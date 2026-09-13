Задержка речи у ребенка: когда это норма, а когда пора к неврологу

Если в три года словарик малыша не растет, если за 3 месяца нет больше 5 новых слов и не появилось фраз, не медлите - обратитесь к неврологу за консультацией. Фото: Aleksandar Malivuk/Shutterstock/Fotodom

Родители малышей, особенно, если это первенец, часто страдают повышенной тревожностью. Отслеживают малейшие изменения в поведении, записывают первые шаги, первые слова. Но что делать, если первых слов все нети нет?

- Нам, неврологам важно понимать и разделять: у ребенка темповая задержка речи, то есть он развивается по графику, но пока молчит, или же это дизонтогенез, то есть нарушение работы мозга, - рассказывает KP.RU врач-невролог Наталия Ершова, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна ИНН Пироговского Университета.

Индивидуальную норму, то есть когда задержка не связана с заболеванием, могут увидеть и сами родители. Если до трех лет ребенок овладевает всеми навыками, какими и положено малышам – вовремя пополз, пошел, умеет складывать кубики, может показать цвета, то повода для паники нет.

- Если ребенок понимает обращенную к нему речь, выполняет просьбы, не забывает то, чему научился (делать куличик, складывать башенки и т.д.), у него в норме все рефлексы, координация, тонус мышц, то до трех лет мы можем выжидать, - говорит Наталия Ершова. – Возможна и наследственность, если в семье кто-то из родителей поздно заговорил. Поэтому мы предлагаем логопедический массаж, улучшаем развивающую среду и ждем.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ — СРОЧНО К НЕВРОЛОГУ

1. Нет гуления в 3-4 месяца или лепета к 8 (слоговые лепет «ма», «па», «ба»)

2. В 1,5 года не понимает речь (не показывает пальцем, не реагирует на свое имя).

3. Регресс: говорил, а потом замолчал. Это точно не норма, и требует обследования невролога: «Речь — это кора, подкорка мозга, мозжечок, нервы. Задержка может быть из-за гипоксии, дисфункции, нейроинфекции или скрытой эпилепсии, а это требует срочного лечения, постоянного наблюдения», - объясняет Наталия Ершова.

4. Речь «птичья» (слова есть, но нет жестов, взгляда в глаза, мимики) — возможно расстройство аутического спектра.

5. Сочетание с неврологией: ходит на носочках после 2,5 лет, роняет предметы, асимметрия рефлексов, «клюет» носом при беге

ВАЖНО: ПРАВИЛО ТРЕХ ЛЕТ

Если в три года нет фраз из 3-4 слов, вопросов («где?», «что это?»), речь непонятна другим — это не особенность. Нужна аудиометрия (проверка слуха), Электроэнцефалограмма (ЭЭГ), консультация психиатра.

- Не нужно успокаивать себя словами «перерастет и заговорит». Лучше прийти в два года и услышать «всё у вас хорошо», чем в 4-5 лечить энурез, тики и дисграфию из-за пропущенного времени. Если в те же три года словарик малыша не растет, если за 3 месяца нет больше 5 новых слов и не появилось фраз, не медлите - обратитесь к неврологу за консультацией, - рекомендует Наталия Ершова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предотвратить и обезвредить: как бороться детскими истериками

Чем кормить ребенка в школе: пять небанальных и полезных перекусов для школьника от диетолога

От двух до 10 недель: сколько на самом деле нужно времени, чтобы выработалась полезная привычка

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Мифы и реальность о том, как победить старость: интервью с косметологом Аллой Королевой