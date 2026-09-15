«Пятёрочка» и фонд «Выручаем» помогли семьям с детьми в рамках федеральной благотворительной акции

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Такие истории объединяет акция «Я выручаю», которую торговая сеть «Пятёрочка» вместе с благотворительным фондом Х5 «Выручаем» проводила с 1 апреля по 31 июля 2026 года.

Помощь в рамках акции получили семьи с детьми, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации — в том числе столкнувшиеся с финансовыми трудностями или необходимостью дополнительных расходов на поддержку ребёнка с инвалидностью. Одна из таких семей — Татьяна Лифиренко и её сын. Для них сертификат на покупки в «Пятёрочке» помог снизить нагрузку на семейный бюджет. В магазине они выбрали то, что регулярно покупают домой: мясо, макароны, котлеты, замороженные ягоды, кофе и печенье. Для семьи это не просто возможность пополнить холодильник — Татьяна отмечает, что совместный поход в магазин помогает сыну развивать навыки самостоятельного выбора продуктов, ориентироваться в цене и оплачивать покупки.

Для семьи Дмитрия Шереметьева такая помощь стала возможностью сэкономить часть семейного бюджета. Большая статья расходов — ортезы и ортопедическая обувь для сына Вани: они стоят недёшево, а при регулярной носке их часто приходится ремонтировать. Благодаря продуктовой помощи семья может направить часть средств на эти необходимые расходы.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

Именно возможность самостоятельно решить, что сейчас нужнее семье, стала одним из преимуществ сертификатов. Их получили 1500 семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ещё 1250 семей, которым такой формат не подходит, получили продуктовые наборы с базовыми товарами длительного хранения — крупами, макаронами, растительным маслом, мукой и консервами. Таким образом, помощь уже передана 2750 семьям через партнёрские организации в Мурманской и Курской областях и Алтайском крае.

Поддержать семьи покупатели могли во время акции «Я выручаю». Для этого достаточно было выбрать один из девяти товаров сети под брендом «Выручай» со специальной отметкой «Я выручаю»: чай, кофе, мюсли, морс, сахар, сухари, макароны и другие продукты. 1 рубль с продажи каждой такой упаковки направлялся в фонд «Выручаем» на продуктовую помощь.

Акция стала первой благотворительной инициативой с участием бренда . Его ассортимент состоит из базовых продуктов, которые регулярно покупают миллионы россиян. Поэтому благотворительная механика была встроена в привычный выбор покупателя: не требовалось совершать отдельное действие — достаточно было выбрать участвующий в акции товар.

Фото: пресс-служба торговой сети «Пятёрочка»

«Для нас важно, что благотворительность может становиться естественной частью повседневных походов в магазин. То есть просто совершая свои обычные покупки каждый может поддержать семью, которой помощь необходима», — отметил Андрей Егоров, директор по стратегическому маркетингу «Пятёрочки».

Значимость продуктовой помощи подтверждают и результаты совместного исследования фонда «Выручаем» и МГУ. Согласно его данным, увеличение объёма продовольственной помощи на 1 кг на человека в год связано в среднем со снижением уровня бедности в регионе на 20,55%.

«За цифрами отчетов мы всегда видим судьбы реальных людей и рады за каждую семью, чью жизнь удалось сделать чуть легче благодаря этой акции. Инициативы с отчислением средств с товаров — яркий пример, как повседневный выбор покупателя превращается в масштабную поддержку. Объединяя инфраструктуру "Пятёрочки", экспертизу фонда и отзывчивость миллионов россиян, мы показываем: чтобы совершать добрые дела, не нужны сверхусилия. Мы создаем систему, в которой помогать — легко», — подчеркивает президент благотворительного фонда Х5 «Выручаем» Анна Скоробогатова.