Зеленский ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский «доигрался», как говорится, до мышей. Он ввел санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В Офисе президента Украины ее обвиняют «в распространении дезинформации, российской пропаганды и поддержке агрессивной политики РФ».

На протяжении ряда лет верный своему «фюреру» член команды Зеленского, Мендель в этом году неожиданно «прозрела». Она сначала рассказала про деятельность экс-главы Офиса президента «серого кардинала» Зеленского Андрея Ермака, выложив такие подробности про его «мистические практики», тягу к колдовству и отношения с ведьмами, что у нормальных людей волосы дыбом встали. А потом Мендель не стала щадить и своего главного бывшего шефа. В интервью Такеру Карлсону в мае этого года она назвала Зеленского одним из главных препятствий на пути к миру, заявила, что он регулярно употребляет наркотики, а также рассказала, что нынешний «просрочка» ранее был готов отказаться от вступления Украины в НАТО и отдать Донбасс.

Хотя МИД Украины после выхода интервью и подверг его всей возможной критике, ни одного утверждения представитель ведомства Жора Тихий не опроверг, рассказав лишь, что ее утверждения не отражают «современных реалий нынешней Украины». Но дальше сравнений откровений Мендель с российской «пропагандой» даже в конторе Сибиге пойти не смогли.

Мендель назвала Зеленского одним из главных препятствий на пути к миру, заявила, что он регулярно употребляет наркотики... Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мендель, кстати, после этого не успокоилась и начала достаточно регулярно гвоздить Зеленского и его режим всем, что только под руку попадалось. Нет сомнений, что у нее там еще много в «багаже» оставлено на «черный день», и выложила она далеко не все, что знает, а только «цветочки». «Ягодки» же приберегла на крайний случай.

Во всей этой истории примечательно одно обстоятельство – до своей отставки Юлия называла нынешнего «просрочку» самым «лучшим президентом в истории Украины». А, как напоминает украинский блогер Анатолий Шарий, ныне живущий в Испании, в бытность свою пресс-секретарем Юлия Мендель не просто обосновывала каждый раз санкции против тех или иных персон на Украине, СМИ или иных медиа-ресурсов, но и всячески приветствовала их.

- Блокировка телеканалов из так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненной ценностью, - напомнил Шарий Мендель образца уже далекого 2021 года. - Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены из-за доказательств финансирования из государства-агрессора, а также связанности их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины.

В команде Зеленского уже давно не осталось тех, с кем он пришел к власти. Фото: REUTERS.

Более того, как свидетельствует все тот же Шарий, санкции, как объясняла Юлия на своем посту, были свидетельством независимости Зеленского от украинского олигархата.

- Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов к политике и медиа, - фиксирует блогер. - Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский хочет, чтобы за него говорили его действия.

Теперь Юлия сама оказалась в роли тех, против кого выступала. Ничего удивительного. В команде Зеленского уже давно не осталось тех, с кем он пришел к власти. Кто ушел вынужденно из-за вскрывшейся коррупции, кто «не вписался» в требования «просроченного» к слугам и исполнителям, кто не выразил необходимого пиетета. И Мендель только одна из них. Кто выбывает из команды не по причине коррупции, а из-за каких-то расхождений во взглядах, неминуемо объявляется на Украине «зрадником», то есть, изменником.

Только вот, как сказал один из нынешних оппонентов «просрочки», приведший его к власти опальный олигарх Коломойский*, правда, по другому поводу, «лет 800 назад за такое отношение к женщине просто бы на кол посадили». Тем более, если сплетни про близость нынешнего «просрочки» и его бывшего пресс-секретаря во время ее службы, бродящие по Киеву, не просто слухи.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

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