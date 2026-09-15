«Пятёрочка» и фонд «Выручаем» помогли семьям с детьми в рамках федеральной благотворительной акции

Такие истории объединяет акция «Я выручаю», которую торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом Х5 «Выручаем» проводила с 1 апреля по 31 июля 2026 года.
Помощь в рамках акции получили семьи с детьми, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации — в том числе столкнувшиеся с финансовыми трудностями или необходимостью дополнительных расходов на поддержку ребёнка с инвалидностью. Одна из таких семей — Татьяна Лифиренко и её сын. Для них сертификат на покупки в «Пятёрочке» помог снизить нагрузку на семейный бюджет. В магазине они выбрали то, что регулярно покупают домой: мясо, макароны, котлеты, замороженные ягоды, кофе и печенье. Для семьи это не просто возможность пополнить холодильник — Татьяна отмечает, что совместный поход в магазин помогает сыну развивать навыки самостоятельного выбора продуктов, ориентироваться в цене и оплачивать покупки.
Для семьи Дмитрия Шереметьева такая помощь стала возможностью сэкономить часть семейного бюджета. Большая статья расходов — ортезы и ортопедическая обувь для сына Вани: они стоят недёшево, а при регулярной носке их часто приходится ремонтировать. Благодаря продуктовой помощи семья может направить часть средств на эти необходимые расходы.
Именно возможность самостоятельно решить, что сейчас нужнее семье, стала одним из преимуществ сертификатов. Их получили 1500 семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ещё 1250 семей, которым такой формат не подходит, получили продуктовые наборы с базовыми товарами длительного хранения — крупами, макаронами, растительным маслом, мукой и консервами. Таким образом, помощь уже передана 2750 семьям через партнёрские организации в Мурманской и Курской областях и Алтайском крае.
Поддержать семьи покупатели могли во время акции «Я выручаю». Для этого достаточно было выбрать один из девяти товаров сети под брендом «Выручай» со специальной отметкой «Я выручаю»: чай, кофе, мюсли, морс, сахар, сухари, макароны и другие продукты. 1 рубль с продажи каждой такой упаковки направлялся в фонд «Выручаем» на продуктовую помощь.
Акция стала первой благотворительной инициативой с участием бренда . Его ассортимент состоит из базовых продуктов, которые регулярно покупают миллионы россиян. Поэтому благотворительная механика была встроена в привычный выбор покупателя: не требовалось совершать отдельное действие — достаточно было выбрать участвующий в акции товар.
«Для нас важно, что благотворительность может становиться естественной частью повседневных походов в магазин. То есть просто совершая свои обычные покупки каждый может поддержать семью, которой помощь необходима», — отметил Андрей Егоров, директор по стратегическому маркетингу «Пятёрочки».
Значимость продуктовой помощи подтверждают и результаты совместного исследования фонда «Выручаем» и МГУ. Согласно его данным, увеличение объёма продовольственной помощи на 1 кг на человека в год связано в среднем со снижением уровня бедности в регионе на 20,55%.
«За цифрами отчетов мы всегда видим судьбы реальных людей и рады за каждую семью, чью жизнь удалось сделать чуть легче благодаря этой акции. Инициативы с отчислением средств с товаров — яркий пример, как повседневный выбор покупателя превращается в масштабную поддержку. Объединяя инфраструктуру "Пятёрочки", экспертизу фонда и отзывчивость миллионов россиян, мы показываем: чтобы совершать добрые дела, не нужны сверхусилия. Мы создаем систему, в которой помогать — легко», — подчеркивает президент благотворительного фонда Х5 «Выручаем» Анна Скоробогатова.