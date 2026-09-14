Что творится с ценами на картошку и когда они упадут до минимума

На конец августа аналитики отмечали некоторую аномалию: цены на картошку в среднем по стране оказались выше прошлогодних на то же время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лет тридцать назад в нашем пригороде всю первую половину сентября разговоров было только о ней. О картошке. Кто сколько собрал, приехали или не приехали помогать дети, где теперь ее хранить, чтоб пролежала хотя бы до Нового года.

Времена изменились. Соседки обсуждают правильный уход за гортензиями и… цены на картошку в ближайшем супермаркете:

- Немытый - 50 рублей за килограмм, а мытый - вообще 70! Когда уже цены упадут, ведь сентябрь на дворе!

Справедливости ради: в соседнем супермаркете эконом-класса картофель продается по 35 рублей за кило. Немытый, но фасованный в сеточку. Правда, есть и по 110 рублей - мытый и очень красивый.

И что правда, то правда: начало осени в центральной России - время массовой уборки картофеля. А стало быть, и надежды на сезон низких цен.

НЕ РЕКОРДНЫЙ, НО ХОРОШИЙ

В 2025 году урожай картофеля в организованном секторе (без личных огородов граждан) оказался почти рекордным - 8,5 млн тонн. «Почти», потому что в 2023 году собрали 8,6 млн.

В 2025 году урожай картофеля в организованном секторе (без личных огородов граждан) оказался почти рекордным - 8,5 млн тонн Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

А ведь совсем недавно - в 2010 году - мы собирали всего 3,4 млн тонн. Но после этого цифры серьезно выросли. И 7,3 млн тонн, которые страна собрала в 2024 году, уже считались чуть ли не «неурожаем» из-за «сложных погодных условий».

Прогнозы на картофельный урожай-2026 пока «плавают». По информации, которую сообщили в пресс-службе Минсельхоза, «несмотря на непростые погодные условия на старте уборочной кампании», к 7 сентября собрано уже примерно столько же, сколько и в прошлом году.

В целом Минсельхоз и Картофельный союз ожидают урожай в районе 8 млн тонн. У некоторых аналитиков прогнозы умереннее - от 7,5 млн.

- В прошлом сезоне у нас было перепроизводство картофеля, поэтому произошло некоторое сокращение посевных площадей, - объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства Анатолий Тихонов.

Работает это так. Когда случается перепроизводство какой-то сельхозкультуры, цены на нее падают. Выращивать ее становится не очень выгодно. Именно поэтому аграрии сокращают посевные площади под эту культуру (в данном случае – картошку), чтобы посадить что-то более прибыльное.

В этом году урожай картофеля ожидается не рекордным, но вполне хорошим, достаточным для наших нужд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В этом году урожай картофеля ожидается не рекордным, но вполне хорошим, достаточным для наших нужд, - продолжает Анатолий Тихонов. - С учетом, что, помимо промышленного урожая, картошка еще собирается в личных хозяйствах и тоже съедается. Доля «личной» картошки постепенно падает, но она по-прежнему велика и сравнима с объемами урожая из организованных хозяйств – в сумме будет около 14-15 млн тонн. И цены на картофель в связи с сезоном массовой уборки уже снижаются.

ЦЕНЫ, ДАВАЙТЕ ВНИЗ!

На конец августа аналитики отмечали некоторую аномалию: цены на картошку в среднем по стране оказались выше прошлогодних на то же время. Связано это было и с «непростыми погодными условиями на старте уборки», о которых говорил Минсельхоз.

Но ситуация изменилась к лучшему:

- Сейчас в Центральной России, где у нас основные картофельные регионы, условия для уборки вполне хорошие — достаточно сухо, - поясняет Анатолий Тихонов.

- Средняя стоимость картофеля у производителей за последний месяц снизилась на 12,3% и по состоянию на 2 сентября составляла 26,3 рубля за килограмм, - уже отрапортовал Минсельхоз.

На прилавках цена картофеля начала снижаться еще с конца июля. А с началом осени этот процесс резко ускорился. По данным Росстата, за первую неделю сентября в среднем по стране картошка подешевела сразу на 4,6%.

На прилавках цена картофеля начала снижаться еще с конца июля, а с началом осени этот процесс резко ускорился Фото: Ольга ЮШКОВА.

Личный опыт подтверждает: в магазинах действительно начали активно рисовать на ценниках скидки. В том числе на импортный белорусский и азербайджанский картофель, который сейчас стоит дороже сезонного российского «немытого». У меня лично в ближайшей торговой сети среднего класса сетка в 3 кило белорусской картошки сейчас стоит около 210 рублей (70 рублей за кило), а отечественная — около 260 рублей за 5 кило (52 рубля за кило).

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Самые низкие цены на картофель в этом сезоне, скорее всего, будут в октябре-ноябре. Хотя уборка начинается в сентябре, полный объем предложения на рынок поступает несколько позже. Ожидается, что цены могут снизиться на 15-30% от уровня конца августа – начала сентября. Точная цифра будет зависеть от объема урожая - чем он больше, тем сильнее падение. Есть и сдерживающие факторы, которые влияют на глубину «проседания» цен: аграрии сталкиваются с удорожанием удобрений, средств защиты растений, топлива, а также логистики. В регионах с большим объемом своего производства цены, естественно, будут ниже, - делится прогнозами доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

А вот ближе к Новому году цены опять начинают расти. И достигают максимума к началу лета.

При этом, как показывает опыт, цены на картофель в «несезон» от объемов урожая зависят не сильно. Например, даже при прошлогоднем «перепроизводстве» в начале этого лета картошка все равно в среднем стоила вдвое дороже, чем в конце осени 2025-го.

Хотя уборка картофеля начинается в сентябре, полный объем предложения на рынок поступает несколько позже Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Здесь дело не столько в урожае, сколько в количестве и качестве хранилищ, - объясняет Анатолий Тихонов. - В последние десятилетия мы в основном вкладывались в производство. И сейчас, если брать объемы производства картофеля, мы им практически полностью себя обеспечиваем. Но для того, чтобы картофель у нас сохранялся до следующего урожая, не хватает, по оценкам Картофельного союза, хранилищ примерно на 2,5 - 3 млн тонн. Это приводит в том числе к тому, что часть хозяйств вынуждены в сезон сбивать цены, чтобы как-то реализовать свой богатый урожай, а возможную прибыль забирают посредники и импортеры, которые продают картошку втридорога в «несезон».

При этом хранилище, в котором картошка может пролежать много месяцев и не испортиться, удовольствие очень дорогое. По словам эксперта, оно не по силам небольшому фермеру даже с доступной сейчас господдержкой. Однако постройку хранилищ вполне могут себе позволить фермерские кооперативы или агроагрегаторы (это компании, которые занимаются в конкретном регионе закупкой, хранением и переработкой фермерской продукции и сбытом ее в торговые сети).

- Это перспективное направление, меры для поддержки которого сейчас разрабатываются. Они должны поспособствовать и уменьшению скачков цен на картошку, - резюмирует Тихонов.

ВОПРОС В ТЕМУ

За время пути цены могли подрасти

Почему 26 рублей за кило «с поля» превращаются в 40-60 рублей на прилавке?

Вас, наверное, как и меня, зацепила средняя цена картофеля «от производителей», которую озвучил Минсельхоз, - 26,3 рубля за килограмм. Почему же на прилавке получается, как минимум, около 40?

- Очень редко картофель попадает на прилавок непосредственно из хозяйства. Так бывает только у продвинутых хозяйств с большими объемами, у которых свои хранилища и предпродажная подготовка - картошку моют, перебирают, калибруют по размеру и весу, упаковывают. В основном же между полем и прилавком - оптовая база или целая цепочка посредников, которые урожай хранят и доводят до необходимого торговым сетям товарного вида, - рассказывает Анатолий Тихонов.

Как объясняет эксперт, в зависимости от длины этой цепочки стоимость картофеля может увеличиваться очень по-разному - от 3-10% до практически 100%. В том числе и за счет растущих затрат на доставку, которая сейчас постоянно дорожает (чем больше звеньев, между которыми урожай возится, тем он получается дороже). Плюс некоторые перекупщики, у которых есть свои хранилища, сознательно придерживают урожай на несколько месяцев, дожидаясь максимальных цен.

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