«Очей очарованье»: Жителей средней полосы России ждет завораживающая осенняя неделя

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, атмосфера подготовила все условия для классического бабьего лета. По народным приметам благодатный период наступает как раз в середине сентября, с Семена Летопроводца, 14 сентября, и в этом году природа следует поверью.

Начало недели (понедельник-вторник) еще будет переходным: переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, температура днем +15…+20 °C, ночью +7…+12 °C. А уже со среды, 16 сентября, погоду над Центральной Россией возьмет под контроль Азорский антициклон. Он принесет сухие, солнечные и по-настоящему бархатные дни. Синоптики обещают стабильный температурный режим без резких перепадов - подарок для метеозависимых. Ночью столбики термометров покажут +6…+11 °C (возможны густые туманы и обильная роса), днем воздух в столичном регионе прогреется до +18…+23 °C.

Визитной карточкой этих погожих дней станет летающая в воздухе паутина - народный признак устоявшегося тепла и биологический феномен. Именно осенью молодые паучки расселяются на длинных нитях. Особенно комфортной погода будет в Центральной России и южных регионах страны.

Так что самое время планировать долгие прогулки, пикники и поездки на природу. Золотеющие листья, прозрачный воздух и парящая паутина создадут ту самую картину «очей очарованье», о которой писал Пушкин. Но легкая куртка все же пригодится, ночи уже по-осеннему свежие. По предварительным оценкам, классическое бабье лето продлится около пяти суток, после чего атмосфера начнет перестраиваться на более прохладный и влажный осенний режим.

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