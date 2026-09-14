Покупателям автомобилей с пробегом стали показывать фото страховых осмотров

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В Отчёты Авто.ру добавили фотографии повреждений автомобиля, сделанные для оценки стоимости восстановительных работ. Представители платформы отмечают, что такая функция среди сервисов по проверке истории автомобилей стала доступна впервые в России.

Фотографии добавили в раздел отчёта «Страховые случаи». С их помощью покупатель может получить наиболее полное представление о характере и масштабе повреждений, которые машина могла иметь в прошлом. Кроме снимков, в том же разделе будет информация о факте ДТП с оценкой тяжести повреждений, расчётом стоимости ремонта и фактически выплаченной суммой. Такой подход позволяет видеть контекст: не только «как было», но и «что планировали чинить», и «сколько это стоило». Кадры со страховым осмотров предоставил партнёр сервиса — международная компания «Аудатэкс», которая наполняет и формирует собственную базу уже более 20 лет.

В сервисе считают, что новая функция поможет пользователям получить весомые аргументы для торга, если в истории кандидата на покупку заметят серьёзный кузовной ремонт. Сейчас в базе собраны сотни тысяч кадров повреждений по разным автомобилям, и их количество растёт с каждым днём. Снимки появляются после проведения большинства осмотров для расчёта стоимости восстановительных работ.

— Фотографии с осмотров были одним из самых частых запросов от наших пользователей. И мы рады наконец реализовать эту задумку и сделать это первыми на рынке. Пользователь получает не просто сухие данные, а наглядное подтверждение истории машины. Это помогает быстрее принимать взвешенные решения и избегать неприятных сюрпризов после покупки, — рассказал менеджер продукта «Авто.ру Отчёты» Георгий Беседин.

Блок с фотографиями повреждений сейчас доступен в тестовом режиме всем пользователям сервиса на сайте и в мобильном приложении. Команда платформы обещает внимательно следить за обратной связью и дорабатывать рекомендации на основе реальных откликов пользователей.