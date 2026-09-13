Сливочное масло вошло в перечень продуктов, ценообразование которых будут отслеживать власти. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Помню, как трудно было чинить новогодние гирлянды в советские времена. Лампочки обычно были соединены последовательно. И если перегорала хотя бы одна – не работала вся гирлянда. Чтобы понять, где проблема, нужно было пройтись по все цепочке, проверяя лампочки одну за другой.

Похожей работой теперь намерено заняться и правительство России, которое составило перечень товаров, цены на которые власти будут мониторить по всей цепочке ценообразования – от производителя через оптовиков, доставку и прочие звенья до магазинной полки. Соответствующий закон был принят в августе, заработает он с 1 января 2027 года, а теперь стало известно, за какими конкретно товарами государство будет следить. В списке, который приводится в проекте постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, 24 пункта. Вот полный перечень:

- мясо (говядина, свинина, баранина, куры);

- рыба;

- сливочное масло;

- подсолнечное масло;

- молоко;

- сыр;

- яйца;

- сахар;

- соль;

- мука;

- хлеб;

- рис;

- гречневая крупа;

- макаронные изделия;

- овощи (картофель, свекла, лук репчатый, морковь, помидоры, огурцы и капуста).

Как вы заметили, все эти товары можно отнести к разряду социально значимых. Цены на них заметно влияют на уровень инфляции.

Речь идет не о том, что каждый производитель будет ежедневно отправлять чиновникам отчеты: налоговая служба уже располагает значительной частью информации благодаря налоговому учету. А теперь она будет предоставлять сведения для анализа динамики цен и факторов их формирования профильным ведомствам. В их числе: Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

Благодаря этому механизму государство сможет видеть не только, что «говядина подорожала на столько-то процентов», но и на каком звене цепочки и у каких участников изменилась цена.

Если цены вдруг выросли аномально, государство сможет предпринять точечные меры: например, проверить ситуацию с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства или ввести на товар экспортные пошлины и так далее.

Благодаря вводимому механизму государство сможет видеть не только динамику роста цены, но и на каком звене цепочки и у каких участников она пошла вверх. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

- Мера эта явно не рыночная, - рассказал KP.RU Георгий Остапкович, научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. - Но очень многие страны, в том числе, с развитой рыночной экономикой, прибегали к ней, когда менялся инфляционный фон. Это позволяет какое-то время стабилизировать цены на значимые товары и не допустить их резких скачков. Однако очень важно, чтобы такой контроль остался мерой временной и не был излишне жестким. Ведь если производители поймут, что от них требуют установить на их продукцию цену, которая ниже порога рентабельности, они просто уйдут с рынка.

По мнению эксперта, задача такой меры – исключительно поиск причин роста цен на том или ином этапе, чтобы эти причины можно было устранить. И потом сразу убрать регулирование.

- Потому что мировая практика показывает: затянувшееся регулирование приводит к ситуации с ценами хуже, чем она была, - говорит Георгий Остапкович. - И второе. Важно, чтобы перечень товаров и продуктов не увеличивался. Вот сейчас в него вошли 24 продукта. И на этом надо остановиться. Чтобы не возникло искушения еще 24 продукта туда добавить. Иначе мы придем к ценовому краху. Все-таки в рыночной экономике цены должны регулироваться рынком. Регулированием увлекаться нельзя.

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