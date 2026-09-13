«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 сентября:
1. Новости с передовой: освобожден поселок Черняков
2. Арабы предлагают договориться об Украине на берегу Залива
3. Переговоры могут начаться в октябре
4. В Волчанске боевики как обезболивающее используют водку
5. Отставка Федорова заморозила «дружбу» Киева с Вашингтоном
6. В незалежной наложен арест на палку, которой избили военкома
7. От украинского осколка спас российский паспорт и военный билет
8. В батальоне «Шквал» за отказа платить бойца лишили ног
Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.
Штурмовики «Севера» освободили поселок Черняков в Харьковской области. Противник потерял до 230 боевиков, и семь бронемашин.
От действий группировки «Запад» противник потерял до 220 человек. Подбиты бронемашина «Казак», британская САУ «Braveheart» и польская САУ «Krab».
«Южная» группировка войск вывела из строя до 205 солдат и офицеров. Поражены по две бронемашины «Казак» и орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ «Paladin».
Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 420 военнослужащих. Утилизированы БТР, бронемашина и 12 автомобилей.
Бойцы «Востока» уничтожили до 285 националистов. Сожжены девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.
«Днепр» упокоил 45 боевиков. В металлолом отправлены 26 автомобилей, две станции РЭБ и радиолокационная станция.
Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 902 дрона.
Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян предложил президенту Владимиру Путину провести мирные консультации по Украине на территории Эмиратов. Это заявление прозвучало в ходе двусторонних контактов на высшем уровне на саммите БРИКС в Нью-Дели. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность ОАЭ за предложения организовать встречи для урегулирования украинского конфликта. Было также сказано, что встреча делегация России, Украины и США может пройти в течении ближайшего месяца. Ну да, зима скоро...
Фото: Иван МАКЕЕВ.
Эхо индийских встреч отозвалось в Киеве. Руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде и экс-глава делегации переговорщиков Давид Арахамия предположил, что переговорам российской и украинской сторон могут состояться в начале октября. По словам Арахамии, для активного продвижения переговорного процесса нужно сделать его системным и обеспечить участие во встречах одних и тех же людей. Он себя, что ли, имел ввиду?
По данным российских силовиков, украинские боевики, взятые в кольцо под Волчанском, используют украденную водку вместо обезболивающих препаратов, которых у них просто нет. Военный эксперт Виталий Киселев рассказал: «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины». Также среди украинских солдат в котле распространились инфекционные заболевания. Если подождать, их прикончит либо белая горячка, либо диарея.
Бывшая посол Киева в Вашингтоне Ольга Стефанишина утверждает, что летняя отставка министра обороны Михаила Фёдорова затормозила развитие отношений двух стран. По словам экс-посла и бывшей вице-премьера, с этим уходом накрылись медным тазом ряд совместные проекты двух стран. Стефанишина так и сказала: «События, ставшие предметом общественного обсуждения в отношении министра обороны, замедлили развитие отношений, которые мы строим. Эта история подорвала некоторые из наших проектов. Возникло много вопросов и путаницы». Она также ляпнула, что Трампу и Зеленскому «не всегда приятно» общаться друг с другом. Украина вновь открыла Америку...
Фото: REUTERS.
На Украине, как сообщают местные СМИ, суд наложил арест на палку, которой мобилизованный избил сотрудника ТЦК. Военком в звании старшего лейтенанта проверял документы у мужчины, а тот схватил деревяшку и стал лупить проверяющего по его тупой голове. Позже была изъята дубинка длиной около 60 см и диаметром три сантиметра. Суд постановил «наложить арест на изъятое в ходе осмотра места происшествия имущество, а именно: деревянную палку». За избиение мужику грозит до пяти лет за решеткой: военком ведь даже в реанимацию не попал, ведь его голова - это же просто кость.
Военврач Айнур Заманов сообщил, что российский паспорт и военный билет в нагрудном кармане нашего бойца защитили его от осколка украинского FPV-дрона. Анестезиолог-реаниматолог 341-го отдельного медбатальона группировки войск «Центр», рассказал РИА Новостям, что военнослужащего 27-й гвардейской мотострелковой дивизии доставили медикам после атаки FPV-дрона на днепропетровском направлении. Врач сообщил: «Паспорт и билет остановили осколок, и боец выжил. Небольшая царапина была». Боец после восстановления продолжил службу. То есть, «читайте и завидуйте, я гражданин...» — это достают не только из широких штанин.
Представитель российских силовых структур информирует: бойцов батальона ВСУ «Шквал» заставляют ежемесячно платить по 20—40% из военных выплат. Если кто-то отказывался - его пытали и калечили. Слова источника приводит ТАСС: «Наказания за отказ платить такие: удары током, вкручивание в тело шурупов, избиения цепями. Одному из бойцов за отказ платить командиру ампутировали конечности». Ну, а как иначе им демократию защищать?
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