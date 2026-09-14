Коллеги и друзья в восторге: Через 5 лет после смерти на Новодевичьем кладбище установили памятник диктору Игорю Кириллову

Советский и российский телеведущий, диктор телевидения Игорь Кириллов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

14 сентября 2026 года народному артисту СССР, легендарному диктору Игорю Кириллову могло бы исполнится 94 года. В октябре будет уже 5 лет, как Игорь Леонидович ушел из жизни — в больнице после ампутации ноги из-за тромбоза, уже шел на поправку, но диагностировали ковид — и организм не справился. Сегодня на Новодевичьем кладбище открыли памятник Игорю Кириллову, которого телезрители помнят по десятилетиям работы в программе «Время», также он был ведущим «Песен года», «огоньков», трансляций различных торжественных и официальных мероприятий, концертов. Легенда ТВ, народный артист СССР, диктор Игорь Леонидович Кириллов для коллег был символом высочайшего профессионализма. Его фирменный стиль — эталон для коллег и теперь.

14 сентября на Новодевичьем кладбище на открытии памятника скульптор, заслуженный художник РФ Айдын Зейналов сказал о своей работе: «Человек настолько знаком всем, настолько близок, что задача стояла даже не в точности и узнаваемости, а в посыле — создать ощущение, которое мы привыкли видеть с экрана телевизора».

14 сентября на Новодевичьем кладбище открыли памятник диктору Игорю Кириллову. Фото: кадр Первого канала.

Коллеги, друзья, все, кто был, остались довольны — памятник великолепный, Игорь Кириллович узнаваемый, читается характер, кажется, что сейчас заговорит с нами. Такие первые отзывы. Коллеге Кириллова Анне Шатиловой памятник понравился, она вспомнила своего товарища: «Мы все знаем Игоря Леонидовича как мастера — голос, великолепный русский язык, словарем можно не пользоваться. Но мало кто знал, что он обладал еще и великолепным чувством юмора».

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на открытии памятника отметил: «Если голосом Советского Союза во время Великой Отечественной войны был Левитан, то несколько послевоенных десятилетий голосом и символом Советского Союза был Игорь Леонидович Кириллов (с 1968 по 1989 годы — основной диктор программы «Время», примечание). Он сообщил стране о полете первого космонавта, приветствовал всех накануне Нового года, и вообще он воплощал своим серебряным баритоном голос Родины».

Памятник Игорю Кириллову авторства скульптора Айдын Зейналова. Фото: социальные сети.

Сам Игорь Леонидович был человеком скромным: «Я не дотягиваю до героев! Я считаю себя просто солдатом телевидения!» Кириллов в интервью «Комсомолке» ставил такие задачи для коллег в 21 веке: «На телевидении и радио должны следовать законам русского литературного разговорного языка. И ударения, и произношение — все это должно быть идеальным, потому что радио и телевидение являются своеобразной академией или университетом русского литературного разговорного языка. Об этом надо помнить каждому ведущему. Но, к сожалению, не все об этом помнят...»

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