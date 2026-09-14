В Европе перелом доверия к Украине: Киев сжигает уже $190 миллионов в сутки и хочет больше

190 миллионов долларов Украина сжигает за одни сутки войны Фото: REUTERS.

Киев больше не в состоянии оплатить даже свою долю войны - в этом расписалась глава бюджетного комитета Верховной Рады. Зеленский просит ещё 27 миллиардов евро, Брюссель в ужасе от таких аппетитов и впервые требует от Украины предъявить, куда ушли прежние.

190 миллионов долларов - столько, по признанию главы бюджетного комитета Верховной рады Роксоланы Пидласы, Украина теперь сжигает за одни сутки войны. 16 миллиардов, если в рублях - от рассвета до рассвета. Два года назад та же Пидласа называла цифру 140 миллионов. Плюс 50 миллионов в день — весомое подорожание суток противостояния с Россией - разница, которая копилась незаметно, как вода в трюме. И вот в сентябре 2026-го Киев впервые произнёс это вслух: «В этом году война стала настолько дорогой, что мы не можем покрыть даже свою долю расходов».

За этим «даже» - уговор, на котором с первых дней боевых действий держится вся украинская конструкция: гражданскую жизнь оплачивает Запад, армию Киев обязан содержать сам (не считая оружия, которое Запад дает даром либо в кредит) - из налогов и того, что удаётся занять дома. Держался этот уговор ровно до нынешнего года. За 8 месяцев фронт поглотил 42 миллиарда долларов живыми деньгами (опять же не считая вооружений). Собрать и занять внутри страны удалось 39. Три миллиарда дыры - и это ещё до того, как Зеленский вышел к партнёрам с новым списком: все, что Запад выдала на год, потрачено за полгода, срочно нужно 27 миллиардов поверх всего, что уже обещано.

Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа Фото: Википедия.

И тут произошло небывалое. The New York Times вынесла в заголовок вопрос, который в Брюсселе прежде считался неприличным: «Украина говорит, что ей нужно ещё 27 миллиардов. Европа хочет знать - почему».

Дипломаты, по словам американской газеты, не скрывали удивления масштабом запроса. В Еврокомиссии заявили, что прежде чем говорить о деньгах, надо разобраться.

Дефицит бюджета Украины, который волшебным образом сократился с 18,5 до 12,1 процента ВВП ровно в тот момент, когда расходы на войну выросли на 1,5 триллиона гривен — это как? Европейский «кредит» на 90 миллиардов евро, который Украина по условиям договора вернёт только тогда, когда «Россия заплатит репарации», то есть, если называть вещи своими именами, никогда. Армейский продовольственный каталог на 409 позиций, на котором снабженцы, по версии следствия, заработали 733 миллиона гривен сверх всякой цены. И министр финансов Украины Сергей Марченко, который уже примеряет, какие платежи отложить первыми, - и среди первых называет строительство укрытий для граждан. В интервью Euronews он назвал нынешний бюджет самым жёстким с начала боевых действий, а предстоящую зиму - «очень трудной». И тут же уточнил: внешних кредиторов экономия не коснётся. Иностранному банкиру заплатят вовремя. Бомбоубежище подождёт.

Министр финансов Украины Сергей Марченко

Пятьдесят миллионов сверху - каждый рассвет

Траты Украины и Запада на войну выросли на 36%. Условный месяц бодания с Россией, стоивший в 2024-м 4,2 миллиарда долларов, теперь обходится в 5,7. За год - 69 миллиардов. Кроме оружия и поддержания штанов гражданским отраслям.

Чтобы понять, что это за деньги для страны такого размера, довольно одной сторонней меры. Стокгольмский институт SIPRI, главный в мире счетовод военных бюджетов, оценил расходы Украины на войну в 40% её ВВП. Российские расходы - примерно в 7,5% ВВП. Относительная тяжесть - в 5 с лишним раз выше. И да, с такой ношей в 40% уже не ходят - под ней стоят, пока держат колени. А если убрать помощь Запада, то Киев должен был рухнуть, придавленный обломками своей самостийности в первый же год СВО. Даже в первые месяцы.

А теперь взгляните на другую сторону бюджета Украины - на доходы. За первые 8 месяцев 2026 года в него поступило 2,3 триллиона гривен. Из них 570 миллиардов - иностранные гранты. Каждая четвёртая гривна «доходов» украинского бюджета - подарок. Ещё 146,1 миллиарда - перечисленная прибыль Национального банка, то есть деньги, которые государство взяло у собственного эмиссионного центра. В долг. Только внутренний, который никакой добрый Запад не спишет. Общие же заимствования Украины за то же время - 645 миллиардов, но 391 из них ушли на погашение старых долгов и ещё 250 - на их обслуживание. Государство занимает, чтобы отдавать, и отдаёт, чтобы снова занять.

Дефицит, который похудел от чужих денег

Самое примечательное – то, как посчитан дефицит. Бюджет на 2026 год Рада приняла в декабре 2025-го: 2,92 триллиона гривен доходов, 4,84 триллиона расходов, 2,8 триллиона на оборону, плановый дефицит - 18,5% ВВП. Эти цифры не прожили и трёх недель. Под новый год министр финансов Пидласа предупреждала: если война продлится весь 2026-й, оборонные расходы придётся поднять минимум на 325 миллиардов гривен. А их нет.

Но уже в июне расходы поднялись не на 325 миллиардов, а на 1,5 триллиона!

В чем же украинский фокус? Почему минфин Незалежной сообщил, что дефицит бюджета снизился с 18,5 до 12,1% ВВП? Если расходы выросли на 1,5 триллиона — как дефицит мог уменьшиться на треть? Как? Европе это тоже не дает покоя.

Зеленский снова со своей репризой: дайте еще 27 миллиардов или мы все проиграем Москве Фото: REUTERS.

Оказалось, ответ спрятан в июльском докладе МВФ, в скромной врезке под номером один. Еврозаём на 90 миллиардов евро Украина провела по своим книгам как гранты. Кредит по украинским бумагам числится «условным обязательством». Вроде как Киев честно признает, что отдавать все равно нечем. Но вслух это не произносит. Просто чужие деньги записал как собственный доход, а долг - вовсе как не-долг. И на бумаге финансы государства волшебно улучшились - ровно в той мере, в какой оно глубже влезает в зависимость. Показатель дефицита теперь измеряет не то, насколько Украина способна себя содержать, а то, сколько ей в этом году согласились дать.

Проще говоря, у Украины больше нет бюджета - есть внешняя подписка, которую продлевают партнёры. Пока вы читаете этот текст, счётчик прибавил ещё два-три миллиона долларов. И по-прежнему никто в Киеве не может сказать, чьи они.

Да и Европа, похоже, запуталась. Она знает только, что если денег не дать, Украина перестанет воевать. Наступит мир. А этого допустить Европа не готова.

Экс-министр Михаил Федоров публично отказался принимать дыру на свой счёт Фото: REUTERS.

Европа достала калькулятор

Впрочем, The New York Times со ссылкой на европейских дипломатов описала не привычное «поддержим», а удивление масштабом запроса Украины. На что в Еврокомиссии и сказали, что сначала надо все прояснить. Внутри же, по описанию американской газеты, шёл спор - при ком из министров обороны Украины вознкла дыра, кто за полгода спустил деньги, выданные на год? Экс-министр Михаил Федоров публично отказался принимать дыру на свой счёт. А новый министр еще ничего растратить не успел... Еврочиновники сейчас выясняют, кто же тогда прожёг костюм?

Но ведь Европа дала 90 миллиардов евро?

Дала - посмотрим, как.

Евросоюз занимает эти деньги на рынках под собственный бюджет. И скорее это не кредит даже Украине, а подарок, который оплачивает налогоплательщик Европы. Условия подарка - борьба с коррупцией на Украине. А с этим все хуже. Скандалы с воровством сотрясают Киев все чаще и громче.

И главное. Объявленный объём кредита, одобрение каждого транша и банковский перевод - три разных события, между которыми пропасть в месяцы. Одна и та же сумма трижды становится новостью-перемогой: согласовали, утвердили, перечислили. Европа считает, что деньги уже выдала, но многие транши до сих пор лежат в Брюсселе и ждут, чтобы Киев показал контракты — нет ли в них коррупции. Киев же плачет с арестом каждого своего чиновника из-за лютого мздоимства, но поделать ничего не может. А как не красть, если деньги дармовые и «война все спишет»? И где-то между этих слов стоит посреди Европы Зеленский со своей репризой: дайте еще 27 миллиардов или мы все проиграем Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генпрокурор Украины выполнил одну просьбу Зеленского и по-тихому слинял из страны

Сейчас Россия в положении абсолютного доминирования: что происходит на переговорах по Украине

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Германия критикует Зеленского и готова к диалогу с Россией