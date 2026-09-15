Очень странная игра

Фото: Наиль Валиулин/ИИ

Посвящается Карелу Чапеку и его «Рассказам из одного кармана»

Это случилось в одной из балканских стран. Стоит ли говорить, в какой? Думаю, нет. Лишь следует знать, что там всегда было неспокойно. История доказала: один выстрел в тех краях может обернуться войной во всём мире.

Всё произошло на границе.

Поезд стоял уже более получаса. Люде в форме дотошно осматривали документы. Служебные собаки тёрлись о ноги пассажиров и бесцеремонно лезли носами в раскрытые сумки. Приятного в этом мало. Недовольное сопенье и скрежет зубами – верные спутники сей процедуры.

В одном из купе поднялся шум. Человек с гладко уложенными волосами кричал: «Уберите собак! У меня аллергия! Я не переношу собак! Я – британский подданный!» На носу у него очки в тонкой оправе. Цвет глаз – карий. Рост – не более метра семидесяти. Гладко выбритые розовые щёки, дорогой костюм и то, что в купе он ехал один, говорило: человек этот – птица высокого полёта.

Служебная овчарка настороженно водила ушами.

– Посторонитесь, посторонитесь, я сам займусь, – послышался чей-то низкий голос, и в купе вошёл высокий мужчина с по-лошадиному вытянутым лицом.

Иностранец не разбирался в мундирах и знаках различия, но то, что вошедший имел другую форму, нежели пограничники, дало повод предположить: человек этот из иного ведомства.

– Прошу извинить. Мы всё уладим, мистер… – На по-деревенски простом лице отразилась добродушная улыбка.

– Мистер Моррис, – иностранец расположился у окна, раздражённо закинув ногу на ногу.

– Хорошо, мистер Моррис. Я думаю, мы сможем обойтись без собак. К чему недоверие? В наше время человеческие качества, увы, не в цене. Моя фамилия Вукчич. – Допустим, он назвался совсем не Вукчичем. Признаться, я не расслышал имени, так как стоял в тот момент довольно далеко. Но было бы несправедливо оставить одного из героев этой маленькой истории безымянным.

Слова он закрепил улыбкой, показав крупные белые зубы. Мистер Моррис натянуто улыбнулся в ответ.

– Животное наследило. Купе пропахло псиной. Мне душно...

– От всего сердца прошу нас простить. Необходимость, правила! Мы и сами не рады, – Вукчич уселся напротив. – Покажите ваши документы… если не затруднит.

Иностранный гражданин протянул какие-то книжечки. Вукчич раскрыл одну из них, но смотрел поверх листков, на лицо мистера Морриса.

– Позвольте узнать, куда вы направляетесь?

– Какое это имеет…

– Такая уж работа!

– В Н**.

– Думаю, вам понравится этот город. Зачем, если не секрет?

– Не секрет! К чему мне секретничать? Я еду поучаствовать в ежегодном соревновании у господина К**, по адресу: проспект Красных цветов, строение три. Я часто там бываю, можете спросить у господина К** – он мой старый друг. Если бы не мучение на границе, я бы сказал, что бильярд – лучший отдых в мире.

–Бильярд?! – Вукчич не сдержал удивления. Вообще он не стеснялся в выражении чувств. Он удивлялся шумно, улыбался с большой охотой и, как казалось, от чистого сердца. Волосы у него редкие, русые. Глаза чёрные. Черты лица, как и всё тело, крупные: крупный нос, губы, крупные руки.

– Я увлекаюсь им с самого детства. С шести лет. Если у человека нет увлечения, он, по-моему, неполноценный. Бильярд, шахматы, марки – разве это преступление?

– О, вовсе нет. С самого детства заниматься бильярдом – думаю, вы счастливый человек.

– Документы… Они вам больше не нужны?

– Возьмите.

– Долго мы ещё будем стоять?

– Столько, сколько потребуется. Ваши очки, вы плохо видите?

– Очки?! Я, знаете ли, думал, тут купе, а не кабинет окулиста! Что за вопросы? Я-то думал, разговариваю с представителем власти, а не с врачом! Очки?! Я еду… Я работал целый год! Я еду отдыхать! А вместо этого битый час стою на вонючей станции, в купе, пропахшем псиной и табаком, и ещё какой-то господин цепляется к моим очкам! Я, наверное, задохнусь в этом поезде, у меня лопнет голова!

Фото: Наиль Валиулин/ИИ

Мистер Моррис залился багровой краской. Возможно, ему стало трудно дышать.

– У вас приступ? Вам нужен доктор? – спросил Вукчич, вытянувшись вперёд.

– Этого ещё не хватало! Я хочу, чтоб мы наконец-то тронулись! Мне дурно, но я справлюсь без вашей помощи. Какого чёрта? Если у вас нет больше вопросов, то я проведу остаток пути в одиночестве! С вашего разрешения! Мои документы в порядке? Если так, то я хотел бы побыть один!

Вукчич кивнул:

– Ну-у-у… а как быть с очками?

– С очками? Ладно. Если вас позабавит, я могу снять их. Пожалуйста! Ума не дам, какое это имеет отношение…

Пока мистер Моррис, тяжело дыша, вытирал платком взмокший лоб, Вукчич со всех сторон осмотрел очки – тонкая позолоченная оправа, хрупкие линзы.

– Да, – сказал Вукчич, – линзы настоящие. Здоровому глазу через них ничего не видно.

– Ну наконец-то! Истина восстановлена! Можете их арестовать. Если они сознаются в убийстве, я не удивлюсь – у вас даже камень потеряет терпение! Всё?! Я могу отдохнуть?

– Не волнуйтесь, – успокоил Вукчич. – Успеете отдохнуть. Скажите, давно у вас… проблемы со зрением?

– С четырнадцати лет. Я нарушил закон?

– Не убивайтесь, всё не так уж и плохо… Хотя, кто знает… – Он вернул очки. – И что же вы везёте своему другу на улицу Красных цветов?

– Всякую мелочь: пару сувениров, кий, бильярдные шары, книги… Продолжать?

– Нет-нет, достаточно. Простите, что пришлось… Что так получилось. Работа!.. В общем, к вам больше нет вопросов. Приятного отдыха.

Мистер Моррис облегчённо вздохнул. Мне со стороны показалось, что для него это было что-то вроде маленькой битвы. Битвы, из которой он вышел победителем.

– Скажите, а ведь это как-то странно, – заметил вдруг Вукчич у самой двери.

– Что вам понадобились мои очки? Пожалуй, да…

– Нет, я не про это. Вы сказали, что любите одиночество, а сами отправляетесь на соревнования по бильярду… К тому же очки… Понимаете, человек, увлекающийся бильярдом, носит очки – это очень, очень странно. Я поясню: человек, более-менее увлекающийся бильярдом, обычно имеет натренированное зрение. Дело в том, что во время игры хрусталик находится в постоянной работе, глаз следит за передвижением шаров. В каком-то смысле это лучшая гимнастика для глаз. Впрочем, в вашем случае может быть следствие болезни или травмы… Что ещё?.. Ах да! Багаж! Вы везёте на соревнование по бильярду собственный кий – это понятно. Но!.. Собственные шары?!. Согласитесь, полное безумие…

Фото: Наиль Валиулин/ИИ

Иностранец побледнел.

– Крстаич, собаку!

Поговаривают, у иностранца, мистера Морриса, нашли детали взрывного устройства – и всё там, в бильярдных шарах, которых он вёз на улицу Красных цветов. Кто-то утверждал после, что в багаже нашлось ещё место пулям и деталям пистолета, запасу наркотических средств и паспортам на разные имена. Впрочем, насчёт последнего я не имею абсолютно никакого представления. Из вагона в вагон я следовал за широкой спиной человека, названного мной Вукчичем.

В третьем от головы поезда вагоне его остановил тот самый Крстаич.

– Ловко, – сказал он. – Сколько вы нам уже помогли? Три раза, пять? У вас талант!

– Да бросьте, – на лошадином лице появилось что-то похожее на грусть. – Я двадцать лет как бригадир этого поезда. На своём веку я повидал немало негодяев… Как же мне это надоело!

Мистера Морриса вывели под руки. Он не кричал, не сопротивлялся. Лицо его было бледнее самого холодного февральского утра.

Поезд следовал дальше.

Читайте другие рассказы участников «Конкурса детективов-КП» по ссылке на сайте KP.RU.

КОНКРЕТНО

Как тебе такое, Шерлок Холмс?!

Вызов авторам, пишущим детективы!

Условия участия

Принимаются оригинальные детективные рассказы объемом до 13 000 знаков.

История должна содержать интригу, убедительную мотивацию персонажей и яркую кульминацию.

Приветствуются свежие идеи и уникальная авторская манера повествования.

Участвовать могут и начинающие, и опытные авторы.

Подача заявок

Отправьте:

завершенный рассказ;

краткий синопсис (до 1000 знаков);

короткую информацию об авторе (примерно 3 - 5 предложений) на почту: detective@kp.ru с пометкой «Конкурс детективов».

Критерии оценки

Оригинальность идеи.

Наличие интриги.

Качественное литературное повествование.

Убедительность персонажей и логика событий.

Жюри

Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза - писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

Призы

Публикация рассказа в газете «Комсомольская правда».

Возможность заключить издательский договор и выпустить книгу в нашем издательстве.

PR-поддержка для автора.

Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Не упустите шанс заявить о себе! Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!