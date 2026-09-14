Польша собралась победить Россию за 42 дня: Коц честно указал Варшаве на последствия

Военкор KP.RU Александр Коц Фото: Александр КОЦ.

Тут главный польский дипломат Радослав Сикорский озвучил исторические чаяния и мрии своего народа. «Если украинцы уничтожили половину русских нефтеперерабатывающих мощностей за полгода, мы могли бы сделать это за шесть недель. У нас есть чрезвычайное преимущество над Россией в воздушных силах. Речь о двух с половиной тысячах самолётов», - заявил политик на встрече союзников Украины. Сикорский утверждает, что поставить русских на колени можно всего за 42 дня.

Цифра взята явно не с потолка. Министр иностранных дел имеет доступ к совсекретной информации, в том числе и по военной линии. Значит 42 дня на победу над Россией – это оценка не только Варшавы, но и Брюсселя. То есть, там уже спланировали военную операцию против нас, подсчитали необходимый для нее наряд сил и средств, обозначили сроки, определили первоочередные и второстепенные цели. И пришли к выводу, что смогут справиться с нами за полтора месяца. За счет чего?

Главный польский дипломат Радослав Сикорский озвучил исторические чаяния и мрии своего народа Фото: REUTERS.

Югославию НАТО давила 78 дней. Основная фаза операции в Ираке продлилась 7 лет. В Ливии бодались больше 7 месяцев. Из Сирии коалиционные войска не ушли и сегодня. И всего 42 дня на самое большое государство на планете Земля? Сикорский сам обозначает фактор, благодаря которому удастся одержать победу – подавляющее превосходство альянса в воздухе. Но оно в Европе обеспечивается, главным образом, за счет ВВС США. А если они не впишутся в расклад, то что дальше?

А дальше по натовским авиабазам полетят тысячи реактивных «Гераней», чтобы не дать вражеским самолетам возможность взлететь. Следом пойдут тактические ядерные удары по местам скопления войск, штабам, складам вооружения. Любой сценарий прямого столкновения к НАТО неизбежно к этому приведет. Французы и британцы могут попытаться ударить по нам своими силами стратегического сдерживания. Урон нанесут колоссальный, это да. Но от ответно-встречного удара Европа превратится в один большой кратер. Как бы это цинично не звучало, но у нас земли много, а у них мало. И живут они скученно.

Российский реактивный беспилотник «Герань» Фото: REUTERS.

В который уже раз предлагаем: надо напомнить заклятым партнерам, что мы ядерная держава. Подрыв заряда в 50 килотонн на Новой Земле, заснятый со всех ракурсов, здорово бы охладил воинственный пыл европейских политиков. Вероятный противник уже вышел изо всех сдерживающих договоров. Так а нам чего стесняться?

Когда-то обиженные (или надуманно обиженные) нами страны Европы сегодня увидели исторический шанс поквитаться с Россией за прошлые обеды. Поляки, финны, шведы, французы, немцы, прибалты – все выстроились в линию, чтобы с нас спросить. И уже промеж собой активно делят шкуру неубитого медведя. Забывая, при этом, что у косолапого в берлоге припрятано почти 5,5 тысяч ядерных боеголовок.

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