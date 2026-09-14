Бегство генпрокурора Руслана Кравченко назвали ударом по репутации великой державы Фото: REUTERS.

«Комсомолка» собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 сентября:

1. Новости с передовой: освобождены три поселка

2. Бывший разведчик заклеймил генпрокурора

3. Коррупцию Киева увидели в Брюсселе

4. Посевные площади сократятся на треть

5. По Запорожской АЭС били 750 раз

6. Поляки чуть не сбили украинский МиГ

7. Западное оружия из Украины хлынет на черный рынок

8. Беженцы из Украины в ФРГ расслабляются

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 15 СЕНТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

Штурмовики «Севера» освободили Широкое и Шевченково. Вывели из строя до 200 боевиков. Подбили американский бронетранспортер М113 и 14 автомобилей.

От действий группировки «Запад» противник потерял до 215 бойцов и две бронемашины.

«Южная» группировка войск нанесла украинским вооруженным формированиям такой урон: до 170 солдат и офицеров, два орудия полевой артиллерии и 21 автомобиль.

Подразделения «Центра» выбили из рядов ВСУ свыше 460 военнослужащих. Поражены четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

Бойцы «Востока» уничтожили до 290 националистов. Сожжены БТР, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

«Днепр» взял под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Противник потерял до 40 боевиков, 26 автомобилей и станцию РЭБ.

Силы ПВО сбили по четыре управляемые авиабомбы и снаряда HIMARS, две управляемые ракеты «Нептун» и 1025 дронов.

Штурмовики «Севера» освободили Широкое и Шевченково Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 15 СЕНТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Экс-разведчик заклеймил генпрокурора

Бегство генпрокурора Руслана Кравченко глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* назвал ударом по репутации великой державы. Бывший разведчик заявил: «Все это ненормально и максимально вредит имиджу Украины в мире». Ситуация обострилась после того, как сбежавший на своем авто в Польшу Кравченко выдвинул обвинения против высоких чиновников антикоррупционных структур. Генпрокурор, которого в понедельник Зеленский уволил с этой должности, ранее сообщил о подготовке обвинений директору НАБУ Семену Кривоносу - в подделке документов и фиктивном усыновлении. Заодно обвинил и Александра Клименко, связанного с руководством Специальной антикоррупционной прокуратуры, которому вменяют влияние на судью, взяточничество и помощь в уклонении от мобилизации. Кравченко не только сбежал из страны, объяснив это необходимостью информировать зарубежных партнеров о кризисе в антикоррупционной системе, но и помог своей жене покинуть родину. Теперь можно слать громы и молнии на продажную власть — пока взрывпакет к двери не подкинут.

О коррупции на Украине пропищали в Брюсселе

В Еврокомиссии «изумились» скандалом на Украине вокруг антикоррупционных органов. На брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье сквозь зубы процедил: «Мы осведомлены о развитии ситуации. Пока мы не можем это комментировать… Только можем напомнить, что успешная борьба с коррупцией является одним из главных условий членства в ЕС». Ну, то есть Евросоюз Киеву вновь помахал ручкой.

Посевные площади в незалежной сократятся на треть

Тарас Высоцкий, министр аграрной политики Украины, в грусти и тревоге. Он выступил Вангой на минималках, говоря о проблемах портов Одессы, Измаила и Южного: «Если порты будут заблокированы более полугода, будет менее продуктивное использовании земли на 7 млн. гектаров. А это треть всех посевных площадей Украины». По его мнению, фермеры перейдут к технологиям с минимальными затратами. И будут выращивать культуры, которые затем оставляют в почве как удобрения. Экспорт сельхозпродукции через порты Большой Одессы с 22 июля прекратился. Используя порты Дуная, железнодорожные составы и фуры, незалежная экспортировала всего 981 тысяч тонн зерна, что в разы меньше, чем год назад. Пора сушить сухари.

Посевные площади в незалежной сократятся на треть Фото: REUTERS.

По Запорожской АЭС нанесено 750 ударов

О более чем 750 ударах украинскими дронами и артиллерией Алексей Лихачев, гендиректор «Росатома», сообщил в Вене гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси на полях 70-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Лихачев отметил: «За последние четыре с половиной месяца по ЗАЭС и Энергодару нанесено более 750 ударов украинскими дронами и артиллерией. Киев ведет охоту на мирных жителей и сотрудников станции. Погибли 20 человек, из них девять сотрудников ЗАЭС, ранены более 100 человек». Гросси традиционно выразил озабоченность, призвал не нагнетать и вновь не назвал виновников беспредела.

По Запорожской АЭС нанесено 750 ударов Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Крымчанин за страсть к Азову** уедет далеко и надолго

Крымское управление ФСБ России сообщило, что 27-летний житель Сакского района арестован за публичное оправдание терроризма и поддержку украинского нацбатальона «Азов»**. Если он и хотел влиться в его пропахшие потом и ненавистью ряды, то не успел: в отношении молодого крымчанина возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и оправдание терроризма. А грозит ему лишь семь лет лишения свободы. Как говорил герой популярного советского мультфильма — маловато будет.

Поляки чуть не сбили украинский МиГ

Экс- командир польского спецназа Grom Роман Полько заявил: польский военный самолет чуть не сбил украинский МиГ. В эфире телеканала TVN24 он сообщил , что во время одного из вылетов истребителей польских ВВС по тревоге из-за ракетной атаки по Украине вдруг выяснилось, что «не было никакой координации в плане передачи информации о действиях украинских ВВС на их стороне». Офицер спецназа признал, что « в ходе этих операций по защите нашей территории наши самолеты едва не сбили украинский МиГ». Он указал, что «нужны связь, интеграция с украинскими системами, мониторинг происходящего, заимствование ряда систем у стран НАТО». А, может, проще сбивать все, что летит от соседа?

Вал западного оружия из Украины хлынет на черный рынок

В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщили, что десятки тысяч единиц оружия из западных стран могут попасть на черный рынок из незалежной. Данные спецслужбы приводят РИА Новости: «Из Украины на черный рынок ушло до 60 тысяч единиц оружия. Его находят у мексиканских наркокартелей. Западные чиновники отрицают системный характер утечек, а Киев отвергает любую причастность к этому». Оперативный сотрудник ФСБ России сообщил, что основными поставщиками такого оружия являются США, Италия, Испания, Чехия, оно быстро попадает в незаконный оборот, а следом - в преступные группировки. А дальше — никто не услышит.

Четверть беженцев из Украины нашли работу в ФРГ

Bild сообщает: работу в ФРГ имеет лишь четверть украинских беженцев. В Германии гражданское пособие получают почти полмиллиона беженцев из незалежной. На выплаты им только в 2024 году было потрачено почти 6 с половиной миллиарда евро. Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель предложила украинским беженцам вернуться на родину. Ищи дураков.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

** Запрещен в России

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