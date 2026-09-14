Буквально вчера 43-летняя Ксения Бородина поделилась трогательными снимками с крещения 10-летней дочери Теоны Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Буквально вчера 43-летняя Ксения Бородина поделилась трогательными снимками с крещения 10-летней дочери. Младшую Теону ведущая родила от бизнесмена Курбана Омарова. В соцсетях Кения сообщила, что дочка давно хотела креститься. На таинстве присутствовали близкие и родные Бородиной: муж Николай Сердюков, мама и бабушка, 17-летняя дочь Маруся, а также друзья — Ольга Орлова с мужем, Елена Бушина и другие.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Сегодня важный и тёплый день в нашей семье мы крестили нашу дочь Теону. Её желание пройти через этот обряд появилось давно, и в 10 лет она сама решила: это её путь. Я поддержала её выбор, потому что верю, что самое главное дать ребёнку право выбирать и чувствовать поддержку. Надеюсь, на ваше уважение и понимание, независимо от религиозных границ. Большое спасибо Марусе, она стала крестной мамой, а крестным наш любимый батюшка, отец Михаил. Пусть у Теоны будет крепкая вера, доброе сердце и много счастливых дней», — поделилась с подписчиками Бородина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

А чуть позже стала известна реакция отца Теоны, 46-летнего Курбана Омарова, который, по его словам, узнал о крестинах от разъярённых подписчиков. Курбан заявил, что у них с Ксенией был уговор — не навязывать веру, пока дочь не вырастет и сама не примет решение. Омаров считает, что бывшая жена не сдержала слово. Добавим, что сам Курбан является мусульманином.

Бизнесмен Курбан Омаров со своей девушкой Валерией Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Теона – умная 10-летняя девочка. Она уже не маленькая. В этом возрасте она сама может сделать выбор. Поэтому никто ничего не нарушал и не навязывал. Теона сама этого хотела», — рассказали KP.RU в окружении Бородиной.

Добавим, что Бородина и Омаров состояли в браке около шести лет. Причиной развода в 2021 году стали многочисленные измены со стороны Курбана, которые звезда устала терпеть. В прошлом году Ксения вышла замуж за 38-летнего блогера Николая Сердюкова. Сам Омаров также давно устроил свою личную жизнь: Курбан женат на косметологе Валерии, у пары есть сын.

Ксения Бородина с дочерями - Марией и Теоной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

К вам приехал ревизор: Новую жену экс-мужа Ксении Бородиной увезла полиция из ее салона красоты

Палата размером с квартиру и личная акушерка: Гарик Харламов заплатил за роды Катерины Ковальчук около 2 млн рублей