Минимум за последние 30 лет: россияне стали меньше пить

Потребление алкоголя в России идет на убыль. Фото: Ermak Oksana/Shutterstock/Fotodom

Потребление алкоголя в России идет на убыль и по итогам августа докатилось до 7,52 литра чистого спирта на человека. Это минимум с 1996 года — тогда показатель алкогольной активности составлял, по официальным данным, 7,5 литра.

Уточним, что рекордно низкие показатели минувшего августа — это данные Минздрава. А если кто-то найдет в себе силы разобраться с таблицами Росстата, то он с удивлением обнаружит, что там показатели потребления алкоголя еще ниже — например, корреспондент KP.RU обнаружил, что в прошлом году на среднестатистического россиянина пришлось всего 6,16 литра чистого спирта. Экспертам алкогольного рынка и журналистам, пишущим на эту тему расхождение понятно. Росстат дает информацию об официальных продажах, Минздрав — о потреблении. А туда входит не только официальное производство, но и домашнее и подпольное.

Но и в официальных продажах тенденция на понижение очевидна. Что же происходит со страной, откуда это неприятие спиртного?

— Сокращение потребления алкоголя действительно налицо, причем наиболее заметно оно в секторе крепких напитков, — отметил в беседе с KP.RU эксперт алкогольного рынка, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский.

Сокращение потребления алкоголя действительно налицо, причем наиболее заметно оно в секторе крепких напитков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди причин собеседник назвал рост цен и акцизов, более жесткий контроль за алкогольным рынком, изменение образа жизни многих россиян, а также смену поколений потребителей.

— Не сказал бы, что молодежь вообще не пьет, но она действительно меньше ориентирована на водку и другой традиционный крепкий алкоголь, уточнил Черниговский. — Причем оздоровление молодежи идет не только по алкоголю. Нужно смотреть шире — на курение, вейпы, энергетики, образ жизни в целом.

Кроме того, становится меньше людей, чьи вкусы формировались еще в советское время, когда водка занимала лидирующее положение в структуре потребления.

— Главное изменение — Россия стала значительно меньше пить водки, — повторил Черниговский. — Но вместе с тем намного большую роль стали играть пиво и пивные напитки, расширился выбор вина, игристого, ликероводочных изделий и коктейльных форматов. То есть ассортимент стал гораздо разнообразнее. Снижение доли крепкого алкоголя — безусловно положительный процесс. Но говорить о полностью здоровой модели потребления пока преждевременно: основную часть абсолютного алкоголя в легальном обороте по-прежнему дают водка и пиво с пивными напитками.

А что касается данных 30-летней давности, то они у эксперта вызывают большие сомнения.

— Если в 1995 году в России было продано 284,8 млн декалитров водки и ликероводочных изделий, то в 2025 году — около 92 млн, то есть в три с лишним раза меньше, — уточнил Черниговский, основываясь на данных статистики и собственных исследований.

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