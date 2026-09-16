В России опять ждут тяжелый «свиной» грипп: что готовит нам сезон ОРВИ

Активация инфекции происходит в осенний сезон Фото: Олег УКЛАДОВ.

Очередной сезон ОРВИ и гриппа ожидается не самым простым. Как отмечают в Роспотребнадзоре, «интенсивность эпидемического процесса будет сопоставима с показателями сезонов 2022-2023 и 2024-2025 годов, когда доминировал вирус гриппа A (H1N1) pdm09». В просторечии – «свиной» грипп. Он серьезно бьет по легким, вызывает тяжелые осложнения. Особенно тяжело протекает у детей: два года назад этот вирус высаживал на карантин целые детские сады и школы.

Также эксперты отмечают, что в этом году полностью обновлен состав вакцин против гриппа. Обычно один-два штамма вирусов повторяются. Но не в этом году. Кроме «свиного», в вакцины входит еще инактивированный штамм А (H3N2) или «гонконгский» грипп. А еще менее заразный B/Tokyo, который тоже будет циркулировать в этом сезоне.

Вирусы не простые. И злые. Эксперты отмечают, что для сохранения коллективного иммунитета необходимо привить 75% россиян. Тогда будет возможно избежать больших вспышек.

НЕ ТОЛЬКО ГРИПП

Эти и другие вопросы обсуждали эксперты на пресс-конференции «Осенние сезонные заболевания» в «Известиях».

- На самом деле доля вирусов гриппа составляет примерно 15% среди циркулирующих в сезон вирусов, - объясняет д.м.н. Елена Малинникова, профессор НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова. – Основной пласт занимают риновирусы, за сезон их подхватывает каждый второй человек. Конечно, по сравнению с гриппом, болезнь они вызывают более легкую, и без таких тяжелых осложнений, тем не менее не стоит сбрасывать их со счетов. Немалую долю занимают вирусы парагриппа, аденовирусы, которые могут протекать довольно тяжело, вызывать серьезные осложнения у детей. И, разумеется, никуда не делся коронавирус, который по-прежнему заражает людей, потому что постоянно меняется, мутирует.

Для сохранения коллективного иммунитета необходимо привить 75% россиян Фото: Олег ЗОЛОТО.

ПОЧЕМУ ВОЛНА БОЛЕЗНЕЙ ПРОИСХОДИТ ВСЕГДА ОСЕНЬЮ?

- Эпидемиология вирусов подразумевает цикличность, - объясняет Елена Малинникова. – Не нужно думать, что летом вирусы забираются в норки и спят. Нет, летом мы тоже болеем. Но активация инфекции, действительно, происходит в осенний сезон. Люди, возвращаясь из отпусков, с дач, привозя детей от бабушек-дедушек, везут с собой и новые генно-модифицированные варианты вирусов, часто являясь скрытыми носителями. И осенью при активном скоплении детей в детсадах и школах начинается период активной передачи друг другу инфекции. Ее «живучести» способствуют более высокая влажность и более низкая температура, чем летом. Все эти обстоятельства, накладываясь друг на друга, и дают нам эпидемический подъем.

- Хочу отметить, что именно сезонные респираторные инфекции составляют 80-90% всех вирусных инфекций за весь год, - сказал к.м.н. Георгий Викулов, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, заведующий подразделением иммунологии и аллергологии Университетской клиники МНОИ МГУ им. М.В. Ломоносова.

Осенью при активном скоплении детей в детсадах и школах начинается период активной передачи друг другу инфекции Фото: Мария ЛЕНЦ.

ПОЧЕМУ ВАКЦИНЫ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ОТ ГРИППА

Как говорят эксперты, вакцинопрофилактика в сезон ОРВИ, которую называют специфической (то есть направленной на конкретную цель – определенный вирус, чтобы создать именно от него иммунную защиту), конечно, направлена только на грипп. Но работает она и против других инфекций.

- Наши исследования показали, что российские четырехвалентные вакцины от гриппа дают преимущества для иммунитета слизистых оболочек, - объясняет Георгий Викулов. – И было доказано их профилактическое преимущество в отношении COVID-19. То есть в этом случае вакцина от гриппа работает как барьерный иммунитет, который необходим в отношении различных респираторных инфекций.

- Также очень важно наравне с вакцинацией от гриппа параллельно защититься от пневмококковой инфекции, - говорит Елена Малинникова. – Наши исследования также показали прямую зависимость отсутствия вакцинации от этой инфекции и высокой смертности населения в гриппозный сезон.

Именно пневмококк вызывает большую часть всех пневмоний. А также может спровоцировать отит и менингит. Поэтому так важно защититься от этой инфекции и снизить риск развития серьезных осложнений.

Кстати, как отметили эксперты, в начале ХХ века именно штамм AH1N1 в сочетании с пневмококковой инфекцией унес миллионы жизней. По разным подсчетам за 1918-1920 годы от «испанки» (так тогда называли этот вирус) погибли от 50 до 100 млн человек! А тогда население Земли составляло всего 2,5 млрд.

Да, это была эра до антигриппозных вакцин и до антибиотиков. А сейчас есть возможность защитить себя и близких от тяжелой болезни и осложнений.

Ну и помнить меры неспецифической профилактики: мыть руки, проветривать помещения, разнообразно и правильно питаться, хорошо высыпаться, не злоупотреблять алкоголем. И не курить.

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