В картине «Как Иван в сказку попал» герои русского фольклора не просто встречаются, но еще и переодеваются персонажами американских комиксов.

Обычно так любит делать Голливуд — чтобы собрать побольше аудиторий в одном кинозале, собирают в кадре ключевых супергероев Marvel или DC. У нас такие кроссоверы еще не прижились. Однако первые ласточки уже полетели. В картине «Как Иван в сказку попал» герои русского фольклора не просто встречаются, но еще и переодеваются персонажами американских комиксов.

Кадр из трейлера фильма «Как Иван в сказку попал»

Кадр из трейлера фильма «Как Иван в сказку попал»

А в проекте «Живая книга» Дениса Гуляра, трейлер которого был обнародован на днях, и вовсе русские литературные герои встречают коллег из Европы. В этом фильме появятся богатырь Илья Муромец в исполнении Сергея Безрукова, детектив Шерлок Холмс, которого сыграл Никита Кологривый, коварный Черномор — Илья Соболев, Эсмеральда — Валя Карнавал и др. Даже совершенно неузнаваемый Леонид Якубович появится!

Кадр из трейлера фильма «Как Иван в сказку попал»

В ролике показано, как главные герои — брат с сестрой Рома (Дмитрий Калихов) и Аня (Ульяна Квитковская), а еще их друг Витя (Александр Самусев) приходят в гости к загадочному дедушке (Леонид Якубович), обладателю роскошной и богатой библиотеки, которая находится в резном и заброшенном доме, как будто населенном призраками. И сходу их приветствует оживший, как в газете из «Гарри Поттера», британский сыщик Холмс. И не только он.

Кадр из трейлера фильма «Как Иван в сказку попал»

— Здорово, щеглы! — кричит Илья Муромец в кольчуге и шлеме. И обращается к школяру. — Ты в курсе, что на дне твоего рюкзака у яблока новая жизнь началась?

Детям (и это, видимо, основной посыл картины) такое место определенно нравится.

— Я бы тут жить осталась! — мечтает Аня.

Ученый и дерзкий Кот (Константин Хабенский) при этом точит когти об кресло. Украв несколько живых книг, школьники тащат их в учебное учреждение, чтобы похвастаться перед сверстниками. И литературные супергерои начинают шалить: Муромец показывает язык, а заточенный в книгу Черномор искушает сорвать черную печать, чтобы «все исправить».

Кадр из трейлера фильма «Как Иван в сказку попал»

В итоге герои мировой литературы выходят со страниц книг — и начинают жить в современности своей жизнью. В том числе сталкиваясь друг с другом.

— Прошу прощения, сэр, — извиняется Илья перед Шерлоком.

— Сыр? Какой я тебе сыр? Я Муромец! — острит богатырь, стуча булавой в грудь.