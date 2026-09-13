Фильм «Колобок», которому до отметки "1" обрушили рейтинг фанаты «Человека-паука», пробил кассу в миллиард рублей

Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Еще до выхода в прокат картины «Последний богатырь. Колобок» KP.RU писал о том, что фильм увяз в скандале, спровоцированном недовольными зрителями: хейтеры русского кино организовали массовый флешмоб и «уронили» рейтинг фильма на «Кинопоиске», хотя никто еще толком проект не видел. Затем режиссер Антон Маслов вступил в дискуссию с одним из зрителей, не постеснявшись прийти к нему в комментарии.

Зацепило осколками медийного мякиша и Гарика Харламова — к нему в личные сообщения начали приходить странные люди, уверенные в том, что это шоумен, озвучивший Колобка, подвинул в нелегальном сером прокате «Человека-паука», которого так любят фанаты комиксов.

— Я посмотрел «Человека-паука», перенесенного — я его перенес, — отшучивался в соцсетях актер. — Я в жизни вообще перенес пару раз ковид, два раза сумки и «Человека-паука». Самая слабая часть франшизы. Это я говорю не потому, что мне заплатили, а потому, что это факт. Мне пишут с наездами. Причем здесь я? Мне глубоко наплевать на Человека-паука, я Бэтмена люблю.

Именно благодаря этим «заботливым» зрителям и ревнителям голливудское кино в России в ближайшее время, скорее всего, увидеть в кинотеатрах даже в качестве «предсеансного обслуживания» будет невозможно: глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков заявил, что выход фильмов «Дюна: Часть третья» и «Мстители: Судный день» в России не запланированы. Так «Колобок» оброс массой инфоповодов и покатился с ними в прокат, сходу начав набирать десятки миллионов рублей.

«Последний богатырь. Колобок»

А 13 сентября в системе фиксации кассовых сборов ЕАИС была зафиксирована новая отметка — «Колобок» преодолел отметку в 1 млрд руб. Картина, набравшая в первый уикенд почти 250 млн руб., на момент написания этого текста собрала 1 001 864 804 рублей. Что в принципе и предрекали маркетологи, продвигавшие проект.

Кстати, что касается безоговорочного рекордсмена в мире киносказок (и не только): «Чебурашка», две части которого собрали под 13 млрд руб., и третья часть которого готовится к выходу в январе 2027 года, тоже может получить продолжение.

— Мы посмотрим на то, как понравится всем третья часть. Лично я вообще не вижу никаких проблем, никаких минусов в том, чтобы продолжать истории, которые зрителям нравятся, в том случае, если там действительно существует еще пока потенциал, — считает сценарист фильмов про мохнатого зверька Василий Куценко. — Но если есть, о чем еще рассказать, если есть, что еще доброго и интересного сказать устами героев, мне кажется, что этим нужно пользоваться.