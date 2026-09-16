На Западе используют конфликт на Украине против Трампа: почему США не в состоянии усмирить Киев

У американской администрации не хватило политического потенциала для оказания давления на киевский режим Фото: REUTERS.

На посольском круглом столе по украинскому урегулированию глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Штаты не предлагали России «разменов» с урегулированием по Ирану - взамен на урегулирование по Украине. Министр сказал: «Я читал про спекуляции, что США помогут по Украине, если Россия поможет по Ирану. Как у нас говорят, торг здесь неуместен». Он предположил, что Вашингтон этого не делал, потому что понимает: Москва такие методы не использует.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгением Семибратовым.

ПОЦЕЛУЙ ТРАМПА

- Если б Вашингтон и хотел достичь мира, «разменяв» Ирана на Украину — мы бы на такое не пошли?

- Ну и как бы это должно было выглядеть? Что, в Москве поднимают трубку красного закрытого телефона, звонят в Тегеран и говорят: вы отказываетесь от ядерного оружия, от ядерной программы, говорите, что Трамп - король Востока - и целуете его всюду? Вы себе можете такое представить? Попытки увязать украинский кризис и иранский, это —извращения западных политологов. Но они делают это сознательно. Потому что в одну историю сплетают два крупнейших провала Трампа. Никто не забыл, что в свою президентскую выборную компанию Трамп повторял, что, когда он придет в Белый дом, он разрешит украинский кризис за сутки. Потом 24 часа превратились в неделю, в сто дней, в полгода…

- Иран — другая история.

- Когда в конце 2025-го предпосылки к войне были, никто до конца не верил, что американцы туда полезут. Вообще, США периодически сосредотачивают войска в данном регионе с 1979-го года. Ничего принципиально нового во все-таки развязанной войне в заливе не было. Но в сухом остатке вот что: демократы предлагают рассматривать и Украину, и Иран как геополитические провалы Трампа. И потому они сейчас разыгрывают тему контактов с Москвой - мол, так он решил прикрыть битую иранскую карту.

Сергей Лавров сообщил, что Штаты не предлагали России «разменов» с урегулированием по Ирану - взамен на урегулирование по Украине Фото: REUTERS.

БЫЛ БЫ МИР

- Лавров сказал, что если б американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, мы уже год жили бы без войны. То есть, вся ответственность за продолжение конфликта на Украине - на США?

- Эта ответственность лежит на европейских кураторах киевского режима и на самом режиме. Не менее значимыми, чем встреча в Анкоридже, стали события, которые последовали сразу после этой встречи лидеров России и США. Тогда в Вашингтон приехали Зеленский и группа поддержки из Старого Света. Которые убеждали, что в Анкоридже едва не произошло крупнейшее геополитическое поражение США за последние годы - и надо все переиграть. Окончательно Трампа они не убедили, но консенсуса насчет того, что надо гнуть свою линию, вроде бы выработать смогли. У американской администрации не хватило политического потенциала для оказания давления на киевский режим. Мы оказались в парадоксальной ситуации, когда с какого-то момента возможности Белого дома в Киеве оказались довольно ограничены. Понятно, в какую сторону смотрит Зеленский и его окружение. И только сейчас, впервые за полтора года, американцы начинают играть в серьезные игры. В первую очередь, вокруг экс-министра обороны Федорова. А Зеленский выступает ярким проявлением западноевропейского глобализма.

Чтобы договоренности Анкориджа получились, нужно было танго втроем. Кроме России и США, нужна была и украинская сторона, прямые переговоры Киева с Москвой, с челночной дипломатией Вашингтона, при которой в том числе и Зеленский приезжал в Штаты. Но Киев, в его нынешней конфигурации власти, не хотел и до сих пор не хочет кружиться в этом танго втроем. И на вопрос «кто виноват?» ответ прежний: европейские партнеры киевского режима и его верхушка.

Когда в конце 2025-го предпосылки к войне были, никто до конца не верил, что американцы туда полезут Фото: REUTERS.

ПЕРЕОЦЕНКА СИЛ

- Американцы переоценили свои силы?

- Немного. Но они попытались. Не фартануло.

- Ну а что бы изменил тот же Федоров, ставленник Штатов?

- У Вашингтона на Украине банально нет реально влиятельных людей сегодня. Да, антикоррупционные структуры НАБУ и САП неслабо кошмарят ближайшее окружение Зеленского, от Ермака до Мудрой, но нужно ведь быть готовыми к генеральному перезапуску Офиса на Банковой. Американцам надо так вести своего человека к власти, чтобы быть уверенными, что завтра его не угонят те же самые британцы. А украинская политика — это то еще дикий хутор, где все кидают всех. Но пока американцы, кажется, не готовы идти ва-банк...

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