Корреспондент КП Дмитрий Белецкий победил в отдельном конкурсе радиосюжетов «Репортаж с колёс». Фото: Александр Гревцов.

В Тюмени 10 и 11 сентября Российская Академия Радио провела X Международный фестиваль «Радио без границ». Настоящим триумфатором по количеству наград стала медиагруппа «Комсомольская правда»: радио КП увезло домой три статуэтки, а корреспондент Дмитрий Белецкий победил в отдельном конкурсе радиосюжетов «Репортаж с колёс».

В информационном жанре победил сюжет питерской КП «Массовое отравление палёным алкоголем в Ленинградской области». Среди музыкальных программ лучшим признали «Настоящий Хит-Парад» московской «Комсомольской правды». А в развлекательном формате отметили «Диалоги о Донбассе» от радио КП – Новороссия из Донецка. Отдельно отличился корреспондент Дмитрий Белецкий: в традиционном конкурсе радиосюжетов «Репортаж с колёс» на тему «Всё, что вы хотите знать про Тюмень» его работа «Химия Тюмени» взяла первое место.

Фестиваль собрал больше сотни участников из России и Беларуси. В Тюмень приехали радийщики из Анадыря и Архангельска, Воронежа и Екатеринбурга, Калуги и Краснодара, Минска и Москвы, Омска и Перми, Санкт-Петербурга и Ставрополя, Тольятти и Уфы, Чебоксар и Челябинска. Два дня они обсуждали, как звучать в эпоху, когда молодёжь всё чаще присылает голосовые «кружочки» вместо звонков.

Фото: Александр Гревцов.

Среди ключевых тем — интеграция национальных голосов в общее медиапространство, создание уникального аудиопродукта и выживание в кризис с помощью искусственного интеллекта. На круглых столах и мастер-классах академики РАР и руководители крупных станций делились опытом. Со сцены к участникам обратились замдиректора Департамента общественных связей Тюменской области Роман Мамонтов, спикер городской Думы Светлана Иванова и замдиректора Департамента информации и печати МИД России Сергей Налобин.

На конкурс творческих работ в этом году прислали 117 заявок из 34 регионов России и из Беларуси. Помимо триумфа радио КП, награды получили «Народные рецепты» с Маяка Краснодар, «Вспомнить всё» из Майкопа, «Мужские штучки» тюменского Radio Record и «Правила онлайн этикета» калужской «Ники ФМ». В информационном жанре лучшим признали цикл «Из руин во флагманы» радио «Мир» из Минска и сюжет питерской КП о массовом отравлении палёным алкоголем в Ленинградской области.

В музыкальных программах отметили кубанский проект «а ВОТ ЕЩЁ СЛУЧАЙ БЫЛ…» и «Настоящий Хит-Парад» московской «Комсомольской правды». Среди развлекательных форматов победили «Мед и пламя» из Уфы, радиоигра «Позовите кассира» и «Диалоги о Донбассе» от радио КП – Новороссия.

Отдельно вручили специальные дипломы. «Радиоальянс» отметили за организацию вещания на новых станциях, «Радио Пурга» из Анадыря — за качество работ, пермский «Серебряный дождь» — за экологическую «ЭКО невидаль», а тульскую «Милицейскую волну» — за эмоциональный сюжет «Я тебя жду».

Корреспондент КП Дмитрий Белецкий с дипломами. Фото: Александр Гревцов.

В конкурсе «Репортаж с колёс» на тему «Всё, что вы хотите знать про Тюмень» первое место взял Дмитрий Белецкий с работой «Химия Тюмени». Второй стала Ксения Пашкова из омского радио «Гордость» с материалом «Любителям котиков посвящается», третьей — Ирина Виногорова с «МЭТР FM» из Йошкар-Олы и сюжетом «ПРО ТЮМЕНЬ».

Фестиваль «Радио без границ» проводят с 2016 года. За это время он успел побывать в Уфе, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Костроме и Калининграде. Мероприятие поддерживают Минцифры, РТРС и правительство Тюменской области. Организаторы называют его площадкой для горизонтальной дипломатии в медиасреде — и, судя по географии участников, границ у радио действительно нет.