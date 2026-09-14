После возвращения спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые провели переговоры в Москве и Киеве, зять Дональда Трампа дал знаковое интервью Фото: REUTERS.

После возвращения спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые провели переговоры в Москве и Киеве, зять Дональда Трампа дал знаковое интервью. Одно из его положений процитировали все мировые агентства — о том, что если Киев хочет заключить мир, он обязан вывести войска из пока контролируемой ВСУ малой части Донбасса, с чем верхушка режима категорически не согласна.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александром Казаковым.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СТАМБУЛУ?

- Почему в Киеве и на Западе так остро восприняли визит Уиткоффа и Кушнера в Москву и то, как они потом вели переговоры в Киеве?

- Мы не знаем, о чем конкретно американские переговорщики говорили в Москве и Киеве, но, вероятно, можно сравнить возможные договоренности, предложения, которые привез Уиткофф в столицу Украины после Москвы — со Стамбулом 1.

- То есть?

- Тогда, весной 2022-го, парафированные документы нас, в общем, устраивали.

- В чем была суть того документа?

- Речь шла о решении главной для нас проблемы - внеблокового статуса Украины, ее денацификации с указанием структур, которых это должно коснуться, и демилитаризации - с указанием конкретных частей и видов вооружений, которые подлежали сокращению. Ну, и было еще положение, которое сегодня не актуально.

- Это какое же?

- Карта. Сейчас это не актуально потому, что через полгода после Стамбула прошли референдумы в четырех регионах, и изменения в Конституции РФ, и обновление концепции летом 2024-го - это выступление Путина на коллегии МИДа. Но базовые параметры прежние - скорее всего, речь о возвращении к тому положению.

Джаред Кушнер Фото: REUTERS.

АБСОЛЮТНОЕ ДОМИНИРОВАНИЕ

- А чем оно хорошо для нас?

- Так мы же вернулись примерно в то же положение, в каком были в конце февраля - начале марта 2022-го. А были мы тогда в положении абсолютного доминирования. Наши войска стояли под Киевом, Харьковом и в Херсоне. Еще не начались затяжные позиционные бои и активная диверсионная деятельность.

- А сейчас?

- Сегодня мы тоже в ситуации абсолютного доминирования, но по-другому. В части воздушной и морской компании, имея ввиду практически полную блокаду Одессы, Черноморска и Николаева. И в плане разрушения базовой структуры украинского тыла. Идет горизонтальная эскалация. Появляются новые классы целей.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- Мы начинаем закрытие западного сухопутного коридора Украины. Это не просто обещано - уже был отдан такой приказ. И нас впереди еще ждут удары по Единой энергосистемы Украины.

- Разве их еще не было?

- Пока нет.

- Удары — в зиму?

- Не думаю, что перед зимним сезоном. Лидер наш - гуманный человек. Он не хочет, чтобы в многомиллионном Киеве не было света, воды и канализации в 20-градусные морозы. Он же говорит, что мы хирургическим способом ведем боевые действия, у нас нет задачи уничтожать народ. Кстати, не только отставные, но и действующие еврочиновники и чиновники украинского режима тоже не являются законной целью — нам в Киеве нужен хоть кто-то, с кем можно вести диалог.

Зеленский не желает выводить силы с оставшейся под контролем ВСУ территории Донбасса Фото: REUTERS.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- СВО будет продолжаться как?

- Специальная военная операция на Украине — это определение правового статуса. Это не война. Когда представители Кремля или МИДа говорят про войну - это их право. Но война - это правовой режим, с объявлением войны. Это важно. По нашему законодательству, если мы объявляем войну другому государству, то военно-политическое руководство этого государства - цель номер один. А во время СВО — нет.

- Вы член Совета по внешней и оборонной политике - там мнения по ходу СВО не монолитны?

- Совет по внешней и оборонной политике создавался для дискуссии, который предполагает разные позиции. И последняя ассамблея в мае - там была дискуссия между двумя командами, и обсуждение всем составом почти в сто человек. Команды назывались «Путь к победе» и «Путь к миру» - я был в первой команде. И, выступая, я сказал, что это не правильное деление. «За мир после победы!» — есть такой тост в Донецке. А задача была — спровоцировать дискуссию. До мордобоя не дошло, но дискуссия была жаркая.

- И какое мнение было у ваших оппонентов?

- Очень известный депутат Госдумы высказал позицию: надо немедленно останавливать СВО, потому что впереди сложная осень и тяжелая зима. И надо экономить ресурсы. А я его спросил: и для кого же мы должны экономить эти ресурсы - для того, кто нас из-за этой экономии может победить? Чтобы враг пришел - и взял эти ресурсы? Дискуссия оказалась продуктивной.

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