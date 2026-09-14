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Звезды14 сентября 2026 9:38

За спиной отца: Курбан Омаров пришел в бешенство от фото крещения его с Ксенией Бородиной дочерифото

В окружении Бородиной ответили на претензии Омарова на крещение его дочери
Евгения РУДИНА
Буквально вчера 43-летняя Ксения Бородина поделилась трогательными снимками с крещения 10-летней дочери Теоны

Буквально вчера 43-летняя Ксения Бородина поделилась трогательными снимками с крещения 10-летней дочери Теоны

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Буквально вчера 43-летняя Ксения Бородина поделилась трогательными снимками с крещения 10-летней дочери. Младшую Теону ведущая родила от бизнесмена Курбана Омарова. В соцсетях Кения сообщила, что дочка давно хотела креститься. На таинстве присутствовали близкие и родные Бородиной: муж Николай Сердюков, мама и бабушка, 17-летняя дочь Маруся, а также друзья — Ольга Орлова с мужем, Елена Бушина и другие.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сегодня важный и тёплый день в нашей семье мы крестили нашу дочь Теону. Её желание пройти через этот обряд появилось давно, и в 10 лет она сама решила: это её путь. Я поддержала её выбор, потому что верю, что самое главное дать ребёнку право выбирать и чувствовать поддержку. Надеюсь, на ваше уважение и понимание, независимо от религиозных границ. Большое спасибо Марусе, она стала крестной мамой, а крестным наш любимый батюшка, отец Михаил. Пусть у Теоны будет крепкая вера, доброе сердце и много счастливых дней», — поделилась с подписчиками Бородина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А чуть позже стала известна реакция отца Теоны, 46-летнего Курбана Омарова, который, по его словам, узнал о крестинах от разъярённых подписчиков. Курбан заявил, что у них с Ксенией был уговор — не навязывать веру, пока дочь не вырастет и сама не примет решение. Омаров считает, что бывшая жена не сдержала слово. Добавим, что сам Курбан является мусульманином.

Бизнесмен Курбан Омаров со своей девушкой Валерией

Бизнесмен Курбан Омаров со своей девушкой Валерией

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Теона – умная 10-летняя девочка. Она уже не маленькая. В этом возрасте она сама может сделать выбор. Поэтому никто ничего не нарушал и не навязывал. Теона сама этого хотела», — рассказали KP.RU в окружении Бородиной.

Добавим, что Бородина и Омаров состояли в браке около шести лет. Причиной развода в 2021 году стали многочисленные измены со стороны Курбана, которые звезда устала терпеть. В прошлом году Ксения вышла замуж за 38-летнего блогера Николая Сердюкова. Сам Омаров также давно устроил свою личную жизнь: Курбан женат на косметологе Валерии, у пары есть сын.

Ксения Бородина с дочерями - Марией и Теоной

Ксения Бородина с дочерями - Марией и Теоной

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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