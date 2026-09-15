Вопрос дня: А вы чем планируете заниматься на пенсии?

Есть деды, которые и молодежи фору дадут! Фото: Кадр из фильма «Батя 2. Дед», 2025

Алексей Москалев, директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия, доктор биологических наук:

- Ученых на пенсии не бывает. Планирую заниматься исследованиями, обобщать знания в статьях и книгах. Цель дольше, чем жизнь, увлеченность и любознательность - залог сохранения физических сил и когнитивного здоровья.

Николай Пряжников, профессор кафедры возрастной психологии МГУ:

- Существует страшная статистика: в пожилом возрасте самая высокая смертность - в первый год выхода на пенсию. Умирают от растерянности и стресса, когда образ жизни резко изменился. Людям нужно дать возможность продолжать трудиться. Где? Не важно. Главное - сохранить ощущение, что ты нужен.

Виктор Гладышев, кардиохирург Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, Челябинск:

- Я вышел на пенсию в 87 лет. В этом году мне уже 90 исполнится, а я вожу машину, хожу в горы, зимой снег в саду кидаю, летом - копаю. Главное - двигаться, давать нагрузку сердцу. Это мышца, ей нравится работать. И занимать свой мозг: читать, узнавать новое, быть в обществе интересных и умных людей.

Андрей Платонов, гендиректор Академии развития субтропического сельского хозяйства, Сочи:

- Я уже занимаюсь: вместе с соратниками восстанавливаем выращивание чая и фруктов.

Иван Денисов, 14-кратный чемпион мира по гиревому спорту:

- Тренироваться и тренировать. Возможно, переключусь на лыжи. У меня в «копилке» 40 лыжных марафонов. Примеров спортивного долголетия - море!

Максим Калашников, писатель-футуролог:

- Спокойной старости у меня не будет, разделять жизнь на до пенсии и после не собираюсь. Намерен и дальше предсказывать будущее.

Юлия Трифонова, начальник юридического отдела горбольницы, Бугуруслан:

- Мечтаю стать жизнерадостной бабкой с яркими волосами!

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