Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 14 сентября:

1. Новости с передовой: освобожден поселок Черняков

2. Арабы предлагают договориться об Украине на берегу Залива

3. Переговоры могут начаться в октябре

4. В Волчанске боевики как обезболивающее используют водку

5. Отставка Федорова заморозила «дружбу» Киева с Вашингтоном

6. В незалежной наложен арест на палку, которой избили военкома

7. От украинского осколка спас российский паспорт и военный билет

8. В батальоне «Шквал» за отказа платить бойца лишили ног

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 14 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили поселок Черняков в Харьковской области. Противник потерял до 230 боевиков, и семь бронемашин.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 220 человек. Подбиты бронемашина «Казак», британская САУ «Braveheart» и польская САУ «Krab».

«Южная» группировка войск вывела из строя до 205 солдат и офицеров. Поражены по две бронемашины «Казак» и орудия полевой артиллерии, включая американскую САУ «Paladin».

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 420 военнослужащих. Утилизированы БТР, бронемашина и 12 автомобилей.

Бойцы «Востока» уничтожили до 285 националистов. Сожжены девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» упокоил 45 боевиков. В металлолом отправлены 26 автомобилей, две станции РЭБ и радиолокационная станция.

Силы ПВО сбили семь управляемых авиабомб, два снаряда HIMARS и 902 дрона.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 14 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Арабы предлагают договориться об Украине на берегу Залива

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян предложил президенту Владимиру Путину провести мирные консультации по Украине на территории Эмиратов. Это заявление прозвучало в ходе двусторонних контактов на высшем уровне на саммите БРИКС в Нью-Дели. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил признательность ОАЭ за предложения организовать встречи для урегулирования украинского конфликта. Было также сказано, что встреча делегация России, Украины и США может пройти в течении ближайшего месяца. Ну да, зима скоро...

Юрий Ушаков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Переговоры могут начаться в октябре

Эхо индийских встреч отозвалось в Киеве. Руководитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде и экс-глава делегации переговорщиков Давид Арахамия предположил, что переговорам российской и украинской сторон могут состояться в начале октября. По словам Арахамии, для активного продвижения переговорного процесса нужно сделать его системным и обеспечить участие во встречах одних и тех же людей. Он себя, что ли, имел ввиду?

В Волчанске боевики как обезболивающее используют водку

По данным российских силовиков, украинские боевики, взятые в кольцо под Волчанском, используют украденную водку вместо обезболивающих препаратов, которых у них просто нет. Военный эксперт Виталий Киселев рассказал: «Обезболивающее, которое они используют – это те спиртные напитки, которые им удалось в этих населенных пунктах найти, после того, как обокрали магазины». Также среди украинских солдат в котле распространились инфекционные заболевания. Если подождать, их прикончит либо белая горячка, либо диарея.

Отставка Федорова заморозила «дружбу» Киева с Вашингтоном

Бывшая посол Киева в Вашингтоне Ольга Стефанишина утверждает, что летняя отставка министра обороны Михаила Фёдорова затормозила развитие отношений двух стран. По словам экс-посла и бывшей вице-премьера, с этим уходом накрылись медным тазом ряд совместные проекты двух стран. Стефанишина так и сказала: «События, ставшие предметом общественного обсуждения в отношении министра обороны, замедлили развитие отношений, которые мы строим. Эта история подорвала некоторые из наших проектов. Возникло много вопросов и путаницы». Она также ляпнула, что Трампу и Зеленскому «не всегда приятно» общаться друг с другом. Украина вновь открыла Америку...

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров Фото: REUTERS.

В незалежной наложен арест на палку, которой избили военкома

На Украине, как сообщают местные СМИ, суд наложил арест на палку, которой мобилизованный избил сотрудника ТЦК. Военком в звании старшего лейтенанта проверял документы у мужчины, а тот схватил деревяшку и стал лупить проверяющего по его тупой голове. Позже была изъята дубинка длиной около 60 см и диаметром три сантиметра. Суд постановил «наложить арест на изъятое в ходе осмотра места происшествия имущество, а именно: деревянную палку». За избиение мужику грозит до пяти лет за решеткой: военком ведь даже в реанимацию не попал, ведь его голова - это же просто кость.

От украинского осколка спас российский паспорт и военный билет

Военврач Айнур Заманов сообщил, что российский паспорт и военный билет в нагрудном кармане нашего бойца защитили его от осколка украинского FPV-дрона. Анестезиолог-реаниматолог 341-го отдельного медбатальона группировки войск «Центр», рассказал РИА Новостям, что военнослужащего 27-й гвардейской мотострелковой дивизии доставили медикам после атаки FPV-дрона на днепропетровском направлении. Врач сообщил: «Паспорт и билет остановили осколок, и боец выжил. Небольшая царапина была». Боец после восстановления продолжил службу. То есть, «читайте и завидуйте, я гражданин...» — это достают не только из широких штанин.

В батальоне «Шквал» за отказа платить бойца лишили ног

Представитель российских силовых структур информирует: бойцов батальона ВСУ «Шквал» заставляют ежемесячно платить по 20—40% из военных выплат. Если кто-то отказывался - его пытали и калечили. Слова источника приводит ТАСС: «Наказания за отказ платить такие: удары током, вкручивание в тело шурупов, избиения цепями. Одному из бойцов за отказ платить командиру ампутировали конечности». Ну, а как иначе им демократию защищать?

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