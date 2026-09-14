Руслан Кравченко сбежал в Литву Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский внёс в Раду представление об увольнении Руслана Кравченко с должности генпрокурора. Его подозревает в грехах скорбных НАБУ. Сам Кравченко в своем Telegram-канале написал, что уехал в загранкомандировку. У него запланирован «ряд встреч, в ходе которых он намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов». А экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что генпрокурор «ночью покинул территорию Украины на служебном авто». И отметил, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявления Кравченко расценивают как атаку на ведомство.

На Радио "Комсомольская правда" обсудили тему с главой информагентства News Front Константин Кныриком.

ГРОЗА НАБУ

- Неспокойно в Киеве: НАБУ посмотрело косо - и сразу разбегаются даже высшие чиновники?

- У Зеленского летом после отставки министра обороны Федорова была проблема с картонным Майданом. Как только он затих — в Киеве решили торпедировать эти антикоррупционные органы, которые создают Зеленскому сложности. А кинутый всеми генпрокурор Украины в каком-то смысле может стать информационной торпедой, которая потопит нужные Зеленскому корабли. Дальше могут закрутиться утечки документов. Следующий шаг - публикация о нарушениях со стороны НАБУ. Историю могут приукрасить этическими моментами, связанными с фиктивным усыновлением со стороны главы НАБУ. История наберет обороты, Зеленский от нее постарается дистанцироваться, люди вокруг него будут использовать этот шум, чтобы максимально уменьшить влияние антикоррупционных органов, которые поддерживаются и спонсируются западом. Потому что они сейчас выполняют функцию тотального контроля за системой госуправления на Украине. Из всех орудий бьют по ближайшему окружению Зеленского, чтобы сделать его еще более контролируемой фигурой.

История наберет обороты, Зеленский от нее постарается дистанцироваться Фото: REUTERS.

- Но как-то бьют не слишком прицельно. Генпрокурор сбежал спокойно, бывшая пресс-секретарь сбежала спокойно. И личный кошелек Зеленского сбежал спокойно.

- Но при этом все поставленные западом цели, как они считают, ими достигаются. Они чаще всего активизируются в тот период, когда активизируется внешняя дипломатия Украина. Так совпадало и с Миндичем, и с Ермаком, и теперь с Кравченко. Все это обычно связано с активностью или прилетом американцев. Во всей истории с расследованиями НАБУ приоритет отдается повышению информационного давления. В сеть вбрасываются очень продуманные кусочки «прослушанных разговоров». С точки зрения того, что, как и против кого можно раскрутить. Но уровень посадок при том достаточно низкий. Ну какая проблема вытащить кошелек Зеленского, Миндича, из Израиля. Да никакой проблемы. И у Ермака все нормально. И Кравченко сбежал. Основная задача всех этих работающих под прикрытием запада антикоррупционных органов - говорить Зеленскому: мы же тебя не трогаем, у тебя иммунитет, но ты же там везде засвечен. Слушайся, выполняй поставленные задачи - и у тебя все будет хорошо. А если нет, то мы расскажем, что ни Миндич ни Ермак ни твой друг генпрокурор без тебя грабить не могли. Они Зеленского фиксируют в неудобном положении, сравнимом с определенной позой.

ЗЕЛЕНСКОГО ПОДОЖМУТ?

- Дальше будет хуже?

- Это антикоррупционное давление, как у нас думают, подвигнет Зеленского в направлении мира. Но это не так. Задача антикоррупционных органов - сохранять максимально управляемую систему госорганов на Украине. Одна из фигуранток расследования НАБУ, Юля Тимошенко, некогда публично обнародовала свою позицию — она работает с командой Трампа. И тут же НАБУ резко вмешалась в ее судьбу. Так и Зеленского будут лишать полностью лояльных ему людей, сужать его зону кормления. Для гнезда соросят* крайне важно сделать украинский проект максимально эффективным — для них. Они хотят, чтобы воровали они, а не Зеленский. И чтобы большая часть выделяемых западом денег тратилась на войну и террор, а не на воровство Зеленским и его окружением.

- В украинской возне все одинаково отвратительны, а куда мог бежать генпрокурор?

- Один из бывших украинских министров обороны, например, прекрасно чувствует себя в Британии. Он украл все, что можно. И теперь издали рассуждает о необходимости женской мобилизации на Украине. Есть те, кто направился не в Лондон, а в Израиль. Но что касается сбежавшего генпрокурора - он должен еще всплыть в волнах информационной активности. Иначе вся машина НАБУ и САП может не заработать с нужной заказчикам эффективностью.

*Фонд Сороса признан в России нежелательной организацией

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