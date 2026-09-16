Двойной удар на НТВ: секреты новых сезонов сериалов «Невский» и «Тверская»

Иногда Невский проспект и Тверская улица пересекаются. И только на НТВ.

Одни из самых популярных детективных сериалов последних лет возвращаются в эфир телеканала НТВ с новыми сезонами. На берегах Невы и Москвы-реки опять неспокойно: организованная преступность бросает новые вызовы правоохранительным органам. В обоих проектах ставка сделана на честность в кадре. «Невский» - это не глянцевый боевик о бравых служаках, а история о моральном выборе и конфликте между буквой закона и справедливостью, «Тверская» - детектив о служении долгу и мужской дружбе. KP.RU выяснил, какие сюжетные повороты приготовили сценаристы на этот раз.

«НЕВСКИЙ», 8-й сезон (премьера 28 сентября на НТВ): Семенов жив?!

Семенов (Антон Васильев) себя еще покажет.

Что происходило в предыдущем сезоне. Семенов (Антон Васильев) становится подполковником и вместе с Михайловым (Андрей Гульнёв) переходит в главк МВД. Продолжается противостояние с Архитекторами. Семенов выходит на главаря, но улик мало, а враги угрожают его семье. Ради спасения сына он решает сдаться, но при задержании получает смертельные ранения. Семенова объявляют погибшим. Белова (Виктория Маслова), скрываясь от ФСБ после покушения, уезжает на остров к Фоме (Дмитрий Паламарчук).

О чем новые серии. Генерал Кондратьев (Андрей Коровниченко) садится в свое прежнее кресло, отчего конфликт с полковниками Андреем Михайловым (Андрей Гульнёв) и Юрием Окунько (Николай Горшков) выходит на новый уровень. В Санкт-Петербурге тем временем происходит череда жестоких убийств. Выйти на преступника не получается ни у полиции, ни у криминалитета. Когда Михайлов получает информацию о местонахождении убийцы, он пытается задержать его лично и попадает в ловушку.

ФСБ завершает расследование дела Архитектора. Однако в деле есть вопросы, ответить на которые могли бы только погибший Семенов и его жена Белова. Приступая к розыску Беловой, сотрудники ФСБ еще не представляют, какие страшные тайны хранит в себе «наследство» Архитектора… Создатели сериала не говорят прямо о том, что Семенов на самом деле жив, но интуиция подсказывает, что герой Антона Васильева еще покажет себя во всей красе.

Фома (Дмитрий Паламарчук) скрывается на далеких островах.

Суровая правда жизни

Автор сценария «Невского» Андрей Тумаркин признается, что часто слышит от знакомых сотрудников полиции, что в сериале многое не так, как на самом деле, что в кадре сплошь художественное преувеличение… Каково же было его удивление, когда один из таких ворчунов, недавно вышедший в отставку, вдруг позвонил ему и от души похвалил «Невский»: мол, все там точь-в-точь как в жизни. «Я удивился: «Ты же раньше говорил, что все неправда!», - вспоминает Тумаркин. - А приятель рассмеялся: «Я тогда служил, а сейчас уже нет, теперь я могу с тобой об этом поговорить».

О развитии своего персонажа рассказал Андрей Гульнев: «Михайлов останется все тем же рефлексирующим персонажем, полюбившимся зрителям. Порой он действует эмоционально, сильно полагается на своего напарника Семенова и верит в него. А ведь часто получается так, что те решения, которые принимает его коллега, невозможно оправдать. Михайлову только и остается, что поддерживать его. Этот человек, находясь на государственной службе в качестве начальника, хранит в своем сердце человечность, сострадание и любовь. Эти качества идут вразрез со службой, но удивительным образом помогают».

По следу Беловой (Виктория Маслова) идут следователи ФСБ - есть у них несколько вопросов касательно дела Архитектора.

Расплата за прошлое и цена выбора

8-й сезон «Невского» снимал новый режиссер Денис Нейманд. Прежде чем приступить к работе, он пересмотрел все сезоны. «Когда я присоединился к команде, то испытал восторг вперемешку с мандражом, - говорит режиссер. - Понимание того, что тебе доверяют продолжение этой истории, накладывает большую ответственность. Главная тема восьмого сезона — расплата за прошлое и цена выбора. Здесь у каждого поступка есть последствия. Героям предстоит разбираться с наследием, которое оставил Архитектор, и отвечать не только за собственные ошибки, но и за поступки своих близких».

«ТВЕРСКАЯ», 3-й сезон (премьера 19 октября на НТВ):

Судьба вновь забросила сибиряка Соболева в златоглавую (Иван Колесников).

Что происходило в предыдущем сезоне. Начальник УГРО отделения «Тверская» Иван Соболев (Иван Колесников) узнает, что истинный заказчик убийства его родителей — бизнесмен Липранди. Отомстив преступнику, он возвращается в Сибирь.

О чем новые серии. Прошло два года. Соболев возвращается в Москву. Пытаясь выследить банду грабителей-гастролеров, он просит содействия у бывших коллег, взамен предлагая помочь разгрести текучку. Выясняется, что банду крышуют генерал и офицеры спецподразделения департамента оперативно-розыскной деятельности. Под подозрение Соболева попадает отец его бывшей возлюбленной Луизы (Лукерья Ильяшенко).

Ивана (Иван Колесников, справа) в его бывшем отделе встречают как родного (с Александром Красовским (слева) и Романом Богдановым в ролях Бондарева и Лапина).

У Соболева новая любовь

«Постепенно становится понятно, что Соболев вернулся в Москву не просто так: в сезоне есть сквозная линия, связанная с его другом, - рассказывает о новом сезоне «Тверской» Иван Колесников. - Также изменения происходят и в личной жизни моего героя. Его возлюбленная не поехала за ним на север - осталась в столице и не стала «декабристкой». Когда он возвращается, в его жизни появляется новая любовь».

«Моего героя Бондарева принципиальные изменения не коснутся: он остается стабильным и верным своим принципам, - говорит Александр Красовский. - Я даже могу назвать его идеальным, ведь Бондарев – справедливый человек, который продвигает традиционные ценности».

По словам Кирилла Запорожского, в линии его персонажа — майора Лазарева, будут не только новые расследования, но и новые «лирические отступления»: «Планка доверия к Лазареву только повышается, ему дают все больше полномочий. Как и в предыдущем сезоне, он будет продолжать бороться со своими страстями, в том числе и со слабостью к женскому полу. Бесспорно, ему нравятся женщины, но пока у него есть жена, Лазарев держит себя в руках. На мой взгляд, из всех героев сериала он – один из самых тонко чувствующих и внутренне беззащитных персонажей, даже несмотря на образ этакого ловеласа и простачка».

Игорь Лазарев слывет ловеласом (Кирилл Запорожский). Но в первую очередь он верен служебному долгу.

Улочки московские и… Бельмондо

Очарование атмосферы сериала режиссер Сергей Краснов связывает прежде всего с локацией съемок. Москва — такой же важный «персонаж» «Тверской», как Питер — в «Невском»: Сколько историй и встреч произошло на Тверской и Арбате! Это исключительные места. Конечно же, в сериале задействованы и Манежная площадь, и Арбат с переулками, и Пречистенка, и Остоженка, и Брюсов переулок и многие другие улицы. А также квартиры - например, в Романовом переулке – в доме, стены которого увешаны мемориальными табличками». А главный герой своей харизмой напоминает режиссеру... комиссаров из фильмографии Жана-Поля Бельмондо: «Даже если в фильме поднимается серьезная тема, всегда найдётся место улыбке Соболева. Он простой и человечный и, конечно, нравится женщинам, но одновременно с этим – свой: не устает, во что бы то ни было придет на помощь. И хотя отдел теперь возглавляет Бондарев, Иван становится лидером, потому он лидер. Вне зависимости от должностей».

История о хороших людях и мужской дружбе

В сериале «Тверская» нашли отражение реальные уголовные дела. Сценарист Александр Самойлов рассказал, что в сценарную группу входят в том числе экс-сотрудники правоохранительных органов. Авторы использовали актуальные сводки полиции и Следственного комитета, а также постоянно консультировались с действующими и бывшими следователями, адвокатами, судьями, прокурорами. Вот почему герои «Тверской» получились такими живыми и настоящими. Хотя реальных прототипов у сериальных сотрудников правопорядка нет — это собирательные образы.

«Тверская» — это прежде всего история о хороших людях и, что особенно важно, о мужской дружбе, - считает креативный продюсер Наталия Иванова. - В основе проекта — четыре безбашенных мушкетера и их прекрасные дамы. Здесь один за всех и все за одного. На фоне расследований, экшена и напряженного сюжета герои принимают решения, ошибаются, пытаются сохранить себя в непростых обстоятельствах. Они не предают друг друга и, несмотря ни на что, остаются людьми».

Фотоматериалы предоставлены телеканалом НТВ

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