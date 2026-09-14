В российских семьях появляется все больше детей благодаря ЭКО по ОМС

С 2013 года в России можно сделать ЭКО в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС). Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom.

За последние два года количество процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), проведенных в рамках программ обязательного медицинского страхования, увеличилось почти на 20%, сообщил Федеральный фонд ОМС. Во всех этих случаях будущие родители прошли необходимые базовые обследования и операции по подсадке эмбриона бесплатно.

— За первые 7 месяцев текущего года по ОМС выполнено 69,8 тысячи процедур. Такая динамика подтверждает востребованность процедуры среди российских семей, а также эффективность принимаемых мер по повышению доступности медицинской помощи и поддержке рождаемости в стране, — отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

В российских семьях все больше детей появляется благодаря ЭКО по ОМС. Фото: Yanya/Shutterstock/Fotodom.

Как напомнили в Фонде, с 2024 года действует обновленный принцип распределения квот на ЭКО. Приоритет отдается клиникам, которые за предыдущий год провели не менее 100 процедур экстракорпорального оплодотворения. Благодаря такому подходу в программе участвуют медицинские организации с подтвержденным опытом и высокой квалификацией специалистов. Повышается успешность процедур, надежность лечения. При этом по закону у женщины есть право самостоятельно выбрать клинику для проведения ЭКО из предложенного перечня медорганизаций, участвующих в программе.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Возможность сделать ЭКО по ОМС в России существует с 2013 года.

- В 2024 году в рамках территориальных программ ОМС и базовой программы государственных гарантий в федеральных государственных бюджетных учреждениях было проведено 109,4 тысячи циклов ЭКО.

- В 2025 году показатель вырос до 116,7 тысячи (на 6,7% больше, чем в предыдущем году).

- В плане на 2026 год — увеличение объемов на 15,1% по сравнению с 2025 г.

Предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов в рамках ОМС позволяет снизить риски для пациентов. Фото: Kzenon/Shutterstock/Fotodom.

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Вместе с увеличением объемов проведения ЭКО по ОМС расширяется и перечень диагностических исследований. С 2026 года включено предимплантационное генетическое тестирование эмбрионов. Оно позволяет повысить эффективность процедуры и снизить риски для пациентов, отмечают в ФОМС.

Ранее в интервью «КП» министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о том, что прогресс в сфере вспомогательных репродуктивных технологий обеспечивает ежегодное рождение более 30 тысяч детей, что является весомым фактором демографического роста. «Доступность таких технологий повышается, объемы финансирования в рамках программы госгарантий ежегодно растут, благодаря чему удалось фактически победить очередь на эту процедуру», — сообщил глава Минздрава.