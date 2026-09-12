Российские удары выносят украинскую металлургию Фото: REUTERS.

«Запорожсталь» получила третий заход. Первый был 11 августа, после него комбинат остановил производство полностью. Второй — 27 августа, по уже стоящему заводу. Сегодня третий. Работают не по дымящим цехам, а по попыткам их перезапустить: ремонтный график обнуляется раньше, чем его успевают дописать.

Криворожский комбинат — тот самый «АрселорМиттал». По нему прилетело 16 августа, посекло энергетическое и доменное хозяйство, часть производства встала и к сентябрю в работу не вернулась. Хотя сокращать мощности он начал ещё в мае, без всяких ракет: «Укрзализныця» не подвезла сырьё и флюсы. Перезапуск висит на железной дороге. По железной дороге работают отдельно и давно.

Днепропетровск, «Интерпайп Сталь» — самый новый металлургический актив Украины, электроплавильный комплекс.

Фото: REUTERS.

Северный и Новокриворожский горнообогатительные комбинаты — здесь шаг вверх по цепочке. Раньше били по тем, кто плавит, теперь по тем, кто даёт руду. НовГОК кормит агломератом криворожский комбинат, СевГОК отгружает сырьё на «Запорожсталь», «Каметсталь» и Днепровский завод. Стоящий комбинат — это ГОК без покупателя. Выбитый ГОК — комбинат без загрузки, даже если домну починят.

Южный ГОК, к слову, начал останавливать добычу ещё в конце июля, и не от прямого попадания: руду стало некуда девать, море закрылось. По итогам августа добыча криворожских ГОКов просела примерно на треть, а экспорт железной руды за январь — июль упал на 27,3 процента, до 13,9 млн тонн.

Черноморск. Тот же порт, что 13 и 22 июля, что 4 августа, когда накрыли контейнерный терминал и склад с FP-2, что 4, 9 и 10 сентября. Сегодня — инфраструктура разгрузки и хранения, два сухогруза с вооружением и морской буксир. Буксир тут не мелочь: без буксирного обеспечения крупный борт к причалу не подведёшь и от причала не оторвёшь. Дешёвая цель с длинным эффектом.

Фото: REUTERS.

Через порты Большой Одессы шло свыше 90 процентов украинского экспорта железной руды и около 80 процентов металла. Через них же приходит западное военное имущество. Один и тот же причал — и валютная выручка Кривого Рога, и разгрузка бортов для ВСУ. Бьют по нему методично, без паузы на восстановление.

Месяц выглядит так. 11 и 27 августа — «Запорожсталь». 16 августа — Кривой Рог. 5 сентября — «Каметсталь» в Каменском, которая после баллистики встала полностью, и Днепровский завод. Сегодня — руда, агломерат, электросталь и порт в одну ночь.

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