колено. И меня увезли в больницу. Да, это меня так бык подкидывал. Для меня эти 30 секунд были целой вечностью.

Кстати, именно там Пресняков и познакомился с будущей женой — Натальей Подольской.

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