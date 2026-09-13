Разъединенное королевство Британии: Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс хотят независимости

Фото: Altopix/Shutterstock/Fotodom

В понедельник, 14 сентября, может быть сделан первый шаг на пути к распаду Великобритании. Газета The Telegraph сообщает, что завтра в валлийской столице Кардиффе соберутся первые министры Шотландии Джон Суинни, Уэльса - Ран ап Иорверт и Северной Ирландии - Мишель О'Нил. Они должны подписать историческую совместную декларацию с требованием к британскому правительству предоставить им право организовать референдумы о выходе из состава страны. Если Лондон даст согласие и население в ходе этих плебисцитов скажет «да», то Соединенное Королевство рискует стать разъединенным, и Британия скукожится до размеров Англии - старой и доброй, но очень одинокой.

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ХОТЯТ ОТМЕЖЕВАТЬСЯ

Сепаратистские настроения в трех «окраинных» регионах бродят давно, ведь все они в средние века были силой оружия завоеваны англичанами, и жестокие расправы над местным населением остались в исторической памяти. За прошедшие столетия идея частичного самоуправления оформилась там в виде собственных парламентов, а также всевозможных движений, выступающих за сохранение национальной культуры и языка.

В Шотландии в 2014 году дело дошло даже до голосования по поводу объявления независимости. В поддержку отделения рьяно выступали многие знаменитые шотландцы, например незабвенный «первый Джеймс Бонд» - актер Шон Коннери. А вот создательница саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг и легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон были категорически против. Тогда с перевесом в 10% победили те, кто пожелал оставить все как есть. Когда в 2016 году случился брексит - выход Британии из Евросоюза, - немало жителей Шотландии этому тоже воспротивились, но их мнение было проигнорировано.

2014 год. Сторонники независимой Шотландии после оглашения результатов референдума Фото: EASTNEWS/AFP.

А вот в Ольстере (так англичане именуют Северную Ирландию) в течение тридцати лет длилось кровавое противостояние между сторонниками присоединения к «матери-родине Ирландии», в основном католиками, и «юнионистами» - протестантами, отстаивавшими целостность Соединенного Королевства, которых поддерживали британские армейские структуры и спецслужбы. Обе стороны широко использовали методы террора, сепаратисты даже пытались взорвать премьер-министра Маргарет Тэтчер и саму королеву Елизавету II - обе, слава богу, уцелели. Всего за годы конфликта погибли около пяти тысяч человек, свыше 45 тысяч получили ранения. Столкновения продолжались вплоть до подписания в 1998 году Белфастского соглашения, формально положившего конец междоусобице.

ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПАЮТ СООБЩА

И вот теперь мечта о независимости от Англии возрождается. Дело в том, что впервые в британской истории всеми тремя регионами сейчас руководят первые министры, возглавляющие правящие местные партии, которые поддерживают идею о самоопределении. В Уэльсе это крупнейшая там Плайд Кимру («Партия Уэльса»), в Шотландии - Шотландская национальная партия, укрепившая позиции в качестве доминирующей политической силы, и в Северной Ирландии - партия Шинн Фейн («Мы сами»).

«Нет более явного свидетельства того, что нынешний статус-кво нежизнеспособен, не является устойчивым, и что правительство в Лондоне должно готовиться к будущему после распада Соединенного Королевства», - заявил от имени всей мятежной троицы лидер Шотландской национальной партии Джон Суинни. Видать, он так уверен, что уж на этот раз дело о разводе с Англией будет доведено до конца, что посоветовал главе правительства Великобритании Энди Бернэму задуматься о том, что тот «войдет в историю как последний премьер-министр Соединенного Королевства».

Бывший первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд, передавая эстафету преемнику Рануап Иорверту, тоже подчеркнул, что Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия расстанутся с Великобританией, «если она не прекратит проводить политику неолиберализма и не станет государством, где гарантируются социальные права граждан».

По данным The Telegraph, в подготовленной к подписанию декларации речь идет о новых принципах экономического сотрудничества, в том числе в области энергетики, ведь британские нефтедобывающие платформы в Северном море сосредоточены в основном на шотландском шельфе. В документе определены также направления отношений с Европой и международным сообществом. В частности, указывается, что Шотландия и Уэльс должны стать новыми членами Евросоюза, а Северная Ирландия войдет туда после того, как войдет в состав Республики Ирландия, уже представленной в ЕС.

Именно поэтому в завтрашней встрече в Кардиффе примет участие председатель «родственной» национал-республиканской партии Ирландии «Шинн фейн» Лу Макдональд.

ТРАМП НАПУГАЛ ЛОНДОН

Кстати, в Ирландии в субботу находился с визитом президент США Дональд Трамп, встречавшийся в Дублине с премьер-министром страны Михолом Мартином. После встречи журналисты поинтересовались, что он думает о возможном воссоединении Северной Ирландии с республикой. Дональд за словом в карман не полез и к ужасу Лондона заявил, что «очень хотел бы видеть Ирландию объединенной».

- У меня есть друзья и там, и там - это стало бы большой гордостью для всех, - сказал Трамп. - В конце концов это произойдет и будет великолепным делом. А как это может быть плохо?

К ужасу Лондона Трамп заявил, что «очень хотел бы видеть Ирландию объединенной». Фото: REUTERS.

Британские лейбористы и консерваторы раскритиковали слова американского лидера, сочтя их неуместными. А премьер Энди Бернем заявил в парламенте, что разрешит провести референдумы о независимости, только если за это четко выскажется абсолютное большинство в трех регионах.

Но достичь такого большинства не просто: настроения в правящих партиях - это одно, а резоны обычных граждан, многие из которых с рождения воспринимают Соединенное Королевство как свою общую родину, - другое. Однако завтрашнее подписание декларации может заставить их задуматься об альтернативе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С протянутой рукой: Зеленский вновь клянчит у Запада ракеты для угроз России

Контратака на Мерца: «Альтернатива для Германии» подала в суд на канцлера