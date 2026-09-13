Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Вчера в Киеве завершилась 22-я ежегодная встреча «Ялтинская европейская стратегия» (YES), которая в этот раз прошла под названием «Мир через силу СЕЙЧАС!». СЕЙЧАС не просто так было выделено организаторами, это буквально крик души и в какой-то степени признание катастрофического положения Незалежной в данный момент. Это требование сделать что-то, что должно спасти Украину от неминуемого краха, и сделать это немедленно. Только вот никто так и не сказал, в чем заключается такой рецепт. Пока же все сводится к старому анекдоту: «Больной перед смертью потел? – Еще как потел, доктор. – Хороший симптом».

Выступил на YES, правда, в онлайн-формате и украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, занявший на днях в рейтинге 50 самых влиятельных евреев мира 21-ю строчку. Говорил много, путано, сбивался с мысли, перемешивал оптимистические ожидания с пессимистическими прогнозами и, как всегда, врал напропалую. Рисовался храбрецом, который пообещал «достойно ответить» России на удары по украинским объектам (а эти удары с каждым днем становятся все более чувствительными), но тут же запросил перемирие в энергетической сфере, а также в морских перевозках, - двух наиболее чувствительных секторах украинской экономики.

- Если Россия не хочет заканчивать, то нужно находить к ней подход партнерам. Если сложно найти, то сегодня, по крайней мере, нужно двигаться шаг за шагом, то есть, разблокировать Черное море и найти возможность энергетического перемирия, если можно так сказать, использовать такое словосочетание, когда защищена энергетика обеих стран, - заявил «просрочка» предпочитая в который уже раз забыть, что и войну на море против транспортов, и удары по энергетике он начал сам, а Россия только ответила, причем, кратно. - Если русские не будут бить по нашей энергетической системе, и наши люди будут со светом, Украина также не будет отвечать соответственно

Кстати, по маркетплейсам тоже начала первой бить Украина. Зеленский почему-то полагал, в силу того, что знаний он больше получил в КВН, а не в институте, что таким образом он сможет и завалить банковскую систему в России (!), и вызвать массовое недовольство российских граждан. Правда, добился украинский «окурок», как звали его одноклассники в криворожской школе, совсем иного результата, как это с ним случается в последние годы практически всегда. В результате сегодня даже президент США Дональд Трамп выставил именно «просроченного» виновником роста цен на дизельное топливо во всем мире.

- Зеленский должен сделать одну вещь - перестать уничтожать дизельное топливо в России. Он создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком - это происходит из-за войны России и Украины, - заявил Дональд.

Понятно, что Трамп сам собственной иранской авантюрой открыл уже этот «ящик Пандоры» с мировыми ценами на нефть и производные от нее, но он же не будет считать себя виноватым, а перед выборами, чем ближе они становятся, тем больше ему нужен виновный в том, что галлон дизеля в Штатах перескочил за 6 долларов.

Впрочем, Зеленскому, что похвала, что хула Трампа, судя по всему, одинаково безразличны. Он хорохорится, утверждая, что блокада морских портов, которая делает невозможным экспорт зерна, не так скажется на Украине, которая не будет голодать (потому что «зерна много»), как на других странах.

- В гораздо худшей ситуации будут другие страны, в которых просто не будет еды. И будет вопрос уже не о деньгах, не о фермерах, а будет вопрос о другом. Многим народам не будет что есть, даже имея деньги. Это правда, потому что Россия, имея, я не знаю, для экспорта 50-70 миллионов тонн, не вывезет тоже. И страны Африки, Азии останутся без этих возможностей, - застращал «просроченный» участников киевской встречи и вернул «камень» в огород» Трампа. - То есть это будет Ормуз, только уже агро. Это серьезная проблема. Что, Ормуза мало людям мира?

Опять подтасовал, как заправский шулер. Зерно – это не мука, а вот с мукомольным производством на Украине беда. Самый оптимальный вариант – везти зерно эшелонами по железной дороге в Польшу, а оттуда потом ими же покупать и возвращать муку.

«Хитрый», по крайней мере, в собственных глазах, «просрочка» нашел и новый аргумент в пользу вступления Украины в НАТО. По его словам, если Незалежная вступит в НАТО, то руководство Североатлантической организации не позволит Киеву возвращать утраченные территории силой, что может рассматриваться в качестве гарантии безопасности для России.

- Они уже не чувствуют себя такими сильными, как это было или как им казалось в начале войны. Так вот, НАТО – это гарантия безопасности для русских тоже, потому что Украина как член НАТО не сможет просто возвращать свои земли оружием назад. А это возможно исключительно дипломатическим путем, - заявил «просроченный», обратив внимание на то, что Москва говорит о необходимости долгосрочных гарантий безопасности для России.

То ли сам такой тупой, то ли всех вокруг считает законченными идиотами в стадии дебильности. О необходимости выстраивания новой справедливой системы европейской безопасности, в которой должны быть долгосрочные гарантии безопасности для всех, в том числе, и для России Владимир Путин и МИД РФ говорили еще до начала СВО. И попытка «просрочки» выставить это требование Москвы в качестве признания какого-то успеха Украины в войне с Россией выглядят жалкими и неубедительными. Потому что Украина в этом процессе не должна и не будет иметь права голоса, поскольку отношения с ней будут строиться Москвой на совсем других началах. Конечно, если она еще будет существовать в каком-то виде.

Фигляр, клоун, враль. Который и в этом выступлении в очередной раз подтвердил, что серьезным государственным деятелям не стоит тратить на него свое время. И на G20, куда он уже собрался, ему если что и можно доверить, то лишь пропылесосить туалеты.

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